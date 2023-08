Desde el medioevo las fuerzas feudalitas se desatan de nuevo.

Volvemos a aparecer en escena con la llegada del ciclo escolar 2023- 2024, después de la batalla desatada con ideas venidas de la derecha recalcitrante, esa misma que en 1917, no ceso de atacar los artículos de avanzada de nuestra Carta Magna por el que los revolucionarios habían luchado hasta el Constituyente de Querétaro, dentro de los cuales estaba el 3º. Constitucional.

Posteriormente se les vería atacando la educación socialista impulsada por Lázaro Cárdenas y no cesaron en el empeño de minimizar las conquistas logradas con sangre por el pueblo al culminar la época dorada de la educación Pública, iniciada por Vasconcelos y consolidada por Torres Bodet al lograr la creación de la comisión nacional de libros de texto gratuitos que a inicios de los 60s nos entregaron una hermosa visión latinoamericana con unos libros que simbolizaban la Patria con los cuales fuimos educados.

Igual en 1992 fueron los primeros en atacar los libros de Historia de México, que cierto, presentaban algunos errores y ciertas imprecisiones que finalmente fueron subsanadas, ¿Por quién cree usted? ¡Claro por los maestros de aula!, esos que en 1960 ayudaron a elaborar los libros de texto de la época y sus nombres aparecieron como brillo único, sin más lauros ni honores, que haber sido participes de esa empresa social llamada CONALITEG, México”

Hoy, igual han vuelta a la carga politizando el tema con posicionamiento político sin argumentos válidos, más que el negocio perdido por las editoriales a quienes gobiernos neoliberales encargaron el negocio, en detrimento de la economía popular y las arcas nacionales.

De nueva cuenta el oscurantismo medieval absurdo ha incitado a esas voces apátridas a llamar a la rebelión, a no recibir los libros e incluso a quemarlos, desde posicionamientos extremos de voces radicales que ven en la educación liberadora un obstáculo para sus negocios al amparo del Poder incluso algunos gobernantes como la de Chihuahua dijeron que no los repartirían, mas, la gobernadora acrecentó el repudio popular de padres de familia y maestros…..¿Por qué el temor a los libros si solo son un instrumento del proceso enseñanza aprendizaje? ¡Al tiempo las respuestas!

Y a propósito de educación liberadora del insigne educador y filósofo brasileño Paulo Freire, ¿Acaso no saben que desde mucho tiempo atrás muchos educadores siguen sus ideas, pero también desde Torres Quintero han seguido a Vasconcelos, Juan B. Tijerina, Enrique C, Rebsamen, Estefanía Castañeda, Jaime Torres Bodet, Agustín Yáñez y a una pléyade de grandes Educadores no solo mexicanos, sino universales como Pestalozzi, Gabriela Mistral,. Jean Piaget, o Pablo Latapí, Manuel Gil Antón, Ángel Díaz Barriga, solo por citar algunos….

Y entonces las interrogantes; ¿La educación anterior si no era liberadora entonces era confusa o esclavizante? ¿Si esta educación es comunista la anterior era capitalista…¿Por qué no dijeron nada? ¿Si estos libros los queman, los anteriores los guardaron en su colección? Y una última pregunta para estos nuevos profetas de la protesta social contra los nuevos libros de texto gratuitos ¿A dónde mandan sus hijos a la escuela? y la otra ¿todavía tienen hijos en la escuela? ¡Al tiempo las respuestas!

Ante ello, dos precisiones que nos envía el maestro Camilo Aguilar Reyna, “esos señores y señoras que atacan a los libros de texto gratuitos, sus hijos van o fueron a escuelas privadas, contra la cual nada tenemos en contra porque ahí van quienes así lo deciden y pueden pagarla porque en ellas priva el ánimo de lucro, no usan libros de texto de la escuela pública porque ahí se los venden, luego entonces ¿Por qué el ataque?”

Lo bueno es que ya arrancó el nuevo ciclo escolar, y aun cuando previo a este día, se congregaron unas 80 personas convocadas, presuntamente, sin filiación política aunque al final el discurso discordante con el inicio, cuando una voz manifestó que le daba tristeza que hubiera llegado tan poca gente cuando desde sus bases partidistas fácilmente hubieran sido más….en fin queda para el apunte.

Sin duda que la disputa es más que por los libros de texto y sin duda, aunque no siempre hayan sido reconocidos por la sociedad, los contenidos de los nuevos libros de texto representan una nueva tarea para todos y es nuestra obligación como padres al menos conocerlos y leerlos para tener la mejor opinión, que al final pasara la mejor criba, que entregue los mejores aprendizajes esperados a los alumnos por el bien de la nación, sin duda, esa será la de los maestros…..¡Hasta la próxima!