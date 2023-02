No sorprendió a nadie, al menos en México: Genaro García Luna fue encontrado culpable de los cinco delitos que, allá en los Estados Unidos y la sentencia se dictara el 27 de junio próximo. Se considera que podrá ser de 20 años hasta la cadena perpetua. Y sus repercusiones en México, quiérase o no, se verán; hagan de cuenta que, esa culpabilidad, salpica y es que, como bien dicen, el no se mandaba solo.

Estados Unidos, con este tipo de sentencias, hagan de cuenta que da una advertencia, no solo a México, a todo mundo, en la medida que sus brazos de la justicia pueden salir de sus fronteras. No olvidemos lo que sucedió, hace tiempo, con Manuel Antonio Noriega, el dictador de Panamá (Estados Unidos invadió su país); tampoco que en este momento Nicolás Maduro tiene orden de aprehensión en Estados Unidos y que un expresidente de Hondura ya está en prisión gringa, extraditado.

LA CORRUPCION SOMOS TODOS.

Cuando José López Portillo fue candidato presidencial su slogan de campaña fue “La solución somos todos”. La historia política registra, sin embargo, que esa expresión de pronto cambio a que “la corrupción somos todos”. Y es que, sin sonrojarnos, se puede afirmar que el deporte nacional en el país es la corrupción, que se ve, se nota, se observan en la mayor parte de las actividades públicas y en la interrelación del ciudadano con el servidor público.

Recuerdo como un Secretario de Seguridad Publica, aquí en Tamaulipas, para escudarse llego a expresión: ¿Quién es más culpable? El transito que recibe una mordida o el ciudadano que la ofrece. En fin, dando a entender que la corrupción es prohijada por los mismos ciudadanos, que prefieren dar una “mordida” a tener que pagar una multa. Y, las mordidas, se dan casi en todas las dependencias públicas, para agilizar un trámite o una gestión. ¿Quién, en serio, no ha dado una mordida?

EL CASTIGO EJEMPLAR.

En la historia de la corrupción en México se consigna que el primer acto fue protagonizado por La Malinche; resulta que Cuauhtémoc si dijo dónde estaba el tesoro, pero La Malinche se guardó el dato. Y en los gobiernos del PRI se aceptó la existencia de la corrupción y, por lo regular, cuando entraba un nuevo gobierno, de pronto como castigo, enjuiciaba a un servidor público del sexenio anterior. Aún se recuerda, por ejemplo, el caso de Raúl Salinas de Gortari, juicio polémico y con muchas aristas.

Y en el caso de Tamaulipas se pueden mencionar a varios, entre ellos a Pedro Hernández Carrizales que fue enjuiciado en el gobierno de Tomas Yarrington; que, al ser ingresado al penal, su declaración a los reporteros fue exclamar: “Yo no me mandaba solo” y su jefe fue Manuel Cavazos Lerma, por cierto, hoy delegado del PRI en el Estado de México. Recuerdo otro caso, de los tiempos de Américo Villarreal, cuando salió de prisión me dijo: Yo solo cumplí ordenes, no me robe ni un cinco. El dinero desviado, se entiende, se aplicó en campañas políticas.

SI MEREZCO ABUNDANCIA.

La corrupción fue la regla en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Es famosa la foto con gobernadores y la expresión de que era una nueva clase política. Que en los hechos demostró, quizá no ser la nueva clase política, pero si ávida de riqueza. Buena parte de esos gobernadores pisaron la cárcel. Y el más emblemático fue Javier Duarte, de Veracruz, cuya esposa Karime Macías, llego a gastar más de 650 mil pesos al menos y que, en una de sus libretas se encontró, escrito de su puño y letra, la frase: “Si merezco abundancia”.

Robar, hagan de cuenta, ha sido la regla de los gobiernos mexicanos. Lo bueno es que AMLO afirma que “no somos iguales”. Pero basta recordar lo que sucedió con EPN, para darnos cuenta de la magnitud y naturaleza de la corrupción: la Casa Blanca de La Gaviota; la estafa maestra y, claro, la corrupción en PEMEX protagonizada por Emilio Lozoya o la forma en que se organizó la reforma energética, con sobornos millonarios a la oposición para que aprobaran la propuesta legislativa.

ACUSACIONES.

En cuestiones de corrupción los eventos están a la orden del día. Aquí en Victoria, el gobierno municipal de Eduardo Gattas una y otra vez ha requerido información de ex, como Xicoténcatl González Uresti y Pilar Gómez Leal; en tanto que Tania Contreras, la titular de la Consejería Jurídica estatal, una y otra vez ha informado de denuncias en contra de servidores públicos del gobierno anterior, acusado de corruptos… difícil, si que avancen, puesto que el Fiscal es autónomo, y está considerado como “carnal” de los panistas, de los vientos del cambio.