Huixcolotla, Puebla. — Un ataque armado registrado la noche del domingo dejó como saldo la muerte del comandante de la Policía Municipal, Yusami Monterrosas, así como la de dos elementos de su corporación, tras una emboscada perpetrada por sujetos armados en la zona limítrofe del municipio.

De acuerdo con los primeros reportes, los agresores interceptaron la patrulla en la que viajaban los oficiales y abrieron fuego de manera directa, provocando la muerte inmediata del comandante y de sus acompañantes. En el lugar también fue localizada una narcomanta con mensajes presuntamente atribuidos a un grupo delictivo, la cual ya es analizada por las autoridades ministeriales.

La zona fue acordonada por elementos de la Fiscalía General del Estado de Puebla y de la Guardia Nacional, mientras peritos realizaban el levantamiento de los cuerpos y la recolección de evidencias.

El ataque generó una fuerte movilización policiaca en la región, además de indignación entre la población local y compañeros de la corporación, quienes exigieron justicia y mayor seguridad para el personal operativo.

Hasta el momento, no se han reportado detenidos, y las autoridades mantienen un operativo especial para dar con los responsables.