Lo que ocurrió el domingo 2 de junio quedará para la historia, Américo Villarreal Anaya, por voluntad popular, se ha convertido en el único gobernador de la historia moderna en ganar su primera elección y de manera contundente, más aún, lo hace acabando con todos los cacicazgos opositores, barriendo a los cabecistas (quedará por definirse la elección en Victoria), borrando a los trukos, haciendo morder el polvo al rancio panismo sureño de la mano de Chucho Nader.

Hay que contarlo, es el primer gobernador tamaulipeco que le apostó al proyecto nacional ganador, al de Claudia Sheinbaum, todos los anteriores jugaron con perdedores y Tamaulipas la pagó caro con el desdén de la federación, con los castigos presupuestales, incluso, con el olvido que nos dejó a merced de la delincuencia ya que nadie se hacía responsable.

Américo es el primer gobernador, de la historia moderna, que gana la primera elección federal de su mandato y lo hace barriendo al adversario, nomás para recordar, en su tiempo la perdió Cabeza (junto con su hermanito Ismael), igual Egidio, también Geño, Tomás y Cavazos, todos ellos habían apostado mal dentro de sus partidos y para acabarla, además perdieron la elección presidencial, también la mayor parte de los Diputados federales y cuatro de ellos vieron morder el polvo a las fórmulas que presentaban sus partidos para Senadores.

Las cuentas alegres para la actual administración estatal no terminan en lo anterior, para desgracia de los enemigos políticos de la Cuatro T, más para los bravucones cabecistas, a partir de octubre Américo tendrá el control total del Congreso, Morena y aliados tendrán una mayoría calificada que junto con 27 o 28 municipios de los 43 de su lado significa poder absoluto, eso se traduce en que le darán reversa a las leyes que reformó Cabeza de Vaca y por fin podrán quitar a los Fiscales, al General del Estado y Anticorrupción, con más ganas a este último, al que dice que ataca la corrupción y es el más señalado como corrupto del pasado sexenio, Raúl Ramírez Castañeda, obvio también serán tiempos de tomar el control absoluto de la Auditoria Superior del Estado y abrir cuentas públicas para castigar a los saqueadores del egidismo y el cabecismo.

Claro, no hay que soslayar que están los espantados, los que piensan que tanta concentración de poder no es sana para la democracia, sin embargo, hay que entender que en este momento la oposición no es ideológica, sino simples marionetas del exgobernador Francisco N que pretenden asegurare la impunidad, solo representaban un estorbo para los deseos de justicia de los tamaulipecos, equilibrando el congreso y los municipios solo habría provocado seguir en ese estancamiento, porque eso pretendían, amarrar a esta administración morenista para favorecer, darle tiempo y e impunidad, a su exjefe Cabeza N.

Resumiendo, de otra manera no se podría castigar nunca al cabecismo ya que buscando impunidad ellos bloquearon toda contrarreforma condicionándola a que estas fueran con el voto de las dos terceras partes del Congreso y la mayoría de los ayuntamientos, cosa que a partir del 1 de octubre ya se tendrá por la cuarta transformación tamaulipeca.

Exacto, por eso ve usted tanto brinco y tanto espanto en los opositores al observar la nueva composición política de Tamaulipas y dicen que es peligrosa, sobre todo en los hipócritas cabecistas que hablan de pesos y contrapesos como si en realidad lo hubieran sido alguna vez, ellos, bueno, muchos de ellos, no pasaron de ser simples ladrones, saqueadores, abusadores que saben que sus expedientes ya están en una mesa donde se irán tomando decisiones pertinentes y por ello ya les tiemblan las patitas…

FINAL DE FOTOGRAFIA… como siempre, en toda fiesta, habrá un pero, algo que lamentar y quizá hoy sea la elección en Victoria que se irá al voto por voto y casilla por casilla, la escasa diferencia 205 votos a favor de Almaraz, hace posible que puedan cambiar resultados aunque se vea difícil, pero ese no es el tema, lo que será necesario es tomar cartas sobre la misma para evitar futuros tropiezos en siguientes elecciones, hay que ubicar a los traidores, revisar bien quien rompió la coalición que pudo hacer ganar a Lalo Gattas sin problemas

A fuerza de ser sinceros la campaña de Gattás fue exitosa, iba contra corriente luego de dos años y medio de gobierno en los cuales pasó de lo peor en el primero de ellos, Cabeza de Vaca lo castigó a él y a todos los victorenses por no respaldar el proyecto de su prima, a Ciudad Victoria le quitó todos los recursos, le dejó una Comapa en quiebra, saqueada, comprometida en años con su presupuesto, tampoco no había camiones de basura, estaban los pavimentos destrozados y todo el presupuesto le regatearon.

El último año y medio Victoria cambio de la mano de Gattás y Américo Villarreal, se renovaron pavimentos en muchas de las principales calles, se modernizó, la infraestructura hidráulica se ha ido mejorando, aunque no haya agua por falta de esta, también se ha regularizado el servicio de recolección de basura, hay mejores servicios, es real que nos falta mucho, pero ya se observaban cambios positivos.

¿Qué sucedió?, pues que la mitad del los que acudieron el domingo a votar pensaron en lo primero y la otra mitad en la parte última de su administración, por ello hay que mencionar que más allá del resultado final que seguramente lo dará un tribunal, hubo una buena campaña de Morena y del alcalde que busca la reelección al grado que los dos Distritos para el Congreso, que eran parte importante para la administración estatal, los hizo ganar sin problemas.

