Por Josué Escamilla.

Ciudad Victoria, Tam.- El director del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes, Juan José Rodríguez Alvarado, reveló que en las últimas dos semanas, se ha presentado una disminución del 13 por ciento en la población migrante en proceso de internarse legalmente a los Estados Unidos.

Detalló que hace dos semanas, se contabilizaba más de veinte mil migrantes sólo en los cruces fronterizos de Reynosa y Matamoros, actualmente se cuenta con once mil 186 en Reynosa, Matamoros con cuatro mil 733 y, Nuevo Laredo con mil 558, aunque este puerto fronterizo no se haya habilitado por la plataforma CBP ONE para recibir a migrantes como parte de ese programa estadunidense

«Ahorita lo estamos viendo en Nuevo Laredo, aquí no tenía ni uno solo de estos flujos de migrantes, me estoy refiriendo únicamente a este flujo qué tienen la intención de ingresar como asilados a Estados Unidos».

Cabe destacar que el total de la población migrante en la entidad es de 17 mil 477 los cuales se dividen en los municipios de Matamoros con 4 mil 733, en Reynosa son 11 mil 186 mientras que en Laredo 1 mil 558 migrantes.

Enfatizó que actualmente y ante el movimiento migrante ya se tienen 19 puntos de atención para estas personas, instalaciones qué se encuentran en uno Nuevo Laredo, doce en Reynosa y seis en Matamoros.

«Tenemos la información de que al día entran a EEUU 300 por Reynosa, y 200 por Matamoros, a veces más, tiene que ver la capacidad de esta instancia estadunidense (CBP), a veces son hasta 700 personas al día».