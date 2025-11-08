Redacción | La Región Tamaulipas

Con profundo pesar, se informa el fallecimiento de la destacada periodista Martha Isabel Alvarado, reconocida por su trayectoria en el ámbito periodístico y por ser autora de la columna “Libre Expresión”, espacio en el que compartió durante años su visión crítica y reflexiva sobre la vida pública de Tamaulipas y del país.

Su labor se distinguió por el compromiso con la verdad, la ética y la defensa de la libertad de expresión, valores que dejó como legado en el periodismo tamaulipeco.

A familiares, colegas y amigos, expresamos nuestras más sinceras condolencias ante esta irreparable pérdida. Descanse en paz, Martha Isabel Alvarado.

🕊️

