Una consulta ciudadana levantada en Reynosa sobre la situación política local y la perspectiva de cara a la elección concurrente del 2024, favoreció copiosamente al Alcalde CARLOSPEÑA ORTIZ, pues 61 ciudadanos de cada 100 se pronunciaron a favor de su reelección como Jefe Político de esta ciudad fronteriza.

El muestreo social dado a conocer la víspera en Reynosa, fue realizado por la Casa Encuestadora REBRUM, cuyos representantes afirmaron que más de la mitad de los reynosenses están a favor de la reelección del Presidente Municipal CARLOS PEÑA ORTIZ, pues de acuerdo al resultado que arrojó la consulta social, el 61.2 por ciento de los reynosenses respondieron “¡Sí!”, cuando se les cuestionó si estarían a favor de votar por el Alcalde para un segundo ejercicio gubernamental.

“Esto muestra que los reynosenses quieren la reelección de CARLOS PEÑA ORTIZ PARA un segundo periodo. No hay duda, eso indican los números”, afirmaron representantes de REBRAUM.

“El hecho de que un porcentaje superior a la mitad de los encuestados esté de acuerdo con la reelección de su Alcalde, significa indudablemente que CARLOS PEÑA ORTIZ ganaría la elección constitucional para Alcalde el 2024 en una proporción de 2 a 1. Eso dice la encuesta y esta evidencia afianza la posibilidad de que su partido lo postule por segunda ocasión al Ayuntamiento”, puntualizaron.

“Más de la mitad de la población votaría nuevamente por el Presidente Municipal emanado de Morena, para gobernar otro período más”, refrendó REBRAUM al evaluar las conclusiones del último ejercicio de consulta social realizada en Reynosa”.

HERMANAMIENTO CON OAXACA

Concatenando temas, el Presidente Municipal CARLOS PEÑA ORTIZ fue declarado Invitado especial de Oaxaca de Juárez por Alcalde de aquél lugar, FRANCISCO MARTÍNEZ NERI, en el marco conmemorativo del 491 Aniversario de la elevación de Villa, a rango de Ciudad de la Nueva Antequera, hoy Oaxaca de Juárez, Patrimonio de la Humanidad.

«Agradezco al Alcalde FRANCISCO MARTÍNEZ NERI por tan honrosa invitación en un día tan importante para ambas ciudades», expresó el Presidente Municipal, orgulloso de que el trabajo desarrollado en Reynosa sea reconocido en otras partes del país.

En Sesión Solemne de Cabildo, los dos Ediles firmaron el Acta de Hermanamiento, que impulsará el turismo y permitirá un enriquecimiento artístico y cultural de profundas raíces mexicanas a nuestra ciudad, evento en el que MARTÍNEZ NERI refrendó el mismo acuerdo con los pueblos de la costa oaxaqueña.

El Alcalde PEÑA ORTIZ recibió el importante reconocimiento como Visitante Distinguido, al llevar la honrosa representación de los reynosenses en la ceremonia cívica del 491 Aniversario, en la Sesión Solemne de Cabildo celebrada en el imponente Teatro Macedonio Alcalá.

COMAPA SUR, RECUPERA

HONORABILIDAD Y PRESTIGIO

Desde otro punto de la geografía tamaulipeca, deje compartirle que la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de la zona conurbada, inició con el pie derecho su proceso de recuperación de imagen, honorabilidad y prestigio, pues durante la celebración del 30 Aniversario de su Fundación, la Gerencia general a cargo del Maestro FRANCISCO JOSÉ GONZÁLEZ CASANOVA, presentó los primeros avances positivos del Equipo de trabajo que orienta sus acciones en función del proyecto de Transformación del Gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA.

Invitados especiales del nivel de la Senadora GUADALUPE COVARRUBIAS CERVANTES; el Diputado presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO; el presidente municipal de Altamira, ARMANDO MARTÍNEZ MANRIQUEZ; la regidora MÓNICA VILLARREAL ANAYA; el Coordinador de Asesores del Gobernador del Estado, Lic. ALEJANDRO RÁBAGO HERNÁNDEZ, así como representantes de autoridades municipales, militares y navales, dieron testimonio del esfuerzo conjunto por sacar del estancamiento a COMAPA Zona Sur.

Durante la emotiva celebración del 30 aniversario de COMAPA Sur, celebrada este lunes por la mañana en la explanada frontal de la propia empresa, se contó con la asistencia de importantes personalidades del Gobierno Estado, del Gobierno Federal y del Congreso de la Unión.

En la ceremonia, el gerente general de COMAPA Sur, Mtro. FRANCISCO JOSÉ GONZÁLEZ CASANOVA, hizo entrega de reconocimientos y estímulos económicos a los trabajadores de mayor antigüedad y productividad.

