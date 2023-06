En redes sociales y, desde anoche en los noticieros de radio y televisión, se habla del ¿diálogo? que sostuvieron la todavía Jefa de Gobierno de la CDMX y el ahora gobernador del Estado norteño de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, donde ella utiliza un lenguaje nada femenino contra el gobernador.

Por cierto, y entre paréntesis, Alfonso Durazo Montaño descartó deje la gubernatura de Sonora para ocupar la titularidad de la Secretaria de Gobierno, ahora que ‘La Corcholata’, Adán Agusto López, presente su renuncia para buscar la candidatura de morenista rumbo a la carrera presidencial del 2024.

Volviendo al tema del primer párrafo: Circula un video donde aparecen los protagonistas centrales son Claudia y Alfonso- y el escenario se supone es la Convención de Morena del domingo pasado y aunque el audio es deficiente, están rotulados los diálogos.

Una aclaración: Intento ser respetuoso de las reglas del buen decir, pero sobre todo del buen escribir, por lo que la cita que usted leerá es la que se lee en el texto del audio y desde ahora me disculpo por ello.

“Alfonso: Yo no sé qué ‘pedo’; Claudia: Ya te dije cabrón, bájale de huevos… Adrede me pusiste a este maloliente de Noroña… Alfonso: ¡Cálmate, hay cámaras!… Claudia: ¡Ya habíamos quedado y te valió madres!… Alfonso: ¡Cálmate Claudia, aquí no!… No hay acuerdo… Claudia: ¡No, a mí no me interesan tus pretextos!… Yo llegué y respétame, soy la candidata… Alfonso: ¡Perdón jefa, no vuelve a ocurrir! Claudia: ¡Más te vale!”

Es muy posible que la edición del audio esté truqueada, que sea falsa, pero las imágenes son reales y se veía a una Claudia Sheinbaum Pardo, muy molesta, ofendida con el ex secretario particular del presidente Vicente Fox Quezada (2000-2006) Alfonso Durazo.

La sospecha de que sea una noticia falsa, también se basa en la posición de la todavía Jefa de Gobierno, junto a Gerardo Fernández Noroña, quien bebe agua y es a quien se supone llama ‘maloliente’; enseguida se ve la figura del senador Ricardo Monreal Dávila, usted sabe, otra corcholata del presidente.

Una versión diferente, no excluye la molestia de la Jefa de Gobierno de la CDMX, donde reclama al presidente del Consejo y Gobernador de Sonora, Alfonso Durazo que, al encontrarse frente a la mandataria capitalina, se escucha: “¡Vinieron con gritos, este… te juro que ya me cansé!”.

“Ya me cansé, ya me cansé” repite Sheinbaum señalando con el dedo índice al gobernador de Sonora quien contestó “No hay excusa”, aunque la dama insiste: “Nada más me recibieron a mi (…) no se vale”.

Las especulaciones suponen a la jefa de gobierno llegando en su auto al hotel Courtyard, donde asistió a la sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Morena y apenas bajó, hubo gritos de “¡Piso parejo, piso parejo!” de unas 30 personas, se supone, simpatizantes de Marcelo Ebrard y allegadas del Estado de México.

Los abucheos y consignas contra la Jefa de gobierno acompañaron a la dama durante varios minutos, en lo que la morenista intentaba caminar entre un tumulto de periodistas que cubrían la fuente.