Hoy en la elección de Victoria vemos un final de fotografía, apenas separan 205 votos al primero del segundo lugar, eso solo significa que ni uno ni otro pueden cantar victoria, porque existen alrededor de 4 mil votos nulos que pudieran ayudar a alguien (ampliar la ventaja o revertirla) una vez que se revisen en la sesión de este miércoles en el Consejo Municipal, concusión, esto no termina hasta que termina, el último minuto también tendrá sus 60 segundos…

TAMAULIPAS RESPALDA A CLAUDIA, AMÉRICO… Las y los tamaulipecos ratificaron en la jornada electoral del 2 de junio, de manera masiva y contundente, todo su apoyo al proyecto transformador. Con el triunfo de Claudia Sheinbaum Pardo, vienen tiempos mejores para la colaboración Estado-Federación, afirmó el gobernador Américo Villarreal Anaya.

“Hay que cerrar filas, llamar a la unidad para celebrar el triunfo de la doctora Claudia Sheinbaum porque son muy buenas noticias para México y para Tamaulipas”, expresó el gobernador durante la ceremonia cívica de honores de este lunes.

“El triunfo electoral que hemos conseguido nos garantiza la sostenibilidad del proceso histórico de transformación que arrancamos en el 2018 y que hoy tiene un horizonte brillante y positivo, que renueva nuestra esperanza hacia el futuro y que nos invita a todas y todos a dar lo mejor y a compartir sus valores y sus causas”, agregó.

El mandatario tamaulipeco aseguró que el fantasma de la manipulación, de la compra de votos y del fraude electoral institucionalizados en el pasado neoliberal de los años recientes, ha sido nuevamente superado y desterrado de nuestra convivencia.

“El relevo pacífico, legal y legítimo en los poderes ejecutivo y legislativo es una divisa fuerte de nuestra democracia, pero además el pueblo optó por continuar por la misma ruta, por un proyecto de nación humanista que seguirá recuperando y respetando derechos humanos, civiles, políticos y sociales”, mencionó.

Ante los integrantes del gabinete estatal y la estructura gubernamental en el Polyforum Victoria, informó que la jornada electoral se dio en orden y con civilidad y superó el 57 por ciento de participación, cumpliendo al 100 por ciento la instalación de las mesas de votación.

“Al pueblo de Tamaulipas, de nuevo gracias por su civilidad política, por su madurez democrática y por honrar la herencia que en 200 años de ser Estado libre y soberano preservamos como fuente de unidad de las instituciones republicanas que sustentan nuestra convivencia”, mencionó.

Luego de agradecer a los más de 44 mil ciudadanos que aceptaron una responsabilidad para ser funcionarios de casilla, Villarreal Anaya también reconoció a las autoridades electorales y a los cuerpos de seguridad que participaron y que siguen atentos para hacer respetar los derechos constitucionales y democráticos.

Agregó que el mensaje de las urnas es definitivo y este es que México y Tamaulipas decidieron seguir el camino iniciado hace casi seis años.

“Ahora que la elección ha quedado atrás, estamos listos para retomar con todas nuestras fuerzas y capacidades el tramo final del gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y, a partir de octubre próximo, iniciar con el mismo compromiso social y un espíritu renovado la construcción del segundo piso de nuestra transformación”, apuntó.

Antes de finalizar su discurso, el gobernador de Tamaulipas aseguró que esta fecha quedará inscrita en las efemérides nacionales: “Este día, van a decir: 2 de junio del 2024, una sociedad comprometida con la transformación y el humanismo decidió libremente tener la primera presidenta de México”.

ABREE UAT NUEVAS CARRERAS… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) abrió en Ciudad Victoria dos nuevas especialidades en áreas de la enfermería que ofrecen oportunidades de desarrollo a las y los profesionales en este campo de la salud.

La Especialidad en Enfermería Perioperatoria y la Especialidad en Enfermería del Adulto en Estado Crítico son las dos nuevas opciones educativas que serán impartidas. La fecha límite para el registro de aspirantes es el 7 de junio de 2024.

Estos programas de nivel posgrado son ofertados por la Facultad de Enfermería Victoria. Las personas interesadas pueden solicitar informes llamando a los teléfonos 834 103 3438 y 834 318 1800, extensión 1485, o al WhatsApp 565 014 0118; visitando la página oficial de Facebook o acudiendo al plantel ubicado en el Campus Consorcio de la Salud, en Ciudad Victoria.

Entre otras fechas importantes, el 29 de junio las personas aspirantes deberán presentar el examen EXANI III del CENEVAL; el examen TOEFL está programado del 8 al 12 de julio, y la entrevista con el Comité de Admisión se realizará del 15 al 18 de julio.

La publicación de resultados se emitirá el 5 de agosto. Posteriormente, las inscripciones se llevarán a cabo del 5 al 8 de agosto, para iniciar clases el 12 de agosto de 2024.

La Especialidad en Enfermería Perioperatoria tiene como propósito formar profesionistas competentes en el conocimiento de las técnicas médico-quirúrgicas necesarias en esta disciplina, y aptos para brindar con un sentido ético y humanista la seguridad y bienestar del individuo.

Por su parte, la Especialidad en Enfermería del Adulto en Estado Crítico ofrece la oportunidad de desarrollar la profesión con los conocimientos teóricos, las metodologías e instrumentos para ejercer la práctica especializada en el cuidado intensivo humanizado e integral de los pacientes en estado crítico.