Minutos antes, en su mensaje a la planta trabajadora, el Ing. RAÚL QUIROGA ÁLVAREZ, director de la Comisión Estatal del Agua, hizo llegar al personal de Comapa Sur, el saludo del Gobernador del Estado, Dr. AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, destacando el alto contenido social de este acto.

Asimismo, el Mtro. FRANCISCO JOSÉ GONZÁLEZ CASANOVA, se dirigió a los empleados para felicitarlos por su entrega al trabajo y su dedicación a la responsabilidad que les corresponde.

Al hacer un balance sobre los primeros meses de su administración, el Mtro. FRANCISCO JOSÉ GONZÁLEZ CASANOVA, señaló que luego de encontrar finanzas destrozadas y trabajos abandonados, “nos dimos a la tarea de reparar los daños, entre calles abiertas, fugas por todos lados, cajeros inhabilitados, socavones abiertos y arcas vacías”.

ERASMO, ¿PARA MADERO?;

ADRIANA ¿PARA MATAMOROS?

A propósito del sur, no pocos consideran que ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO podría buscar la candidatura de Morena a la presidencia municipal de ciudad Madero, pero ERASMO, al igual que la Secretaria de Finanzas, ADRIANA LOZANO RODRÍGUEZ, quien tiene la opción de ir a Matamoros como candidata del guinda a la Alcaldía, tiene también la alternativa de quedarse en el manejo de los pesos y centavos de Tamaulipas, tal como ERASMO podría ir más alto, si se lo propusiera, pues como presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de diputados, hasta podríamos decir que AMLO le debe la candidatura a Senador.

La cual, ¡por supuesto!, podría buscar ahora que brinque el año, dentro de los puestos ue se jugarán en la Elección Concurrente del 2024.

Sin embargo, quienes simpatizan con ERASMO allá en ciudad Madero, lo visualizan como sucesor de ADRIÁN OSEGUERA KERNION, quien No-Se-Reelegirá por el pésimo papel que ha hecho como Alcalde, como lo constatamos en una vuelta que hicimos por allá.

¡Ah!, y ojo con el ex alcalde ANDRÉS ZORRILLA, quien aunque dice no andar buscando nada –¡por el lado del PAN!–, la realidad es que no ve con m alos ojos la posibilidad de contender por el Verde Ecologista, si su amigo MANUEL MUÑOZ CANO lo invita a participar en los siguientes comicios.

ZORRILLA, por cierto, encabezó en ciudad Madero una de las reuniones más concurridas del PVEM, ahora enriquecido con la participación de MARCO ANTONIO BATARSE FERREL como Secretario de Elecciones.

PED 2023-2028

COMBATE A LA CORRUPCIÓN

Por cierto, para ara el Gobierno de la Transformación en Tamaulipas, la honestidad es un principio absoluto y el combate a la corrupción es de estricta aplicación, afirmó el gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, durante la presentación del Plan Estatal de Desarrollo 2023-2028.

El mandatario tamaulipeco reiteró que el PED 2023-2028 plantea las respuestas éticas, preventivas, de control, vigilancia y rendición de cuentas para evitar que la corrupción siga deteriorando la imagen de la política y la función pública.

AMÉRICO VILLARREAL destacó que la honestidad es una de las virtudes que más valora de su trayectoria y de su formación moral y es la principal diferencia en comparación con quienes ocuparon el Poder Ejecutivo hasta el pasado mes de septiembre.

“La corrupción -todos los sabemos- es lo que más daño le ha hecho al país y a Tamaulipas. Debilita la capacidad del Estado y desvía los propósitos para los que fue concebido”, indicó.

Y puntualizó: “La corrupción es, además, la fuente de mayor desconfianza hacia las autoridades”.

CDEV: ¿PUES NO

QUE MUY ‘MACHITO’?

Vaya, vaya, vaya: ahora resulta que el persecutor; el amo de horca y cuchillo; el juez implacable contra sus adversarios políticos, se esconde temblando de miedo debajo de la cama porque el gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA –“y sus nuevas operadoras en el Congreso local”, dice mofándose ISMAEL, el hermano incómodo haciendo escarnio de sus ex compañeras de partido”–, acuerdan retirarle la guardia personal que paga el Estado para que cuiden a su hermanito FRANCISCO N hasta para ir a hacer pipí.

Así, también lloriqueando después de que ayudó a sus hermanitos a saquear el estado, particularmente en su caso las COMAPAS, el Senador ISMAEL suelta el llanto y a gritos acusa “al actual gobernador de ser responsable de lo que le suceda a su hermanito y a su familia por ponerlos en riesgo, al pretender retirar la seguridad asignada”.

¡Vaya descaro!: después de que está documentado el quebranto económico que le causaron los hermanitos CABEZA, ahora los señoritos quieren que los tamaulipecos les paguemos con nuestros impuestos guardias personales que los cuiden a ellos y a sus familias, como si cada tamaulipeco tuviera también guardias del Estado que los protejan –como los tienen ellos–. ante el embate de los grupos delictivos, que es de lo que se duelen los hermanitos CABEZA.

