El cambio climático ha intensificado las sequías al prolongar la falta de lluvias, e incluso de huracanes, a esto se suma la falta de inversión para captación, almacenamiento y generación de nuevas fuentes de abastecimiento de agua.

La indiferencia es de todos, desde el hogar en el que no se reparan las fugas; los organismos operadores del agua locales, las Comapas, que no invierten lo necesario en contención por la pérdida de agua; hasta las secretarías de recursos hidráulicos estatales o el Gobierno Federal que no destinan presupuestos especiales para atender y frenar la crisis del agua.

No hay “otros datos”, para 2024 se proyectó una inversión de sólo 64 mil millones de pesos en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), un 50% por debajo de lo necesario, según estiman expertos, a eso falta ver que ese recurso sí baje y no se quede “atorado” y luego pase a ser subejercicio para gastarse en cualquier otra cosa.

El problema más grande se ha tenido en las ciudades, que por la densidad poblacional y las limitaciones para ir en búsqueda del líquido, se ha registrado el número más alto de personas sin acceso al agua, pero también para el campo es un gran problema, la Red del Agua UNAM reveló que el sector agrícola es el mayor consumidor de agua, con 76% del agua a nivel nacional, pero también es el que mayor pérdida tiene, pues se desperdicia hasta el 70% del líquido vital.

No avanzamos “a ciegas” frente a este problema, pues estudios como el de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), han revelado que en 2024 unas 10 millones de personas están sin acceso al agua potable y saneamiento, además determinan que al menos la mitad del agua que sí es tratada y más del 60% de los cuerpos de agua en nuestro país, presentan algún grado de contaminación.

Así de grande es el problema y estamos lejos de que se resuelva, si bien la emergencia se superó gracias al fenómeno meteorológico “Alberto”, esto no es suficiente para garantizar el abasto del agua en los próximos años.

Esta semana el secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social de Tamaulipas, RAÚL QUIROGA ÁLVAREZ, declaró superada la emergencia hídrica gracias a las lluvias extraordinarias de las últimas semanas y augura un pronóstico alentador para Tamaulipas.

Aún cuando el estado se mantiene con un déficit hídrico del 60.7%, al corte de ayer viernes contaba con un almacenamiento total del 39.3%, lo que son 2 mil 506 Mm3 de agua dulce disponibles para consumo humano.

La Vicente Guerrero, principal fuente de abastecimiento de la Capital, registra un nivel del 32%; y la presa Marte R. Gómez se encuentra al 50.3% de su capacidad.

Mientras que el Sistema Lagunario de Tampico, Ciudad Madero y Altamira, está al 91.6% de su capacidad, casi al máximo y brindando abasto total a los casi 900 mil residentes del sur de Tamaulipas.

Aún con este panorama positivo, el gobierno de Tamaulipas analiza adquirir plantas desalinizadoras que puedan combatir la sequía en escalas pequeñas, es decir, para atender el problema en comunidades de poca población.

Este proyecto es completamente separado del plan para instalar las plantas que se pretendían operar empresarios de la zona sur, que ahora estaría en suspenso, pues no es momento para construir una megaobra, como una desalinizadora por una sequía atípica que fue resuelta por una tormenta tropical.

Ojalá que lo vivido en los últimos años en los que llovió muy poco, se registraron intensas olas de calor y además no se invirtió lo necesario en proyectos de obras hídricas, sirva para dimensionar la problemática que sigue latente.

Esta semana en el Congreso de Tamaulipas se presentó una iniciativa que buscaba mantener el foco en esta problemática y que desde esa tribuna se buscará impulsar acciones coordinadas entre todos los niveles de gobierno para generar estrategias y avanzar hacia una verdadera sustentabilidad hídrica, pero sólo recibió el voto positivo de los diputados del PAN, PRI y MC, y aunque no fue rechazado por Morena, todos le dieron el voto indiferente de abstención.

Hay que ser conscientes de que aunque se superó la emergencia, la crisis no se ha resuelto, y de no haber acciones contundentes con inversiones importantes, el unos pocos años estaremos de nuevo frente a una grave sequía, con racionamientos de agua más difíciles, llegaremos al día en que será solo un recuerdo el que el agua salía sin limitaciones de las llaves.

QUE CURIOSO

En el ámbito del servicio público sin duda es mejor estar preparados para cuando toque tomar acción, y no solo esperar turno para ponerse a trabajar.

Se lo comento porque la alcaldesa electa de Tampico, MÓNICA VILLARREAL ANAYA, no esperó a que llegara el 1 de octubre para ponerse a trabajar y esta semana estuvo en la Ciudad de México para buscar una colaboración con la Organización Panamericana de la Salud de la OMS.

La alcaldesa electa buscará facilitar a las familias tampiqueñas el acceso a la salud, por lo que ha colocado este tema como una prioridad, y con la OPS, explorará posibles alternativas de cooperación y atención de los desafíos de salud y bienestar que enfrenta el municipio.

¿Usted cómo ve?