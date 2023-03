Ayer, una vez más, la justicia me da la razón. Un Juez Federal resolvió un amparo aclarando que no existen indicios de un supuesto lavado de dinero ni mucho menos de delincuencia organizada. La orden de aprehensión girada en mi contra siempre ha sido ilegal e inconstitucional”.

Dicho mensaje, para engañar más a los incautos, lo acompaña con una hoja que tiene sellos de recibido, pero, para nada es el amparo, es el escrito que le hicieron sus abogados y resalta sus propias palabras de defensa no lo que se haya resuelto por la autoridad, la idea del exgobernador, parece, es seguir engañando, lanzar un falso mensaje a la sociedad de que es un perseguido político e intenta espantar con el petate del muerto alentando por otras vías que va por la presidencia de la República cuando está más que cierto que al pisar tierra mexicana lo meterán a la cárcel, deje me explico.

El amparo, según se lee en la misma hoja que se presenta, es sobre el delito fiscal que le imputaban por la compra-venta de un departamento valuado en muchos millones de pesos y del que se presumía no había pagado los impuestos, nada más, sin que se investigue como llegó a comprarlo, el origen del dinero.

Y todavía hay más, de todos los delitos que le acusaron quizá sea el menor ese por el que consiguió el amparo, es decir, si gana esa batalla no significa que se acaben sus guerras, ni las ordenes de captura en su contra y la prueba es que no ha puesto un pie en México, además, sobre ese mismo presunto delito la Fiscalía General de la República buscará que el Juez les de la razón contraviniendo la decisión que ahora presumen.

Vaya pues, según Santiago Nieto, en aquel entonces titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda federal, al exgobernador se le persigue porque se le acreditaron propiedades de casas, ranchos, empresas y otros bienes con valor cercano a los mil millones de pesos y algunas de sus operaciones eran sospechosas ya que se utilizaban empresas que servían a carteles delincuenciales.

Por partes, si resulta real la versión de esa fortuna en manos del exgobernador prófugo pues forzosamente tiene que ser detenido e investigado ya que antes de ser político solo vendía chamoyadas y cuando ocupó cargos estos eran de elección popular que requerían trabajo de tiempo completo lo que haría imposible que se convirtiera en un empresario tan exitoso a no ser que haya utilizado y manipulado el poder para beneficiarse de presupuestos públicos junto con sus hermanos y otros socios que figuran en las acusaciones.

Ahora, siendo sinceros, a Cabeza de Vaca no lo pueden detener por tener dinero, eso en México no es ningún delito, por más sospechoso que parezca, es decir, si lo quieren meter al bote o liberarle ordenes de aprehensión tendrán que documentar la procedencia del recurso con el que haya comprado, las formas que utilizó para hacerse del mismo.

Es claro, decentemente nadie podría acumular la fortuna que dicen le pertenece, en toda su vida de político de primer nivel apenas le han ingresado más poco menos de 48 millones de pesos por sueldos, exacto, para multiplicar esa fortuna por 20 en tan poco tiempo tendríamos que hablar de que Cabeza de Vaca es un premio Nobel en negocios o ya de plano un moderno Rey Midas, sintetizando, con su trabajo ni siquiera podría haber comprado el rancho en Soto La Marina que vale 65 millones de pesos según estimaciones.

Con todo y eso, tiene chamba la Fiscalía General de la República e igual urge que en Tamaulipas se de a conocer si realmente hay indicios de que Cabeza de Vaca fue un ladrón, digo, todos podemos sospechar de eso, es más, lo juraríamos sin prueba alguna, pero de nada sirve una acción así ante una autoridad judicial que podría hacerle justicia a los tamaulipecos en caso de ser cierta la versión y hablamos de un político delincuente.

Por lo pronto, respecto a lo que presumió Cabeza de Vaca en sus redes sociales, todo es demasiado confuso, turbio, tramposo, por un lado, la Fiscalía General de la República da la impresión de que no hace su chamba de forma sospechosa y, por el otro, tenemos al exgobernador huyendo con todo y que sus palabras favoritas dentro de su mandato fue que no huiría, que no se iría del país, que quien nada debe nada teme, frases qué, por cierto, junto con su tuit lo hacen ver como lo que siempre ha parecido, un mentirosillo…

ABRE UAT MAESTRIA EN DIRECCIÓN EMPRESARIAL… La Facultad de Comercio y Administración Victoria (FCAV) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) informó que se encuentra abierto el proceso de admisión de la Maestría en Dirección Empresarial, y tiene como fecha límite el próximo 21 de abril para la recepción de documentos.

Por su parte, el Dr. Eduardo Arango Herrera, coordinador de la maestría, informó que el programa tiene como propósito promover la formación de profesionales con los más altos estándares de calidad, además de que cuenta con la acreditación en el Sistema Nacional de Posgrados del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).

Dijo que los profesionistas interesados en ingresar pueden solicitar su prerregistro, para posteriormente, y de acuerdo con la convocatoria 2023, realizar los procedimientos de selección de aspirantes.

Comentó que la maestría se ofrece con énfasis en las siguientes especialidades: Administración Estratégica, Finanzas, Mercadotecnia, Recursos Humanos, Sistemas y Negocios Electrónicos.

Apuntó que el programa está escolarizado, con dedicación de tiempo completo, y dentro de sus objetivos favorece el desarrollo de habilidades y conocimientos gerenciales, basados en la responsabilidad social y ética.

De igual manera, destacó que, luego de la pandemia, ha vuelto a ser totalmente presencial, pero algunas clases de profesores extranjeros se dan de forma virtual, debido a que ayuda a los estudiantes a tener una perspectiva más amplia de su campo de trabajo.

Sostuvo que la maestría está dirigida a profesionales del área económico-administrativa, pero puede ingresar cualquier perfil, siempre y cuando le interese alguno de los énfasis del posgrado.

“Nos enfocamos a la cuestión empresarial para dar una perspectiva, una visión diferente hacia una empresa, o bien la parte de emprendimiento”, indicó.

Los interesados en formar parte de la Maestría en Dirección Empresarial deben acudir a la División de Estudios de Posgrado de la FCAV y, para mayores informes, pueden comunicarse al teléfono 834 318 1800, extensión 2431, o al correo electrónico: [email protected] .

Cabe señalar que el programa cuenta con estudiantes de intercambio, como es el caso de Paulina Tovar Tirado, quien proviene de Colombia.

En entrevista, la estudiante destacó la oportunidad que ofrece la UAT a estudiantes extranjeros, y que el apoyo de los profesores ha sido muy importante para su adaptación en México.

Señaló que su interés es la Administración Estratégica, porque permite al profesional contar con una perspectiva de la empresa y usar las oportunidades y amenazas que se presentan en el mercado, para impactar positivamente en la organización.

Por su parte, la estudiante Fernanda Medina comentó que se trata de un posgrado muy exigente, que cuenta con profesores con mucha experiencia, lo cual, dijo, enriquece las clases.

“Es un programa integral, nos ofrece experiencia en el ámbito empresarial a través de un proyecto de intervención de las empresas, y la especialización que dan los énfasis es interesante”, puntualizó.

Coloque en el buscador de Facebook @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de twitter @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… [email protected]