Y mire la desfachatez del Senador, quien afirma que el retiro de los costosos guardias que les pagamos los tamaulipecos, “¡es por un revanchismo político!”.

Y de verdad que nos ganó la risa cuando el ISMAEL dice que su hermanito “trabajó de manera incansable por la seguridad de los tamaulipecos, quien combatió de frente al crimen organizado y logró sacar a Tamaulipas de los deshonrosos cinco primeros lugares en inseguridad a nivel nacional, para convertirlo en uno de los estados más seguro, con buenos números en combate a los delitos de alto impacto, que son los que más lastiman a la población tamaulipeca”.

¡Ay ISMAEL, ya párale!, que me estoy carcajeando en el suelo.

Y por Dios que se burla de sus ex compañeras de partido NORA GÓMEZ GONZÁLEZ, de Tampico; DANYA SILVIA ARELY AGUILAR, de Reynosa; SANDRA LUZ GARCÍA GUAJARDO, y LINDA MIREYA GONZÁLEZ ZUÑIGA, de Matamoros, a quienes llama “nuevas operadoras en el Congreso local” del gobernador, a quienes responsabiliza –‘a través de una iniciativa presentada y votada el día de ayer en el Congreso’–, “de pretender exponer ante los delincuentes, la vida del ex gobernador y sus hijos, sin miramientos, en un estado en el que en los últimos siete meses impera los robos, secuestros, extorsiones, desapariciones, muertos, feminicidios entre otros delitos graves”.

Ay, ISMAEL, ya párale, que me vas a matar de risa.

Y para rematar, amaga:

“Hoy les digo que los hago responsables a todos y cada uno de ellos de lo que le pueda suceder al ex gobernador del estado de Tamaulipas”.

Y aunque Usted-No-Lo-Crea, toda esta carretada de sandeces las pronunció ISMAEL en el Senado de la república, solo porque su hermanito No-Quiere-Sacar-Dinero del abultado colchón para pagar su escolta personal, porque el angelito quiere que los tamaulipecos le sigamos pagando la guardia.

¿Cómo la ve usted?

Y dando de pataditas en el piso, ISMAEL “denuncia”:

“Tamaulipas ahora es territorio controlado por el crimen organizado, en complicidad con el Gobierno del estado”.

¿Y así quiere guardia del Estado?

AVA: ‘PARTICIPACIÓN CIUDADANA,

FORTALEZA DE LA TRANSFORMACIÓN’

En contraparte, el gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA afirmó que la participación ciudadana es una de las fortalezas de la transformación que se vive en nuestra entidad, al reiterar que en Tamaulipas se acabó la censura: “todas y todos los tamaulipecos tenemos garantizado nuestro derecho a hablar de todo y con libertad”, dijo.

“Necesitamos la fuerza de una sociedad verdaderamente colaborativa”, mencionó el gobernador, al exponer uno de los ejes transversales del Plan Estatal de Desarrollo 2023-2028.

“Nunca más en Tamaulipas una sociedad silenciada desde el poder arbitrario, que usó de manera ilegítima la fuerza del estado para amedrentar a ciudadanos y opositores. Se acabó la censura, todas y todos tenemos garantizado nuestros derechos a hablar de todo y con libertad”, mencionó.

En su mensaje al pueblo de Tamaulipas, desde el teatro Amalia G. de Castillo Ledón, en esta capital, VILLARREAL ANAYA llamó a recorrer la ruta completa del despertar de las conciencias; desde el interés en lo público, el ser parte de las decisiones que afectan a la comunidad entera, hasta el empoderamiento de las y los ciudadanos y sus propias organizaciones.

INICIATIVA DEL GOBERNADOR

PARA CREAR NUEVAS SECRETARÍAS

El gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA presentó ante el Congreso del Estado, la iniciativa de una nueva Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, en la que destaca la creación de la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social y la Secretaría de Desarrollo Energético.

El propósito del Ejecutivo es fortalecer a las dependencias y entidades que conforman la Administración Pública Estatal, respecto del ejercicio de sus atribuciones en su quehacer cotidiano dentro de la estructura del Poder Ejecutivo.

La creación de la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, busca generar la fortaleza estratégica al recurso agua, esto al encomendar a una dependencia estatal la generación de acciones y las políticas públicas necesarias a fin de preservar y fomentar el desarrollo sostenible de ese importante recurso.

De igual manera, se crea la Secretaría de Desarrollo Energético, la cual tendrá como objetivo principal el de generar las condiciones para que nuestro estado ejerza todo su potencial en materia energética, al lograr las coincidencias entre los sectores público y privado involucrados en materia de energía.

