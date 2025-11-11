Redacción Jorge Luis Moctezuma | La Región Tamaulipas

Ciudad Madero, Tamaulipas. — En un aparente acto de justicia ambiental, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) habría clausurado los trabajos de construcción o remodelación que se realizaban en el hotel Arenas del Mar, ubicado en la reconocida Playa Miramar, en el municipio de Ciudad Madero.

De acuerdo con reportes locales, la medida se habría tomado debido a la presunta falta de permisos o irregularidades en la obra, lo que derivó en la colocación de sellos de suspensión por parte de la autoridad ambiental federal.

El hotel Arenas del Mar es uno de los más visitados en la zona turística y su intervención por parte de Profepa ha generado opiniones divididas entre empresarios y ciudadanos, quienes coinciden en la necesidad de mayor vigilancia y cumplimiento de la ley en todas las construcciones de la franja costera.

Habitantes y visitantes de la playa esperan que este tipo de acciones se extiendan a otras áreas, tanto en el ámbito federal como municipal, para garantizar un desarrollo ordenado, sustentable y con respeto al entorno natural de Miramar.

📸 Colaboración de Jorge Luis Moctezuma

