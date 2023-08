Concluyo el periodo vacacional para los burócratas estatales, por lo que este lunes con la ceremonia de los honores, encabezada por el gobernador Américo Villarreal, en el Parque Bicentenario se reactivaron las labores en todas las dependencias.

En su mensaje el mandatario hizo un llamado a las y los servidores públicos a dignificar el trabajo, otorgando un buen servicio a la ciudadanía y cumplir con el compromiso de transformar a Tamaulipas.

Enfatizando el avance que se registra en la instalación de comités de ética en las dependencias, los once planes de trabajo de dichos comités, la capacitación de servidores públicos, entre los que figuran titulares de direcciones administrativas, presidentes de comités de ética, titulares de los órganos internos de control y la revisión de 3 códigos de conducta de dependencias y entidades.

Por otro lado, aun cuando el grupo del alcalde Carlos Peña, mejor conocido como Makito, ande promoviendo que el novel edil se ubicó, según las encuestas en el top cinco de los alcaldes emanados de Morena, con una calificación de 7.98, que le otorgan los reynosenses en su trabajo como alcalde, pues no todos los residentes de ese municipio fronterizo creen eso, sino todo lo contrario, están inconformes con el desempeño que ha hecho el alcalde ya que consideran que les ha quedado a deber, ante las precarias condiciones en las que se encuentra la ciudad, eso sin considerar que la voracidad de varios de sus colaboradores han puesto en jaque a la ciudadanía, que han padecido sus abusos y excesos.

Pero además, familias reynoseneses reprueban no solo el desempeño del edil sino su desmedida ambición y la de su progenitora Maki Ortiz, que no conforme con gobernar por cinco años, busco imponer a su vástago para prolongarse en el poder, poder que se niegan a soltar y ante la posibilidad de que su Makito no logre ser aprobado para buscar la reelección, pues la ex alcaldesa estará maniobrando para que buscar la candidatura a la senaduría por Tamaulipas, es que esta familia simplemente no tiene llenadera.

Por lo que los reynosenses quieren ver otras caras para el 2024 en el gobierno municipal, pero sobre todo que si le pongan empeño a su trabajo.

Por cierto, finalmente se le tomó protesta a la suplente de la regidora panista Denisse Ahumada, detenida meses atrás en los Estados Unidos, cuando transportaba 42 kilos de cocaína.

Pues bien, previo a esta ceremonia el gobierno de Carlitos Peña, mejor conocido por Makito, al mero estilo de la canción del grupo Bronco “Que no quede Huella”, pues borro todo indicio que alguna vez Denisee Ahumada piso palacio municipal.

Y es que después del tremendo escándalo que ocasiono su detención, que hasta los medios nacionales dieron cuenta de ello, pues era más que obvio que el gobierno reynosense quería olvidar ese trago amargo, por lo que todas las evidencias de que un día Ahumada perteneció al cabildo fueron desaparecidas, sobre todo las fotos y videos de las redes sociales donde aparecía a un lado del alcalde Carlos Peña, por lo que ahora ni su nombre se mencionó cuando su suplente Anaid Alarcón Montoya rindió protesta.

Por cierto, por Reynosa que fue llego la “corcholata” y jefa de gobierno de la Ciudad de México con licencia Claudia Sheinbaum, que estuvo el fin de semana visitando ese municipio y Matamoros, por cierto, a como se pudo apreciar fue de la más asistencia registro en los eventos a los que asistió.

En Matamoros miles de morenos fueron los que le acompañaron, como a si se pudo constatar, al grado que se tuvo que abrir más espacios para darle cabida a las mujeres y simpatizantes de Morena, que acudieron a escuchar el mensaje de la única mujer que estará buscando ser la coordinadora nacional de la defensa de la Transformación, eventos que estuvo acompañada de Américo Villarreal Santiago y Marco Batarse Berrel así como el diputado local Alberto Granados.