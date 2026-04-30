Abril 30 de 2026

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– El Gobierno del Estado, a través del Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa (ITIFE), fortalece las acciones orientadas a mejorar las condiciones de los planteles escolares en coordinación con la Secretaría de Educación de Tamaulipas.

El director general del ITIFE, Sergio Castillo Sagástegui, informó que dentro del segundo paquete de planeación 2026 se contempla la sustitución de subestaciones eléctricas en diversos planteles del estado, debido a fallas o insuficiencia de capacidad derivadas del incremento en el uso de equipos eléctricos, particularmente sistemas de aire acondicionado.

Precisó que en Ciudad Victoria se tienen identificadas entre 12 y 15 subestaciones que serán reemplazadas como parte de estas acciones de fortalecimiento a la infraestructura educativa.

Asimismo, destacó que entre 2025 y 2026 , se proyecta la sustitución de entre 130 y 150 subestaciones eléctricas en distintas regiones de Tamaulipas, mediante una inversión aproximada de 200 millones de pesos provenientes del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM).

El funcionario estatal señaló que estas obras permitirán garantizar mejores condiciones de operación y funcionamiento en los centros educativos, contribuyendo a generar espacios más seguros y adecuados para la comunidad escolar.

El funcionario señaló que el Gobierno del Estado reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la infraestructura educativa y el mejoramiento de los servicios básicos en beneficio de las y los estudiantes tamaulipecos.