Asimismo, se otorga la creación de la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, con la intención de otorgar mayor certidumbre y fortaleza a los programas y políticas que se encuentren dentro del sector primario de nuestra economía, tales como la agricultura, ganadería, pesca, y otros de carácter representativo en nuestro estado.

Además, se fortalecen atribuciones de la Secretaría de Administración, a fin de generar una administración pública más eficiente y eficaz en la atención del ejercicio de la gestión pública.

Asimismo, se transfiere la adscripción del Organismo Público Descentralizado denominado Instituto de la Juventud de Tamaulipas, de la Secretaría de Bienestar a la Secretaría de Trabajo con el propósito de atender a las y los jóvenes de nuestra entidad, a través de esquemas más amplios de inclusión de manera que se les brinden oportunidades de capacitación y para la adquisición de competencias laborales.

NLD FORTALECE PLAN DE OBRA

2023, CON $ 42 MILLONES MÁS

Más de 42 millones de pesos serán invertidos en proyectos de

semaforización para transformar la infraestructura vial, ayudar a

mejorar el flujo vehicular y la imagen urbana, luego de que el Cabildo

de Nuevo Laredo aprobara la modificación y aumento presupuestal del

Plan de Obra 2023.

En sesión ordinaria de cabildo, se informó que el proyecto consiste en

la construcción de una red de 104 semáforos que se instalarán en

distintos puntos de la ciudad mediante una inversión de 42 millones

975 mil 606 pesos, un recurso de obra directa municipal que fue

conciliado por la Secretaría de Tesorería y Finanzas.

La alcaldesa CARMEN LILIA CANTUROSAS VILLARREAL, señaló que gracias a la buena administración de recursos se podrá continuar la modernización de la infraestructura urbana de la ciudad para ofrecer a la ciudadanía mejores vialidades y una óptima movilidad.

“A través de estas obras contaremos con una mayor cobertura de

semaforización que modernizarán y mejorarán la imagen urbana de

nuestra ciudad, por otro lado, la reasignación del recurso para la

obra cancelada aportará una mayor fluidez para culminar las obras de

la ciudad”, destacó.

Manifestó que la obra pública en la ciudad seguirá en aumento ya que

se trabaja en conjunto con el gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA y el Gobierno Federal para que a través de sus diferentes programas se mejore la infraestructura de Nuevo Laredo

ALERTA BAJO LA LLUVIA

Vuelvo a Reynosa para compartirle que el Gobierno de la ciudad giró instrucciones del Alcalde CARLOS PEÑA ORTIZ a la Coordinación de Protección Civil y Bomberos, Tránsito y Vialidad, así como a la Coordinación General de Servicios Públicos Primarios y COMAPA, con el objetivo de observar el desarrollo de la tormenta que afectó ayer, y actuar en resguardo de la población, de acuerdo al pronóstico dado a conocer por el Servicio Meteorológico Nacional.

Las dependencias desarrollaron trabajo de desazolve, guía de vialidad, resguardo de zonas con acumulación de agua y apoyo a automovilistas varados; así mismo se informa que mañana viernes 28 se prevé baja posibilidad de lluvia, y temperatura máxima de 32° Celsius y mínima de 18; el sábado 29 se esperan 13° a 26° Celsius como mínima y máxima, además de 15% de posibilidad de lluvia.

PROMUEVE LA UAT POSGRADOS EN

ECOLOGÍA INSCRITOS EN EL CONACYT

Por último, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), a través de los posgrados que imparte el Instituto de Ecología Aplicada (IEA), ofrece la oportunidad de estudiar y desarrollar investigación especializada en la solución de problemáticas del medioambiente y el manejo sustentable de los recursos naturales.

Al respecto, la institución universitaria informó que está abierto el proceso de admisión para la Maestría en Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales y para el Doctorado en Ecología y Manejo de Recursos Naturales, programas que están inscritos en el Sistema Nacional de Posgrados (SNP) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).

La coordinadora de Posgrado del Instituto de Ecología de la UAT, DRA. SANDRA GRISELL MORA RAVELO, informó que la recepción de documentos permanecerá abierta hasta el 17 de julio de 2023, y que tanto la maestría como el doctorado están dirigidos a profesionistas en las áreas de biología, agronomía, veterinaria y disciplinas afines.

Destacó que los estudiantes pueden aspirar a contar con una beca para sus estudios, debido a que ambos programas son reconocidos por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Precisó que, de acuerdo con la convocatoria 2023, el examen de TOEFL está programado para el 26 de junio y el examen CENEVAL EXANII III (de ingreso al posgrado) se aplicará el 1 de julio.

También mencionó que el curso propedéutico se desarrollará el 17 y 18 de julio; el examen de admisión será el 19 de julio; el 20 de julio se realizará la entrevista con el comité de admisión y los resultados se emitirán el 11 de agosto de 2023.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.