Una boda como la sueñan muchas novias, a todo lujo, con muchos invitados, con música alegre, ofreciendo un gran banquete, con finas bebidas estimulando la alegría de los asistentes, celebrada en uno de los salones más exclusivos de Puebla, con la novia radiante en un vestido de película, con preciosos arreglos florales, con detalles que sin caer en el mal gusto, hacían evidente que los contrayentes echaron la casa por la ventana, así fue el festejo nupcial de Dulce Maria Silva Hernández y César Yáñez.

César Yáñez fue el vocero del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, hasta antes de asumir la titularidad del poder ejecutivo federal. La suntuosa boda de César Yáñez, que seguramente dejó muy complacidos a los novios y sus invitados, fue la causa de que el flamante desposado no fuera invitado por el presidente, a hacerse cargo de la oficina de comunicación social de la presidencia de la república. Mucho se ha escrito de esta No inclusión del que fue cercanisimo colaborador (César Yáñez) por muchos años, en el gobierno federal.

Para entender esta decisión de dejar fuera del equipo a César Yáñez, por haber cometido el «pecado» de hacer una fiesta de bodas «fifi», hay que recodar que el tema de la austeridad fue una predica de la campaña de AMLO en busca de la presidencia, y tema habitual en sus arengas políticas. Siendo la austeridad uno de los atributos que ofrecía el nuevo gobierno, y demandaba de sus colaboradores, López Obrador tuvo que ser congruente con sus dichos y dejar fuera a César Yáñez. El perdón vino a mediados del 2022, cuando Yáñez es invitado a colaborar en una Subsecretaría en Gobernación, cuando ya había transcurrido más de la mitad del sexenio de la Cuatro T.

Les comparto estas historias del muy lejano 2018, a manera de contexto de mi comentario sobre el estilo de vestir (out fit dicen ahora) de la presidenta municipal de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Cantú Rosas

La semana pasada la columnista Brenda Ramos, del portal Sentido Común, nos informó del costo de las zapatillas de la alcaldesa neolaredense, de la marca Dolce & Gabbana, siendo doce mil pesos el valor comercial. Es interesante agregar que actualmente se tiene la costumbre, entre las damas con situación económica desahogada, de poseer varias decenas de zapatillas.

Esa misma semana circularon fotografías de la presidenta de Nuevo Laredo posando con un grupo de amigas en las alturas de un edificio con grandes ventanales, desde donde se observan al fondo imágenes que parecen ser de Nueva York.

Para rematar esa semana «totalmente palacio» para la alcaldesa fifi de Nuevo Laredo, en la página El Reportero Mx se publica una fotografía y una nota en la que se alude al abrigo de pieles de la señora Carmonlilia Cantú Rosas, calculando que dicha prenda tiene un precio superior a los treinta mil dólares.

Un reconocido analista político que residió por muchos años en Nuevo Laredo, con frecuencia nos comparte sus observaciones en relación a las joyas que utiliza la presidenta Carmen Lilia, elogiando su buen gusto y describiendo el tipo de piedra preciosa y el valor aproximado de aretes, relojes, dijes y pulseras.

La señora Carmen Lilia Cantú puede comprar con su dinero lo que quiera y pueda. Eso no es delito, más bien es deleite para quienes disfrutan de esos lujos. Lo que no está bien, políticamente bien, es que no se ajuste a la prédica del líder del movimiento que ofreció ser diferente, que prometió encabezar un gobierno austero, sin derroche, sin ostentaciones, sin lujos, sin vanidades, sin todo eso que le queda re bien a la señora Carmen Lilia, que es más propio de una buchona venida a más.