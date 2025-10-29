-Buscan reducir incidencia de accidentes.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Personal de la Dirección de Tránsito Estatal y de la Cruz Roja Mexicana impartieron un taller sobre «El uso del casco y el manejo sobrio» a estudiantes del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTis) número 24 en Ciudad Victoria, como parte de las acciones preventivas para reducir accidentes viales.

La actividad se llevó a cabo en las instalaciones del plantel educativo, donde se abordaron los principales riesgos de conducir bajo los efectos del alcohol y la importancia de utilizar siempre el casco protector al manejar motocicletas o bicicletas.

El docente Adiel Salazar, en representación de la dirección del CBTis 24, recibió al personal de Tránsito Estatal y destacó la relevancia de acercar este tipo de contenidos a los jóvenes, quienes están por incorporarse a la vida productiva y, en muchos casos, comienzan a conducir.

La iniciativa forma parte de la estrategia de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) para promover la educación vial y fortalecer la conciencia ciudadana sobre el uso responsable de las motocicletas.