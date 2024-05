De acuerdo a evaluaciones hechas por la empresa encuestadora Massive Caller, cinco de las más grandes ciudades del Estado votarán el domingo 2 de junio por MORENA y dos por el PAN.

Las preferencias partidistas en Ciudad Victoria están empatadas, según los números de la misma empresa.

Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Madero y Altamira, son decididamente territorio de MORENA, pero Tampico y El Mante pertenecen al PAN, en tanto que Ciudad Victoria tiene dividida su predilección, con un empate técnico entre seguidores de uno y otro partidos.

El partido Verde, que tiene como abanderado a Eugenio Hernández Flores para la Senaduría, puede dar la sorpresa pues son multitud los ciudadanos que votan por la persona, no por el partido que los postula.

Y Eugenio tiene mucho pueblo, merced a la gestión sexenal que se caracterizó por su cercanía con la gente y los apoyos repartidos en todos los estratos sociales.

Adicionalmente, Eugenio recibirá de rebote el voto que la gente negará por razones obvias, al candidato del PAN Ismael García Cabeza de Vaca, que quiere reelegirse porque le gustó vivir como sultán sin trabajar, ni siquiera vendiendo chamoyadas.

En Matamoros, las cosas volvieron a desarreglarse pues hubo otra jornada de violencia y simultáneamente ocurrió el extraño episodio que pareció secuestro de Leticia Salazar, pero que finalmente sólo fue auto-confinamiento por motivo de balazos.

En efecto, la candidata del PAN-PRI a la presidencia municipal aclaró que nadie quiso privarla de la libertad, sino que ella y su equipo de colaboradores quedaron en la calle en medio de fuego cruzado, entre policías y delincuentes, y se refugiaron en una casa particular para protegerse.

Leticia busca repetir como jefa del Cabildo y lo único que le estorba es la coalición partidista que la respalda, pues allí está la siniestra mano de Cabeza de Vaca.

Por cierto, el ex Gobernador emanado del PAN está que no lo calienta ni el sol porque fracasó su maniobra urdida con la intención de echar abajo la candidatura de Eugenio, registrado por el partido Verde.

En efecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, confirmó por unanimidad de votos de los magistrados, la validez del registro de la candidatura al Senado de Eugenio.

En nada estorba a Ismael la nominación de Eugenio pues el manito está registrado en una modalidad que le da acceso automático a la cámara alta del Congreso de la Unión, pero Francisco es un hombre de rencores y no perdona la inteligencia ajena.

Por el rumbo de la UAT, el Rector Dámaso Anaya Alvarado ofreció un festejo a los docentes de la institución, donde destacó que “el trabajo del personal académico es esencial para lograr la transformación, porque no solo educan a los jóvenes, sino que cambian sus vidas a través de una formación integral”.

Teniendo como marco el tradicional festejo que la UAT ofrece a los maestros, el Rector elogió la extraordinaria labor que desempeñan y que se fundamenta el proyecto de impulsar a la casa de estudios hacia la excelencia.

Agregó que para los maestros de la UAT es un gusto poder transformar vidas, entregando al final de una carrera universitaria, profesionales preparados académicamente y comprometidos con su comunidad.

Por su parte, el candidato del PRI al Senado de la República Arturo Núñez Ruiz acusó que “muchos de los municipios donde gobierna MORENA están destrozados, no hay obras sociales, no hay pavimentación, alumbrado, hay basura, las calles están completamente abandonadas, el drenaje y eso no más que una muestra de la irresponsabilidad de esos gobiernos de MORENA.

Reiteró Arturo el apoyo a las familias del campo y dijo que se va a trabajar de la mano con los agricultores para lograr mayores niveles de desarrollo en las zonas rurales.

Dijo así mismo, que se impulsarán las energías limpias, la adquisición de celdas solares en las viviendas y se le dará un carácter prioritario a atender el tema del agua.

En Ciudad Victoria, el 8 regidor Mario Alberto Chávez Herrera emitió un público mensaje a la candidata del PRI-PAN a diputada local, Alejandra Cárdenas Castillejas, para que practique la congruencia.

Reveló que Cárdenas tiene diez años de omitir el pago del impuesto predial de su empresa, por lo que la invitó a cubrir ese compromiso para que pueda tener autoridad moral para reprender a otros ciudadanos.

Correo electrónico: [email protected]