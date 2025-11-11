El funcionario agregó que el sindicato continuará integrando las listas de aspirantes, mientras que la SET procesará la documentación para garantizar un proceso justo, transparente y ordenado.

Por Patricio Lerma

Redacción | La Región Tamaulipas

CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas. — El secretario de Educación en Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, confirmó que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción inició una investigación por presuntas irregularidades en el programa de becas SET-SNTE, tras una denuncia presentada por un particular.

Valdez aseguró que la dependencia colabora plenamente con la autoridad investigadora y entregará toda la documentación requerida, incluidos los listados de beneficiarios y montos otorgados.

“Nos interesa que todo se esclarezca; estamos listos para entregar la información que soliciten”, afirmó.

El titular de la SET adelantó que, junto con la Sección 30 del SNTE, se revisarán las reglas de operación del programa para reforzar la transparencia. Entre las nuevas medidas, se analiza establecer un tope máximo de 13 mil pesos por beca y limitar el beneficio a un solo integrante por familia.

“Queremos reglas más claras y estrictas, y que los resultados se publiquen antes y después del proceso”, subrayó Valdez García.

El funcionario agregó que el sindicato continuará integrando las listas de aspirantes, mientras que la SET procesará la documentación para garantizar un proceso justo, transparente y ordenado.