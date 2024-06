Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Congreso de Tamaulipas no aprobará cuentas pendientes de los municipios al vapor, sólo para cerrar el periodo ordinario de sesiones y éstas serán analizadas de forma minuciosa señaló la presidenta de la Junta de Gobierno, Úrsula Patricia Salazar Mojica.

«Estamos cerrando un periodo, no queremos sacar esas cuentas públicas sin analizarlas como lo hicieron hace algunos años» dijo.

El Congreso local tendrá un período extraordinario de sesiones, en donde la legislatura permanente tratará de disminuir el rezago en asuntos legislativos.

«Hemos estado trabajando con el auditor interino con el contador Noriega y es parte de lo que tenemos que trabajar en las cuentas públicas.

Úrsula Salazar Mojica señaló que se mantiene el análisis de las mismas y no harán aprobaciones al vapor, es decir – no trabajarlo de una manera porque tengamos que cerrarlo, sino trabajarlo como debe de ser-.

Mencionó que justamente estas cuentas de diferentes municipios se encuentran en un proceso analítico por parte del congreso de Tamaulipas y que el fin del período ordinario no representa el fin de la revisión pues continuarán trabajando durante el periodo extraordinario.

Este es uno de los asuntos legislativos que más fueron «cuerpeados» por diputados de otras fracciones legislativas que intentaron además mantener en el cargo a Jorge Espino, ex titular de la ASE y herencia cabecista.