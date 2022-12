¿Cómo están? Abanderado por los partidos MORENA y Partido del Trabajo, el reynosense José Ramón «JR» Gómez Leal inició este día 28 su campaña por la Senaduría. Le acompaña como formula Indira Paola López Carreto, quien es hija del senador Fausitino López Vargas, que falleció junto con su esposa el pasado mes de ocubre en una carretera del estado de Zacatecas.

«Jr» Gómez Leal sostuvo un encuentro con la prensa de Ciudad Victoria, acompañado pór la plana mayor tamaulipeca de los partidos MORENA y PT. dijo que en la campaña se va a enfocar en los temas de migración, seguridad, bienestar y comercio exterior.

Y dejó en claro: «Nuestro eje central lo vamos a enfocar en migración, que es un tema de seguridad, que es muy importante seguir trabajando con todo lo que ha hecho nuestro Presidente (AMLO); está el tema de bienestar, y el tema de comercio exterior».

Y añadió Gómez Leal: «Son los ejes en que me voy a enfocar para poder darle continuidad a estos temas y trabajar de la mano con todos los alcaldes y con el Gobierno del Estado».

Y respecto al tema de si considera que le va a afectar el vínculo familiar que tiene con el ex gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, del PAN, respondió: «Yo creo que es un tema que lleva muchos años y mi trabajo lo dice, ¿no? Yo creo que hay otros políticos que tienen familiares como contrincantes políticos. Lo mío lo he resaltado y me he mantenido al margen. Yo creo que las acciones son las que valen en mi vida, no las palabras, y mis acciones están con MORENA. Me sumé desde el 2016, a finales y no he dejado de luchar por MORENA».

Vale decir que «JR» Gómez en el gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador seha desempeñado como delegado de Bienestar en Tamaulipas.

2.- Desde nuestra perpectiva los candidatos fuertes en esta elección para Senador de Tamaulipas los candidatos fuertes son el reynosense «JR» Gómez Leal y el victorense Manuel Muñoz Cano, postulado por el Partido Verde Ecologista de México.

Vale decir que Manuel Muñoz Cano es un politico que ya tiene la experiencia de haber sido Secretario de Desarrollo Social en el gobierno de Tamaulipas, y en el plano personal ha enfrentado lo mismo situaciones de enfermedad, y de la desaparición de su padere, el ingeniero Manuel Muñoz Rocha, en tiempos en que se se desempeñaba como legislador federal en la Ciudad de México en el sexenio del Presidente Carlos Salinas de Gortarti.

Muñoz Cano tiene la experiencia de haber transitado con éxito por un trasplante de riñón.

La tarde de este 24 de diciembre andaba en la Colonia Azteca, acompañado de sus hijos. Explicó ahí al ser abordado por la prensa “Aqui, saludando a grandes amigas de vida y a sus familias. Me gusta convivir con la gente, escucharlos. Eso te permite siempre estar actualizado para poder ayudar y traer el pulso de las cosas, aproveché este día para que me acompañaran mis hijos (Manuel y Marcelo), lo hago con frecuencia por todo el estado”. Se le preguntó al candidato del partido Verde al Senado: ¿Cuáles han sido sus momentos más complicados y cómo los sacó adelante? Responde: “Uuuyyy, yo creo que como a todos me ha tocado buenas y malas, y ni modo, hay que poner nuestra mejor a las vida ”. –¿Qué me dice de su papá? : “Todos los días pienso en él, su desaparición fue un momento muy difícil, imagínate que de un día para otro acosen a tu familia y a ti, te quiten propiedades, te cierren negocios y tu padre ya no esté, es algo que no se lo deseo a nadie, pero a la vez en ese momento tenía una madre y mis hermanas que defender y aún con el miedo todo lo que me había enseñado mi papá hasta ese momento me sirvió para dar la cara”. “El amor y los consejos de mi papá son un recuerdo invaluable que quiero transferir a mis hijos, muchas de sus enseñanzas me han servido y me siguen sirviendo, él me heredó este gusto por la política, la necesidad de servir, de ayudar, y el valor para enfrentar las cosas”.

Ya en el tema de la visión de la vida, he de compartirles que este columnista entrevistó al padre del ahora candidato, es decir al ingeniero Manuel Muñoz Rocha en tiempos en que se sdesempeñó como Director Regional de Banco de Credito Rural, Banrural en Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas.

En esa entrevista, en los años 90tas, me dijo Muñoz Rocha: «A mi, sabes, la vida me dio una virtud, junto con un millón de defectos, pero esa virtud que aprecio mucho, es que soy muy ordenado. Yo puedo decir…mañana me levanto a las cinco y media; y corro hasta las seis y media, y cumplo el program. Esa es una ventaja muy grande cuando uno se propone hacer muchas cosas porque el orden te ayuda a optimizar tu tiempo. Y creo que eso lo aprendí de mi papá, que era sumamente ordenado en sus cosas».

–Usted tiene una teoría, la de los espacios, ¿puede explicarla?