El termino de El Príncipe lo consigna Nicolás Maquiavelo en su obra del mismo nombre. Lo usa para referirse a quienes, en su época, gobernaban. Los describe en función de cómo gobiernan, acceden, conservan y acrecientan su poder. Luego, siglos después, el termino de el nuevo príncipe lo acuña Antonio Gramsci para explicar la evolución de quien detenta el poder, identificando al partido político como un ente institucional que tiene esa función.

En el caso de México si hacemos un recuento de la historia, encontramos que en la práctica ha sido por tradición gobernador por un hombre en sus distintas etapas: primero los reyes, en la época independiente Antonio López de Santaana se reeligió, lo mismo hizo Benito Juárez, luego Porfirio Díaz duro 30 años y en la etapa final el PRI, el partido que nació del poder, permitió la existencia de un poder presidencial omnipotente, centralista, que fue llamado monarquía sexenal hereditaria.

ANIQUILACION DEL PRI.

La destrucción del PRI, como partido dominante, hegemónico, hagan de cuenta que inicio con el movimiento estudiantil del 68; porque a partir de ahí se fueron dando eventos que fueron erosionando el poder priista. En términos partidistas hay dos eventos esenciales: la división priista que encabeza Cuauhtémoc Cárdenas; así como la aparición en el norte del país el movimiento, dentro del pan, denominado neopanistas, que modifican la actitud del partido ante el poder, de ser una oposición fiel se convierte en oposición por “concertación”.

La corrupción e impunidad acaba con el PRI. Así se dio la primera alternancia en el 2000, continua en el 2006, retoma el poder en el 2012, pero en el 2018 aparece triunfadora MORENA; un movimiento que se transforma en partido político y que, como una ola embravecida, con la narrativa de que primero los pobres, en menos de un sexenio ya gobierna prácticamente en toda la República, puesto que el domingo gano la elección en el Estado de México, la entidad federativa más poblada.

El PRI prácticamente aniquilado y el PAN sin rumbo muestran a una oposición que, al paso que van, AMLO podrá decir, repetir pues, aquellas palabras atribuidas a Carlos Salinas de Gortari, de que la oposición, ni se veía ni se sentía. Con este contexto vale decir, luego entonces, que AMLO como constructor de la 4T, ha creado las condiciones para fortalecer su proyecto de gobierno, visualizándose como el líder de facto, real, del ejercicio del poder en México durante varios sexenios… emular, vamos pues, la historia hegemónica del PRI.

CONTINUIDAD CON CAMBIO GENERACIONAL.

AMLO es muy dado a retomar ejemplos históricos. Por ejemplo, pese a que afirma que el no va a palomear al candidato presidencial de MORENA, por otro lado, asegura que hay condiciones para una continuidad de su proyecto con un cambio generacional. En su momento Pedro Salmerón explico en el país que solo Claudia Sheiumbaum garantiza esa continuidad; que Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal, pese a ser parte de MORENA, de estar cerca de AMLO, tienen su propia visión sobre cómo se debe gobernar.

Lo que sucedió en el Estado de México afianza, da certidumbre, de que en el 2024 la elección la va a ganar MORENA; y, por otra parte, salvo contingencia de última hora, todo hace indicar que la ungida será la Jefa de la CdMx. Ya Ricardo Monreal, se especula, reculo y negocio para no quedar fuera del presupuesto. Y por lo que se ve, Marcelo está dispuesto a jugarse el todo por el todo… aunque el, bien que lo sabe, dentro del esquema de continuidad elaborado por AMLO no tiene cabida.

ERROR Y ACIERTO.

Afirma AMLO que no va a cometer el error de Cárdenas, dejarse presionar y sucumbir en la decisión presidencial. Mas cantado, no puede estar. Hay, sin embargo, otro elemento histórico: AMLO está obsesionado por ser parte de la historia nacional, ha dicho que quiere que se le conozca como el mejor presidente del país y esta, también, obsesionado por el poder: Benito Juárez se reeligió, Plutarco Elías Calles fue el poder tras la silla presidencial y Porfirio Díaz regreso al poder, para gobernar 30 años.

Una vez consolidado el poder de MORENA la expectativa sobre el destino de AMLO es incierto. Claro, no podemos olvidar que el, una y otra vez, ha señalado que se ira a su rancho, a escribir. Pero también ha dicho que, si en la elección del 2024 ganan mayoría calificada en el Poder Legislativo, propondrá antes de terminar su gobierno una nueva Constitución del poder… para salvaguardar la permanencia de MORENA en el poder.

¿Propondrá la reelección? No olvidemos que sus cuates, o sus iconos en el poder, son aquellos que gobiernan con un solo partido, o partido hegemónico, cuyos presidentes se reeligen una y otra vez, como el de Cuba, de Nicaragua, Venezuela, Rusia, China, entre otros. No olvidemos que, diputados y senadores, están acostumbrados a obedecer sus instrucciones… no quitar ni una coma a sus iniciativas y a aprobarlas en menos que canta un gallo.

¿El PRI solo cambio de piel?