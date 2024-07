Para la mitad del pueblo mexicano existe la certeza de que los Diputados no sirven de mucho, mientras, para la otra parte, la percepción es que sirven para nada y lo triste es que es ambas partes tienen razón, peor aún, da la impresión que los legisladores no quieren cambiar la forma que les ven por comodidad o por flojera, vaya usted a saber.

En los hechos los Diputados, el Congreso para decirlo en su justa dimensión, es tan importante que si fuera independiente, compuesto por políticos con compromiso social, tendría el mismo poder o quizá más que el Ejecutivo, serían más decisivos que el Presidente si se habla del ámbito federal o más fuertes que un gobernador si el ejemplo fuera en los Estados y se lo digo porque son ellos los que tienen las facultades de aprobar presupuestos, fiscalizar el gasto de los gobiernos, hacer leyes, reglamentos, aprobar puntos de acuerdo y hasta de reducir la fuerza de un gobernante cuando haya necedades o mal gobierno.

Lo penoso es que los legisladores en lugar de ello se hincan ante los otros poderes, no hacen nada por dignificar su cargo, son tan pequeños que casi todos sueñan con brincar alegremente de presupuesto en presupuesto y ya.

Hace algunos años el asesor de un político de la alta burocracia describía así lo que observó a su paso, “El sueño de todo político es llegar a ser Senador de la República o Diputado. No haces ni madre, te dan presupuesto para que contrates ayudantes que tampoco harán nada, si eres Senador tendrás viajes gratis al extranjero y si eres Diputado también, además contarás con toda la libertad para hacer grilla y chance y la pegas de Gobernador o Alcalde si vives en una ciudad como Reynosa, Matamoros, Tampico o Nuevo Laredo, ah, que no seas diputado local porque ellos saben que te va mejor”.

Según este asesor, ocupar uno de esos puestos de elección popular a los políticos de inmediato les abría la puerta para una chamba de tres o seis años más, obvio, sin describirlo habló de negocios que se hacen a la sombra de esos cargos.

Todo viene a colación porque por fin terminó sus funciones la actual legislatura de Tamaulipas, la 65, la peor que hemos visto, paradójicamente, la más premiada de todos los tiempos ya que por lo menos 25 de los 36 que se van repetirán en sus cargos o en otros parecidos donde tampoco harán nada, mejor dicho, donde podrán seguir devorando presupuestos como miembros de cabildos y hasta en el Senado.

Se tuvo en ese poder a trogloditas, Diputadas cavernícolas y legisladores con una escasa capacidad intelectual y política, claro, salvo honrosas excepciones, qué, para desgracia de ellos, tuvieron que soportar penas porque no pudieron darle dignidad ni honrar el cargo, les llenaba de vergüenza saber que si alguna vez fueron noticia nacional fue por las trifulcas que armaron, la forma gandalla como modificaron leyes o protegieron al cabecismo, entre otras cosas.

Esa fue la verdad, lo que ha ocurrido en tres años de la actual legislatura fue para dar pena, vergonzoso, muchas veces, solo les alcanzó para memes en todas las redes sociales, burlas, acusaciones y para hacer pasar vergüenzas a los tamaulipecos porque se prestaron a actos bochornosos sin entender que en teoría son quienes nos representan.

Está fue una legislatura perdida, todas las fracciones parlamentarias hicieron mal la chamba, ni siquiera tuvieron capacidad de hacer política que se supone es una de sus obligaciones menores, ojalá sirva de lección, que quienes lleguen o vayan a repetir como Diputados en octubre puedan entender que no podemos seguir igual porque nos han servido para puras vergüenzas, ellos y ellas dirán que no, que seguirán algunos ahí o brincarán a otros presupuestos por capacidad y méritos, pero no, la verdad es que su situación es algo rara, tan rara que lo mejor que se puede describir es que con sus saltos a otros cargos nomás han premiado a la mediocridad…

GANA TAMAULIPAS QUINTO LUGAR NACIONAL EN OLIMPIADA DE MATEMÁTICAS… Una destacada participación fue la que tuvieron las y los estudiantes tamaulipecos que participaron en la XXIV Olimpiada Nacional de Matemáticas, realizada del 27 al 30 de junio en Aguascalientes, al obtener el quinto lugar en el país, entre 29 estados participantes.

