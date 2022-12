CIUDAD VICTORIA, TAM., diciembre 29 de 2022.-El candidato del Verde Tamaulipas al Senado de la República, Manuel Muñoz Cano, dijo ante miembros de la sociedad civil victorense que nuestra entidad necesita de la participación de todos, por eso «cualquier inquietud que recojamos de la sociedad tamaulipeca la llevaremos al Congreso de la Unión y además las gestionaremos ante los diversos órdenes de gobierno».

Reiteró que como Senador de la República no permitirá que vuelvan a pisotear la dignidad de los tamaulipecos como lo hicieron los últimos 6 años, esta gran tierra que es de todos.

«La vida me dio la oportunidad de vivir cosas buenas, a pesar de que en el pasado fui desterrrado de Tamaulipas, pero eso me permitió conocer grandes y buenos amigos en las diversas regiones del país de quienes no tengo la menor duda serán grandes aliados de nuestro proyecto al llegar al Senado», dijo Manuel Muñoz.

Ante representantes de los diversos sectores victorenses, Muñoz Cano indicó que los tamaulipecos tienen la gran oportunidad de hacer sinergia con quien hoy gobierna nuestro estado, el doctor Américo Villarreal Anaya, así como con el gobierno federal, porque es del conocimiento general que los recursos vienen desde el centro, por lo que se deben buscar coincidencias y construir todo en torno a lo que necesita nuestra sociedad.

«Salgamos a decirle a nuestros amigos, colaboradores y familiares que nos den un voto de confianza para construir este gran proyecto que es de todos».

Muñoz Cano recordó que cuando fue titular de SEDESOL, dio inicio el programa de Apoyos Alimentarios, el cual sigue hasta nuestros días beneficiando a miles de familias tamaulipecas.

«Como servidor público, también pudimos lograr grandes avances para los victorenses como por ejemplo el inicio de la colonia Vamos Tamaulipas, donde junto con un decidido equipo forjamos los primeros trazos y hoy es un sentamiento humano muy desarrollado con el esfuerzo de sus habitantes».

Pidió a los presentes correr la voz para hacer llegar a más tamaulipecos sus propuestas y ofreció su palabra para cumplir cada una de las demandas.

«Hagámoslo aquí en Vctoria, en Tamaulipas, por nosotros, por su familia, por sus hijos, por la posibilidad de transitar y por la oportunidad de trascender».