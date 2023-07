Dos “corcholatas” más estuvieron en tierras tamaulipecas, mientras Ricardo Monreal, senador con licencia visitaba los municipios fronterizos de Reynosa y Matamoros, además de Tampico; a su vez Marcelo Ebrad visitaba el Puerto Jaibo, para sostener encuentros con diversos grupos representativos de la sociedad civil.

Durante su visita Ricardo Monreal se reunió no solo con la militancia morena, sino también lo hizo con empresarios de estos municipios, en Matamoros personajes como el ex alcalde Alfonso Sánchez Garza, se dejaron ver durante el evento masivo de Monreal, aunque contrariamente como sucediera con la visita de Adán Augusto López, la expectación no fue igual entre los medios de comunicación.

Durante su conferencia de prensa, Monreal dejo de manifestó que no busca confrontarse con el resto de las llamadas “corcholatas”, y aun cuando algunos han expresado que el piso pues no está parejo, el senador con licencia ha enfatizado el respeto que le merecen los otros aspirantes, pero en caso de no resultar beneficiado con las encuestas, pues no planea renunciar al partido, ni mucho menos ser factor de divisionismo al termino del proceso interno.

Puntualizando una y otra vez, en cuanto lugar se presenta, de su lealtad al presidente Andrés Manuel López Obrador, al cual le une una amistad de más de 25 años, por lo que no lo verán militando en otro partido que no sea Morena, por lo que luchara por mantener la unidad partidista.

En cuanto al tema de inseguridad, asegura que la estrategia que se está implementando es necesaria ser reforzada, con él envió de más elementos en la frontera norte, además de cuidar las carreteras federales, aplicar más labores de inteligencia financiera para minar los ingresos de los grupos delincuenciales, y sobre todo una mejor coordinación entre las corporaciones de seguridad del país.

Por cierto, fue en el Puerto Jaibo donde Monreal “coincidió” con su ex compañero legislativo José Julián Sacramento, donde quedó evidenciado la buena relación que tienen ambos personajes, incluso Sacramento se desvivió en elogios para el aspirante morenista, al calificarlo como un personaje combativo y frontal, con una gran trayectoria política de más de 25 años, en los cuales ha sido senador, diputado y hasta gobernador de Zacatecas.

Mientras que, el gobierno de Tamaulipas trabaja para reducir el número de incursiones de embarcaciones mexicanas en las aguas de Estados Unidos en el Golfo de México, para realizar la llamada pesca ilegal.

Para lo cual el gobernador Américo Villarreal sostuvo una reunión con mandos de la Secretaria de Marina, para evaluar las acciones que han permitido reducir de 226 a 198 las incursiones ilegales de pescadores, del 2021 al 2022.

Pero además se han realizado acciones como la implementación de 25 proyectos de acuacultura, con especies como el ostión, la tilapia, el camarón blanco y el bagre, además del repoblamiento con alevines en las siete presas, así como la creación de tres arrecifes frente a las costas de Tamaulipas, para aumentar la población del huachinango, para lo que serán hundidos tres buques donados por la SEMAR.

Por cierto, en dicha reunión se expuso un tema de gran interés para Matamoros, como es el avance en el dragado del Puerto del Norte, que ya registra un 15 por ciento de los trabajos, por lo que continúan los estudios para el dragado de siete bocabarras en la Laguna Madre.

Para la próxima semana se espera la llegada de otra draga de 1,500 metros cúbicos, y dos rastras para sumarse a los trabajos que se realizan en el Puerto del Norte, esto atendiendo las instrucciones dadas por del almirante Rafael Ojeda Duran, y del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Por cierto, la mañana de este viernes en Matamoros se realizó la destrucción de equipo táctico en desuso, que tenía más de 10 años de estar almacenado, dado a que ya había caducado, por lo que en sesión de cabildo se autorizó su destrucción.

Ante la presencia del secretario del Ayuntamiento, Carlos Ballesteros, autoridades militares, así como miembros del cabildo se realizó el protocolo para la destrucción del equipo táctil

Por cierto, hablando de aspiraciones, quien ya hablo abiertamente de sus aspiraciones políticas fue el segundo hombre más importante de Matamoros, o sea del Secretario de Gobierno Carlos Ballesteros, quien a través de un video expone su compromiso por seguir con un Matamoros al 100. En el video de 43 segundos hace alusión de vivir en ese municipio fronterizo, donde tiene su trayectoria y vida hecha con su familia.

Pues bien, con esto quedo confirmado los rumores que daban por hecho que Ballesteros tenía su corazoncito guinda, y que buscaría ser el sucesor del alcalde Mario López, a final de cuentas su desempeño ha sido mesurado, negociador evitando los dimes y diretes.