Parece que al partido presidencial se le pasó la mano en los votos cuando existe una sobrerrepresentación de Morena en las cámaras tanto de diputados como de senadores, pues solo en la cámara baja el total de distritos federales son 300 y los resultados del dos de junio son que Morena se llevó 248 diputados, lo que es, a ojos vistos, mayoría.

El problema legal es que la Constitución vigente no permite ninguna sobrerrepresentación, porque el idealismo filosófico del marco legal de la Carta Magna es que exista un equilibrio de fuerzas políticas para evitar la aprobación parcial. Busca la democracia, la equidad.

Quizá vale la pena recordar que los guindas se aliaron al Partido del Trabajo (PT) y al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y en la votación presidencial esta coalición ganó. El PERO es que ni el PT o el Verde obtuvieron individualmente ningún triunfo en los distritos.

Lo mismo sucedió con la contraparte, los del Revolucionario Institucional y los del Sol Azteca, que no ganaron un solo distrito, por lo que no ganarían ni los plurinominales o de ‘mayoría relativa’.

Quienes ganaron algunos distritos fueron los pitufos de Acción Nacional y se enfrentan con un triunfo de Morena del 54.19 %, según las cifras más recientes del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

Si la oposición permite esta sobrerrepresentación del Poder Legislativo en favor de Morena, se traduce como lógica la garantía del triunfo sin objeciones de cualquier modificación desde la Constitución hasta una ley secundaria porque, aunque haya votos en contra, siempre serán insuficientes para ‘tirar’ las decisiones del grupo Morena y del Ejecutivo Federal.

La Dra. Guadalupe Salmorán Villar, investigadora del Instituto de Jurídicas de la UNAM, explica que la finalidad de la Carta Magna es garantizar el principio básico de la democracia representativa de que «todos los votos cuenten igual».

Una de las propuestas de Morena es el ceder curules (diputaciones) al PT y al Verde. Aclaro: no votos, sino espacios ya ganados por los candidatos del partido presidencial. Propuesta que, desde luego, es reprobada por la oposición y así seguirán hasta que se imponga la razón… no me diga de quién porque “El que tenga más saliva comerá más pinole” decía mi santa abuela.

El otro problema sería con los mismos Morenos que ganaron su distrito electoral y su propio partido se los quitara para ‘cederlos’ a los otros partidos con quienes hicieron coalición.

HONDURAS EN TAMAULIPAS

Quizá pocos están enterados que Honduras cuenta con un cónsul para el noreste de México, el señor Juan Manuel Cáceres Flores, quien no tuvo empacho para reconocer el esfuerzo de Tamaulipas por el esfuerzo humanista del Sistema DIF, presidido por la Dra. María Santiago de Villarreal.

Según informes de esa dependencia estatal, son ocho Centros de Atención a Migrantes y donde se han atendido de manera integral a 2 mil 272 niñas, niños y adolescentes acompañados y no acompañados en lo que va de este 2024, todos de diversas nacionalidades, bajo el esquema de diseñar y aplicar programas de protección y cuidados a niñas, niños y adolescentes migrantes de paso por Tamaulipas.

El diplomático hondureño en una reunión con la directora general del Sistema DIF, Patricia Lara Ayala y el procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Lic. Jorge Alberto Galván Garcés, destacó la importancia del apoyo y acompañamiento del DIF y el Gobierno de Tamaulipas.

Cáceres Flores declaró “…en Honduras estamos muy agradecidos con el pueblo mexicano y en especial con el pueblo de Tamaulipas, por la manera en que cuidan a nuestros menores migrantes que, sin ser ellos mexicanos, y sin ser su obligación hacerlo, pero que ponen su corazón, invirtiendo los recursos del estado en una labor muy humanitaria y loable”, afirmó el cónsul hondureño.

El diplomático centroamericano visitó las instalaciones del ‘Centro Inclusivo de la Familia Migrante en Victoria’ donde corroboró la calidad de servicios brindados a las sus connacionales y, particularmente, a los menores migrantes.