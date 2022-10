Para ser en arranque del nuevo gobierno estatal, la visita presidencial de López Obrador es estupenda para Tamaulipas y para el doctor Américo Villarreal, máxime que se trajo el Presidente a todo su gabinete. Es un espaldarazo. Ello con todo y que no vimos se colocara con mucha luz el asunto de la segunda línea del Acueducto Vicente Guerrero-Cd. Victoria.

La conferencia «mañanera» del Presidente AMLO estuvo interesante, el Presidente no se enojó como suele hacerlo en otras «mañaneras», y al final de las tres horas de «mañanera» se portó como suele hacerlo cuando anda contento: con astucia y picardía. De Ciudad Victoria vimos la participación de Fernando Acuña Piñeyro y Martha Olivia López.

Al llegar a las tres horas de «mañanera», algunos periodistas presentes pedían la palabra a gritos. Y sonriente, finalizó AMLO la conferencia. Y dijo al micrófono, al tiempo que hacia movimientos con su mano derecha, sonriente y con picardía: «No, no, no. No mentir. No robar. Y hay que ir a desayunar». Dos.- Lo que nunca había pasado en la historia de Tamaulipas: Que un secretario de Gobernación se apersonara en el Palacio Legislativo de Tamaulipas, acompañado del Gobernador para presentar un documento de reforma legal. Y ahora se dio esto. El Secretario de Gobernación el tabasqueño Adán Augusto López Hernández acompañado del Gobernador Américo Villarreal, presentó a diputados de Tamaulipas, el documento de reforma para extender de manera temporal, la operatividad del Ejercito en labores de seguridad pública hasta el 2028.

Al acudir al Congreso de Tamaulipas fue la presidenta de la mesa directiva del Congreso, Alejandra Cárdenas Castillejos, quien les dio la bienvenida.. El Secretario de Gobernación explicó que el documento, la minuta, contiene una reforma constitucional al Artículo Quinto Transitorio. «Pero la vigencia de esta disposición termina en marzo del 2024, ahora se prórroga este plazo hasta marzo del 2028». La reforma dijo es necesaria «para recuperar nuestras calles, para que nuestros hijos salgan a las calles a jugar, para que las mujeres regresen de su trabajo sin ser asaltadas y para que las jóvenes estudiantes no estén con el Jesús en la boca». Adán Augusto aclaró que está reforma no significa que se vaya a militarizar el país. Tres.- El alcalde victorense Lalo Gattás se mostró complacido por la vista del Presidente López Obrador. Externó que la estrecha relación del Gobernador Américo Villarreal con el presidente de la nación será fundamental para concretar proyectosy programas del gobierno federal que traigan bienestar a las familias victorenses. «Estoy seguro que de esta visita se van a derivar importantes logros para los victorenses y todos los tamaulipecos», dijo el alcalde Lalo Gattás. Cuatro.- De la visita presidencial y del hecho que el gabinete presidencial viniera a Ciudad Victoria, se dio la gran oportunidad de que las titulares de Educación Federal y de Tamaulipas, Leticia Ramírez Amaya y Lucía Aimé Castillo Pastor, respectivamente recorrieron escuelas de Ciudad Victoria, para conversar con las niñas, niños y jóvenes, comprobar el trabajo que realizan los maestros, así como conocer las condiciones de los planteles e identificar las necesidades.