Más allá de quién será la candidatura que represente al obradorismo en 2024, el Presidente LÓPEZ OBRADOR ha logrado lo que la alquimia no ha podido: juntar el agua con el aceite, es decir, reunir al PAN y al PRD, con quien fuera el partido al que dirigieron sus diatribas y sacaron de Los Pinos en la elección presidencial de 2000.

Con todo y el impresionante currículum que tiene la política de Tlaxcala, que supera y engulle al de la empresaria nacida en Hidalgo, los priistas decidieron apoyar el carisma locochón de BERTHA XÓCHITL GÁLVEZ RUIZ, por sobre la expertise y capacidad de gobierno que tiene, indudablemente, BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL.

En lo que representa una lógica pragmática muy sencilla, los priistas que he consultado llegan a la misma conclusión: primero deben ganas las urnas en 2024 y después pensar en cómo gobernar al país.

Dicho en otras palabras, están dispuestos a sacrificar la experiencia política y la capacidad de gobierno que tiene su correligionaria PAREDES RANGEL, para apoyar a quien tiene el carisma que lleve a las urnas al mayor número de votantes, que es GÁLVEZ RUIZ.

Transcribo enseguida los comentarios que he recibido de los priistas, acerca de por quién van a votar en el proceso interno, a quienes he cuestionado vía WhatApps, argumentando la mayor expertise y capacidad de gobierno que tiene la ex Presidenta del CEN del PRI.

“Lo que nos conviene es dar la competencia en el 24, con quien así sea capaz de mover las masas y tenga menos negativos, el verdadero enemigo a vencer está en la Presidencia”, comentó un distinguido priista, que ha sido parte del Comité Directivo Estatal de su partido.

“Beatriz no es un riesgo, al contrario, es un baluarte del PRI para el Frente, que a pesar de todo el desprestigio que tenemos se impulsa a cuadros limpios con reconocimiento nacional”, escribe otro destacado priista, integrante del Comité que preside CARLOS SOLÍS GÓMEZ.

“Este ejercicio inédito amerita competencia y en este tramo estamos, agregó quien fuera un destacado Regidor.

Y remató: “Ante todo el sospechosismo y suspicacia que han querido generar desde afuera, el PRI dará muestras de la estatura política que representa para la construcción del Frente Amplio por México”.

“Ojalá entiendan en el PRI que la única posibilidad de hacer equilibrios en las Cámaras de Diputados y Senadores, es con Xóchitl, por ser más identificada como candidata ciudadana”, comentó otro distinguido militante del PRI, que tiene su radio de acción en el sur de Tamaulipas.

“Los panistas necesitan aprender a sumar, lamentable la jugada de Creel, muy mal vista, no creo que hayan pensado que Beatriz puede ganar”, afirmó

un ex dirigente refiriéndose a la invitación de GÁLVEZ RUIZ para que CREEL MIRANDA le coordine su campaña presidencial.

“Así pasó en Tamaulipas (con FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA) en la alianza con el PAN, les ganó la soberbia y el ex mandatario quedó al frente de la campaña (de CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS) con malos resultados”, apostilló un ex diputado tricolor.

“Yo creo que es una cortesía política para no generar rupturas, pero pues sí a ver cómo termina esto”, dijo otro ex diputado del PRI, refiriéndose al mismo asunto: la invitación políticamente incorrecta de XÓCHITL a SANTIAGO, sin mediar el visto bueno del dirigente del Revolucionario Institucional y como si la hidalguense ya fuera ganadora del proceso interno.

“En este momento se requiere a la mejor candidata, es decir, a quien mejor compita en las urnas”, sostuvo por su parte un ex diputado federal, aceptando que PAREDES RANGEL está mejor equipada políticamente para gobernar a México que GÁLVEZ RUIZ.

“Se les puede colar Beatriz, tiene más colmillo que todos los demás juntos”, consideró otra pieza distinguida del PRI tamaulipeco.

Quien agregó: “La Xóchitl me simpatiza mucho, pero Beatriz además de ser amiga, sería muy buena Presidenta”, justipreciando el kilométrico currículum de PAREDES RANGEL que opaca y engulle al de GÁLVEZ RUIZ, quien tiene su hándicap en su carisma locochón.

“Locochón es algo loco, llamativo, peculiar, atrevido. En general es algo que llama la atención por ser fuera de lo común”, dice el Diccionario México, sobre este rasgo que distingue a la exitosa empresaria de Hidalgo.

Primero las urnas y después el gobierno, sostiene la lógica pragmática de los priistas, a quien el populismo del Presidente LÓPEZ OBRADOR ha unido con quienes fueron sus acérrimos adversarios políticos.