La delegación tamaulipeca, conformada por 20 estudiantes, dos por cada grado, desde tercero de primaria hasta tercer año de bachillerato, tanto de escuelas públicas como privadas, de los municipios de Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Victoria, Ocampo, Mante, Altamira, Tampico y Madero, se hicieron merecedores de una medalla de oro, dos de plata y cinco de bronce.

Los alumnos triunfadores fueron Mateo Gabriel Colunga Carmona, de Matamoros, quien obtuvo la medalla de oro en quinto grado de primaria; Héctor Manuel Leal Vargas, de Reynosa, quien ganó el metal plateado en tercer año de primaria, y Manuel Alfredo Flores, de Altamira, también con medalla de plata en tercer año de preparatoria.

Los medallistas de bronce fueron José Manuel Zúñiga Flores, de El Mante, en cuarto grado de primaria; Luis Néstor Zavala Arias, de Victoria, en sexto grado de primaria; Vanessa Yushigey Osorio Muñoz, de Altamira, en segundo grado de secundaria; Juan Eduardo Castro Aguirre, de Madero, en tercer año de secundaria; y Gerardo Mauricio Váldes García, de Nuevo Laredo, en tercer año de preparatoria.

Alrededor de mil 300 niñas, niños y jóvenes participaron en las eliminatorias para representar a Tamaulipas, primero en una etapa regional en los municipios de Nuevo Laredo, Matamoros, Reynosa, Valle Hermoso, Victoria, Mante y Tampico, cuyos ganadores avanzaron a la etapa estatal que se celebró en la capital del estado y donde se eligió a los dos mejores de cada uno de los grados, desde tercer año de primaria hasta tercero de bachillerato.

En la ceremonia de honores de este lunes, Lucía Aimé Castillo Pastor, secretaria de Educación, felicitó a quienes integran la delegación por poner el nombre de Tamaulipas muy en alto. Mientras que el gobernador Américo Villarreal Anaya los felicitó y reconoció su capacidad en esta disciplina del saber, así como a sus maestros y padres cuyo apoyo es fundamental para sus éxitos académicos.

“Gracias por su atención y por estar formando nuevas generaciones de tamaulipecas y tamaulipecos, de los que nos sentimos orgullosos. Creo que la educación es un ejemplo más de que este gobierno humanista, de una ideología y de un perfil político de humanismo mexicano, es la principal muestra de equidad”, enfatizó.

La Olimpiada Nacional de Matemáticas 2024 es organizada por la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas (ANPM), A.C., y la delegación estatal de esta asociación que dirige José Reséndez Martínez, con el apoyo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación de Tamaulipas.

BECARÁ UAT A ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO QUE CUENTEN CON CALIFICACIONES DE EXCELENCIA… Con el objetivo de promover y alentar el mérito académico de aquellos estudiantes que ingresan a la educación superior, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) emitió la convocatoria para la Beca de Nuevo Ingreso 2024-3.

La beca está dirigida a estudiantes egresados de instituciones de educación media superior que se distingan por su destacado desempeño académico, contando entre los requisitos la presentación del certificado de bachillerato con un promedio general mínimo de 9.5.

En un esfuerzo de la UAT por ampliar y fortalecer el apoyo al estudiantado, la administración del rector Dámaso Anaya Alvarado promueve la Beca de Nuevo Ingreso que consiste en la exención del pago de inscripción del primer periodo académico y podrá mantenerse en periodos posteriores si él o la estudiante mantiene un promedio mínimo de 9.0 en el periodo inmediato anterior y no reprueba ninguna materia.

El proceso para aplicar a esta beca consiste en realizar la solicitud, completar los datos para la cédula socioeconómica y presentar la documentación requerida al enlace de becas de la facultad o unidad académica correspondiente.

El periodo para realizar estos trámites será del 8 al 13 de agosto, y la aplicación de la beca comenzará a partir del 14 de agosto, correspondiente al próximo ciclo escolar 2024-3.

La convocatoria completa está disponible a través del apartado de becas en el portal oficial de la Universidad: www.uat.edu.mx

[email protected] . Para más información, las personas interesadas pueden llamar al teléfono 834 318 1800, extensión 1952; o escribir a los correos electrónicos [email protected]