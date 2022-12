Muy seguramente por su formación de médico, el Gobernador Américo Villarreal en estos dos primeros meses de estar al mando de Tamaulipas le está poniendo a sus diferentes acciones de gobierno, un toque de humanismo, de proteger la vida de las familias; familias que buscan desde luego bienestar, un mejor destino.

Eso es lo que visualizamos: se busca dar protección. Y se hacen acciones diversas. Vamos por partes.

Por ejemplo, esta semana se hizo la presentación del llamado Certificado Electrónico de Nacimiento. El secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro al presentarlo dijo: «En el avance de la transformación del gobierno del doctor Américo Villarreal, hoy realzamos el compromiso de proteger a la población desde los primeros días de vida”.

Explicó el médico Vicente Joel que dicho nuevo Certificado Electrónico de Nacimiento, es el primer elemento que protege la identidad oficial en salud, del recién nacido y garantiza el acceso a los servicios referente a las vacunas, agiliza la obtención del acta de nacimiento, brinda información oportuna para mejorar la calidad de los servicios y es el inicio de la atención médica personalizada.

Y añadió: «Es un derecho de todo recién nacido contar con un registro, pero que sea generado antes de dejar el hospital; es una de las iniciativas más importantes en materia de Salud, que junto con el gobierno federal se impulsa a través de esta estrategia”.

Vale decir que el primer bebé beneficiado con esto se llama Amber Nicolás Valdez Rodríguez, recibiendo el documento sus padres Génesis Merab Rodríguez Zamarrón y Amber Jonathan Valdez González.

El secretario Vicente Joel dijo que el Certificado Electrónico, se obtiene luego del nacimiento y el personal de Salud, tiene la obligación de expedirlo dentro de las 24 horas para ser entregado a la madre al dada de alta; esta versión electrónica, puede tener una versión impresa, la cual solamente la otorga la Secretaría de Salud para hacer constar el nacimiento del bebé.

En Tamaulipas la implementación inicia en una primera etapa en el Hospital General «Dr. Norberto Treviño Zapata», con la capacitación de personal de las áreas de Trabajo Social, médicos pediatras y personal de Registro Civil; dicho Certificado posteriormente continuará en todos los hospitales de la Secretaría de Salud y del sector salud, como el IMSS, ISSSTE, SEDENA, PEMEX, así como en las unidades médicas privadas.

Siguiendo con el tema de proteger la vida, el DIF Tamaulipas, que preside la Dra. María de Villarreal en estos dos meses de gobierrno se ha enfocado en atender a la población vulnerable del estado, a las familias de recursos económicos limitados, dando consultas médicas generales y de especialidad, así como también entregando medicinas del cuadro básico de la salud.

Al corte de noviembre, para los que gustan de las cifras, se han hecho más de 2 mil acciones médicas, en consultas de medicina general odontoló, audiológicas y de nutrición.

El bienestar no es solo cosa de medicinas, tambien es asunto de seguridad. Por ello se acaba de echar a andar el Operativo «Moto Segura 2022» por parte de la Secretaría de Seguridad Pública para prevenir, interceptar y bajarle a la comisión de delitos a bordo de motocicletas.

Nos comparten que una de las principales finalidades del operativo es salvaguardar la integridad de los motociclistas, por lo cual se exhorta a los usuarios a colaborar con la Guardia Estatal en las revisiones, reiterando el llamado a no rebasar el limite de velocidad y respetar los señalamientos.

En este adán de proteger la vida, el Gobernador Américo da gran impulso a la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas, USJT, designó como rector a Willy Zúñiga Castillo, quien tiene la experiencia de haber sido Fiscal antisecuetros en Tamaulipas, y en la Cd. de México recientemente fue Fiscal anti robo de vehículos. Esta universidad cuenta con 500 alumnos y ofrece cursos de capacitación a elementos de seguridad activos.

2.- Esta semana los amigos comunicadores, profesionales del periodismo, hermanos Armando y José Luis Castillo Gutiérrez están de luto en razón del fallecimiento de su mamá Sra. María Gutiérrez González. Que en paz descanse la Sra. María.

3.- Abrazo solidario al licenciado y peridista José Humberto Zúñiga por el fallecimiento de su padre, Sr. José Zúñiga Saldaña, originario del Ejido Guillermo Zúñiga de Hidalgo, Tamaulipas. En paz descanse Don José.

4.- Pues ahi tienen que la diputada de Morena, María Clemente García Moreno acaba de proponer en la cámara federal para exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores, SRE, a declarar como «Persona non Grata» al ciudadano de nacionalidad argentina y española Lionel Andrés Messi, por haber pisado una camiseta de la selección mexicana de futbol «para después ser pateada con desprecio por Lionel Messi». VEREMOS Y DIREMOS.