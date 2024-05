Desde lo más oscuro de la mafia del poder los nuevos ricos (algunos no tan nuevos porque lograron amasar fortunas desde hace dos o tres sexenios) de los principales pueblos de Tamaulipas, algunos despachando desde los Estados Unidos, ya se reparten el poder, imaginan a sus hijitas o hijitos, a sus incondicionales o socios, siendo regidores y síndicos, alcaldes en algunos casos, en situaciones más aberrantes sueñan que sus principales prestanombres estén instalados como gerentes de Comapa´s o directores en algunos municipios sin pasar siquiera por el tamiz de las urnas.

Se atienen a que financian campañas de actuales candidatos a presidentes municipales, al Senado, a Diputados federales, y por ello creen que el pueblo se las debe, no sus patrocinados, saben que los que se disfrazan de políticos no pagarían nada de su bolsa.

Vaya, los nuevos ricos de la política son siniestros, perversos, por eso no se han conformado con los acuerdos previos, algunos llegan al extremo de empezar campañas mediáticas en contra de quienes presumiblemente eran sus amigos, los que son presidentes municipales, y lo hacen con la intención de que sus cercanos ocupen ese cargo, de ser posible, hasta que puedan reelegirse, porque tres años piensan que no les alcanzará.

La ambición les ciega, para ellos a estas alturas que sea regidor o síndico su hijita o hijito, de sangre o putativos, es poco, igual no se conforman con todo el negocio que se hacen con las Comapa´s, pero, de todas formas, para garantizar recuperar inversiones, solicitaron que en esas nóminas se coloque al hermano, cuñado, amigos de estos, es más, hasta al yerno.

Hay casos donde piensan que el candidato a alcalde tiene futuro, que saben que un triunfo puede significar en tres años más reelegirse para luego ser candidato a gobernador y lo impulsan a sabiendas de que en ello puede mejorar las ganancias que tienen en municipios sin tanto presupuesto.

Victoria, Reynosa, Tampico, Madero, Matamoros, Nuevo Laredo, en realidad todas las presidencias municipales de Tamaulipas están en la mira de los ambiciosos del pasado, los que incluso hoy reniegan de sus exjefes con tal de mejorar sus negocios turbios, en casos preocupantes, también de quienes quieren serlo siendo sus opositores.

Por lo pronto, la ambición es tanta que uno de ellos hasta se ha dado a la tarea de investigar si un regidor puede ser candidato a alcalde en la siguiente elección, vaya pues, saben que un amigo o amiga presidiendo un municipio es muy bueno, pero sería genial si lo hicieran sus cachorras.

Nada de malo tendría esa posibilidad si los que ahora son candidatos a regidores o síndicos, a Diputados, le cumplieran a la sociedad, nada tendría de malo si los directores o gerentes de las Comapa´s que pretenden colocar hicieran lo adecuado y no vayan a andar desviando dinero y poder a quienes los vayan a patrocinar en sus sueños guajiros de ser presidentes municipales como se hizo en el pasado sexenio de negros recuerdos.

Vienen tiempos muy interesantes para Tamaulipas, el desgarriate en el PAN-PRI y las ambiciones de miembros de todos los partidos políticos hacen vaticinar una lucha cruenta por el poder y los presupuestos.

Lo más triste es que mientras los de la mafia del poder se reparten el pastel, aunque sea en su imaginación o sueños, son muy pocos políticos decentes los que pueden financiarse campañas tan largas como las que vivimos en esta elección 2024, a veces, ni siquiera aguantan tanto tiempo como para haber tenido la posibilidad de que sus partidos políticos los tomaran con seriedad para la elección.

Lo que no saben los nuevos ricos es que están haciendo mal las apuestas, mire, si un regidorcito o un gerentillo de Comapa aspira a ser Alcalde y hace grilla a espaldas de su jefe tendrá que invertirle por lo menos dos o los tres años para ver cumplida su ambición, quizá cuando vean que no se puede hasta renegarán de quienes les quieran quitar el dinero, aunque sean sus padres, y los negocios se van a caer, así hayan invertido dinero para obtenerlos, peor será el caso de quienes ya hasta aspiran a gobernar el Estado, un alcalde no tendría posibilidad de regresarles la inversión sí quieren jugar en las dos elecciones siguientes.

