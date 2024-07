Tras descartar que se hayan malinterpretado las declaraciones del candidato republicano a la Presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, aseguró que siempre defenderá a México y a su equipo de trabajo.

Previo a la ceremonia de Pensiones para el Bienestar que se llevó a cabo en Querétaro, la morenista aseguró que, a pesar de esto, se llevará bien con el ganador de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, pues, dijo, no hay ningún problema.

“Vamos a respetar siempre la decisión del pueblo de Estados Unidos, quien ellos decidan quién va a ser su presidente, nos vamos a llevar bien, vamos a seguir trabajando conjuntamente, pero siempre es importante que a los compañeros que trabajan con nosotros y a nuestro país siempre nos traten bien”, enfatizó.

«¿Fue un error asumir como…?», se le cuestionó. «No, nosotros tenemos que defender siempre a nuestro equipo, siempre y a defender a México, siempre», contestó. «¿Pero no fue un error en la interpretación?», se insistió. «No, no, no, como él describe la negociación, entonces siempre hay que defender a México, a nuestro equipo», remató.

La próxima presidenta de México descartó que harán alguna declaración dirigida hacia el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donal Trump, pues pidió esperar a que pasen las elecciones en Estados Unidos; además al preguntarle si Marcelo Ebrard se mantenía firme como próximo secretario de Economía, Sheinbaum Pardo respondió que sí.