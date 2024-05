Prácticamente estamos ya en la cuenta regresiva en las campañas electorales, por lo que los equipos de los diversos candidatos se preparan para lo que será la recta final, intensificando los encuentros con los grupos representativos y recorridos por los diversos sectores de sus ciudades.

Estas campañas marcaron la diferencia con estrategias que fueron desde arranques con bendiciones, gallos, actividades proselitistas madrugadoras y hasta labores de desazolve, como dicen en la guerra y en el amor todo se vale, pues así en las campañas, donde el proyecto era y es la de conquistar al electorado, ofreciendo la mejor de sus sonrisas, mientras dirigieron la mejor de sus artillerías a sus contrarios, todo para tratar de disuadir al electorado para que piense en otra opción (o sea ellos), ya en la recta final se preparan los cierres y preparar a sus equipos para el día D.

Unos lograron arrojar excelentes números en las encuestas, otros no tanto, manteniendo un margen no tan alto como quisieran sobre el principales rivales a vencer, muchos de ellos del partido Morena, mientras que hubo aquellos que no lograron despegar, incluso que la ciudadanía ni se enteró que estaban en campaña, como sucedió con los candidatos al senado por el Partido del Trabajo, que por más gritos que pego su candidata, pues pocos voltearon a verla, ni que decir de su compañero de fórmula Francisco Chavira, del que poco o nada se sabe de sus actividades proselitistas, y que con su historial político, pues nadie lo tomo en serio, solo la dirigencia del PT.

Ni que decir de los candidatos de la coalición PAN-PRI Imelda Sanmiguel y Arturo Núñez, quienes por más que quisieron curarse en salud, haciendo todo tipo de señalamientos contra sus adversarios (los candidatos de Morena y del PVEM), pues la loza vacuna les peso demasiado, y es que los tamaulipecos no olvidan y tampoco no perdonan.

Mientras que los candidatos de la alianza Morena, Olga Sosa y José Ramón Gómez van en caballo de hacienda, seguidos por los candidatos del Partido Verde Eugenio Hernandez y Maki Ortiz, por lo que, si otra cosa no sucede, podría vaticinarse su llegada al Senado, tal como se había planeado, dejando en la tercera posición a los candidatos del PAN-PRI.

Mientras que según una casa encuestadora, la una preferencia electoral al candidato a la presidencia de Matamoros por la coalición Morena-PT-Partido Verde, Alberto Granados con un 63 por ciento, con lo que se perfilaría directo al triunfo

Mientras que a la candidata por los partidos PAN-PRI Leticia Salazar se ubicó con un 16.2 por ciento, mientras que el candidato de Movimiento Ciudadano Roberto Lee, lo ubicaron con un 8 por ciento de las preferencias.

Dicha encuesta fue realizada entre el 11 y 12 de mayo entre personas mayores de 18 años con credencial del INE vigente, con un margen de error de más 3 puntos y con certeza del 97 por ciento.

Por cierto, el candidato del partido Movimiento Ciudadano, Roberto Lee tendrá este domingo el cierre de su campaña, con un evento multitudinario en la explanada del Centro de Convenciones Mundo Nuevo, donde estarán presentándose artistas como Yahir Saldívar, Ismael Rodríguez de los Ángeles Azules, Pato Machete y Ronda Bogotá, El Colorado, Tony Herrera entre otros.

Por otro lado, la que fue balconeada recientemente fue la candidata a diputada local Alejandra Cárdenas Castillejos, quien debería ser un ejemplo para la ciudadanía, pero resulto que no, y es que fue el octavo regidor del cabildo de Ciudad Victoria, Mario Chávez quien la echo de cabeza, señalándola de hacerse la desentendida al momento de cumplir con sus obligaciones en el pago del predial, pero eso ha ocurrido por espacio de 10 años, que ni el estar dentro del cuerpo edílico le hizo tomar conciencia del ejemplo que le debe dar a la ciudadanía.

Y es que con esta situación como es posible que ande pidiendo el respaldo ciudadano, ese que, si cumple año con año con el pago del predial, mientras que Cárdenas Castillejas pues no es congruente con su proceder, por lo que insto a que la candidata se acuerde de su obligación y vaya y pague los 10 años que debe de predial.