Eso sí, por mientras los siniestros personajes del pasado que tienen su cabecita llena de ambición presumen proteger los intereses del pueblo cuando en realidad solo aspiran a ver mucho dinero junto para robárselo, todo mundo los conoce y sabe que lo único que tienen hoy son ganas de asaltar presupuestos de los cuales se creía que ya se les había alejado porque se les veía hasta de con restaurantes de lujo en España…

LA MAREA ROSA… Aunque no guste a los seguidores de AMLO y Claudia, hay que decir que la denominada Marea Rosa, pro Xóchitl, tuvo una alta aceptación en la Ciudad de México, dicen las autoridades que son 95 mil por lo que debe multiplicar esa cifra, pero también hubo buena convocatoria en muchos otros puntos de la República, en Tamaulipas se observaron movilizaciones en Victoria, Reynosa, Tampico, todas ellas coordinadas por los representantes de la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México que, dijeron, eran para defender la democracia y exigir un Ya Basta a los problemas sociales como inseguridad.

Claro, más allá de que Claudia sigue punteando encuestas, este tipo de movilizaciones solo significan dos cosas, son tiempos de atender a los inconformes si los del actual gobierno federal quieren seguir construyendo la transformación a corto, mediano y largo plazo y, por supuesto, que no debe haber confianza de Morena y aliados, no pueden olvidar que el PAN quiere retornar pronto al poder y que con dinero los priístas vuelven a ser los diablos de la movilización política y el convencimiento social, ya se ven en los eventos que organizan todos juntos…

POR CIERTO, HUBO DEBATE… el tercero y último, pero como lo mejor siempre es el debate del debate, ya veremos si sale algo interesante, aunque no creemos que vayan a cambiar el mundo…

UAT, PIONERA Y DE CAIDAD EN INCLUSIÓN EDUCATIVA… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) reafirma su compromiso con la inclusión educativa al celebrar el éxito de Cielo Verónica Ibarra Córdova, estudiante de la Licenciatura en Tecnologías de la Información de la Facultad de Comercio y Administración Victoria (FCAV), quien presentó y acreditó su examen profesional de egreso, destacándose como miembro de la comunidad sorda y beneficiaria del Programa de Atención de Personas con Discapacidad CODIS UAT.

La estudiante Cielo Ibarra presentó este 17 de mayo su Examen General de Egreso de Licenciatura con la tesis titulada Diseño y desarrollo del sistema digital de enseñanza y aprendizaje para las personas sordas en la FCAV, mediante la cual desarrolla una herramienta que facilita la enseñanza y el aprendizaje de personas sordas.

A lo largo de su carrera, la ahora egresada de la UAT ha sido beneficiaria del programa CODIS que brinda apoyo a estudiantes con discapacidad durante su estancia universitaria.

Bajo la gestión del rector Dámaso Leonardo Anaya Alvarado, este programa se ha fortalecido para atender en la actualidad alrededor de ciento veinticinco estudiantes, con servicios esenciales como el apoyo con intérpretes de lengua de señas mexicana, asesoría constante y la condonación de colegiaturas en todos los niveles académicos.

El logro de Cielo Verónica Ibarra Córdova es un testimonio de su perseverancia y del compromiso de la UAT con la inclusión educativa.

«Creo que es importante que las personas sordas se sientan orgullosas de sus logros educativos. Agradezco las oportunidades que me ha brindado la Universidad y el apoyo constante de mis padres. Espero que más personas sordas puedan completar sus estudios en un ambiente inclusivo, donde los docentes estén comprometidos con la inclusión”, expresó la hoy egresada de la UAT.

Su historia inspira a otros estudiantes con discapacidad a perseguir sus sueños académicos sin restricciones y destaca la importancia de programas universitarios como CODIS UAT en la promoción de la diversidad y la igualdad de oportunidades en la educación superior.

Martha Ruth Reyes Walle, coordinadora del programa CODIS, explicó que la máxima casa de estudios es reconocida a nivel nacional como una institución incluyente, que brinda apoyo a todos sus estudiantes con discapacidad.

Destacó que, en los trece años de existencia del programa, aproximadamente quinientas personas con discapacidad se han graduado, subrayando el impacto positivo y el alcance de esta iniciativa.

Los sinodales encargados de evaluar el trabajo de Cielo Verónica fueron el Dr. Giuseppe Francisco Falcone Treviño, la Mtra. Zaida Leticia Tinajero Mallozzi y el Dr. Gerardo Haces Atondo. Se contó con la asistencia de familiares de la alumna, del director de la FCAV, Dr. Jesús Gerardo Delgado Rivas, así como docentes, quienes celebraron este logro académico.