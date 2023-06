Altamira, Tamps.- El Gobierno de Altamira se encuentra trabajando para poner fin a las invasiones de áreas verdes y equipamiento consideradas como patrimonio municipal mediante tres dependencias, así lo dio a conocer el Secretario del Ayuntamiento, José Francisco Pérez Ramírez y en caso de incidir procederán jurídicamente ante autoridades competentes.

Pérez Ramírez reconoció que las invasiones de áreas verdes que se daban y se dan comúnmente en Altamira, es una problemática que se presenta frecuentemente pero que están atacando fuertemente dentro del gobierno local, que dirige Armando Martínez Manríquez.

El Secretario del Ayuntamiento precisa que Gobierno está trabajando en ese sentido, “tenemos tres departamentos que se están encargando precisamente: Desarrollo Urbano en primera instancia, tienen la facultad de revisar las áreas verdes y liberarlas porque la ley le faculta, tenemos a Contraloría que también hace revisión de áreas verdes, sobre todo de áreas que pertenecen al Gobierno Municipal pero que no cuentan con escrituras entonces ellos verifican si tenemos una área verde que no esta protegida que no tenga documentación para empezarla a tramitar y aparte la Secretaría del Ayuntamiento cuenta con la vinculación de coordinación Catastral y Registral, la misma que se encuentra de darle tramite de darle a toda la papelería, terrenos o inmuebles propiedad del Ayuntamiento”.

Por otra parte, cuestionado sobre ¿qué pasa cuando se detecta que particulares construyeron o tiene tiempo?. -replicó- “Se verifica primero si existe la propiedad por parte de la persona que construye, si tiene los permisos o cumple con los requisitos para tener los permisos necesarios, pero en caso de sean áreas verdes o áreas de equipamiento o inmueble propiedad del Ayuntamiento, lo que se tiene que hacer es liberarlas”.

Añade el funcionario, “muchas de las veces, ellos (invasores) muestran documentación como posesiones, pero no son suficientes porque nosotros tenemos escritura del ayuntamiento, me refiero principalmente a las áreas verde o de equipamiento, y en ese tenor, lo que nosotros hacemos es notificarle a la persona e informarle que no cuenta con ninguna documentación de su propiedad y nosotros volver a retornar ese inmueble al patrimonio del Ayuntamiento”.

Desde una óptica amplia jurídica y en materia de derecho, se le plantea, ¿se puede considerar como robo al patrimonio municipal?, a lo que bajo a esa tesitura, señala que “es una invasión al final de cuentas es un despojo, se puede considerar a los bienes inmuebles del Ayuntamiento”.

Se le enfatizo sobre ¿qué fincamiento jurídico se puede hacer en este sentido?, a lo que acotó, “en primera instancia al administrativo requerirle a la persona si tiene una documentación en la que pueda justificar su propiedad, al no tenerla se ordena mediante un acuerdo de desarrollo urbano, el desalojo o incluso la demolición de la construcción que pueda tener, si aun así insisten en seguir haciendo el despojo, ya se le denunciara a la autoridad que corresponde”.

