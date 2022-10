Así la agenda de los próximos días y como eje central de todo, de la política y de la administración pública, estará la segunda visita que en este octubre realizará el Presidente Andrés Manuel López Obrador, en lo que dicen será, “La Toma de Tamaulipas”.

Marcará huella y línea que, políticamente, no creo que haya algún despistado que no le quede claro, el respaldo y amistad de AMLO, para el gobernador el Dr. Américo Villarreal Anaya.

Asunto que tiene al menos 5 años, cuando la Cuarta Transformación le convirtió en el líder, primero como Senador de la República y luego como Jefe del Ejecutivo en Tamaulipas.

Por eso, cuando afirma AMLO que existe todo el cariño para AVA, es hablar de todo el apoyo para Tamaulipas y todo lo que ello representa, incluido el proceso electoral extraordinario, por la vacante en el Senado de la República, así que todos atentos.

Que lo veremos y apostamos, será una elección rápida -por el antecedente de Nayarit-, y quizá de muchos menos votos, comparado el proceso, donde estaba en juego la gubernatura de Tamaulipas.

Recordemos que quien sea candidato por el PAN, ahora, sin que importe el nombre, ahora tendrá los papeles invertidos, pues el respaldo político administrativo lo tendrá quien resulte como abanderado de Morena.

Y que conste que no estamos hablando aún de nombres. No porque no sea necesario, si no porque hay que esperar los tiempos de los partidos, pero principalmente los de El Senado y los del Instituto Nacional Electoral.

Y en este proceso, es evidente que en 180 grados, la ventaja la tiene Morena, es decir la Cuarta Transformación, con una capacidad de operación que ya les dio resultado positivo en junio, mientras que Acción Nacional, ya veremos de donde saca los pertrechos para una campaña que aunque corta, será cara.

Cierto, la tragedia les ofrece una enorme oportunidad, así que vamos a ver quién es él o la guapa, que nos aseguran, Yahleel Abdala ya levantó la mano.

Bueno dijimos sin nombres este día, que en el caso de Acción Nacional, los tiempos tienen que considerar las licencias, por ejemplo, en afán de equilibro, da para pensar en Olga Sosa, la Secretaria del Trabajo.

Le seguimos, que insisto, esta semana será de mucha intensidad, pues como luego nos dicen, “Dios está en todas partes pero en el caso de Tamaulipas, la tierra Lalo Gattas, Dios despacha en Palacio de Gobierno”.

Por cierto, cosas de trabajo, coincidimos en la CDMX con el Presidente de Victoria, quien fue acompañado por su equipo cercano como Hugo Reséndez -quien no tarda en regresar como Secretario del Ayuntamiento y el titular de Relaciones Públicas, Jorge Tinajero.

Asunto: Seguir construyendo mejores condiciones de bienestar en seguridad para la capital y por lo mismo, los vimos con el subsecretario federal de Seguridad, Ricardo Mejía y con la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Clara Luz Flores.

Vientos…

Lo mejor de cada casa…

a.- Y Gracias a Dios, todo bien con la crisis ya resuelta viernes-sábado. Nos referimos a la efectiva coordinación de instituciones de seguridad Tamaulipas- Coahuila, como federales para localizar sanos, al alcalde de Coahuila y 9 de sus acompañantes, quienes habían sido reportados como desaparecidos.

b.- Y en Matamoros Mario Alberto López Hernández clausuró el Torneo con Causa, que la Sociedad de Parrilleros Tamaulipecos organizaron y cuyos recursos fueron entregados al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.

Los recursos ascendieron a 110 mil pesos y serán aplicados “en la adaptación del área de equinoterapia del Centro de Rehabilitación Integral -CRI- y en el proyecto del Centro Regional de Autismo del Noreste -CREAN-“.

c.- Quien sigue en campaña, por lo pronto por Tampico es su alcalde Chucho Nader y entregó obras de pavimentación a base de concreto hidráulico y reposición hidrosanitaria por el orden de los 12 millones de pesos, en la colonia López Portillo

Expresó para “seguir construyendo la Ciudad Moderna y Competitiva que Merecen los Tampiqueños”. En 4 años de gobierno, se han logrado pavimentar más de 650 cuadras en los diversos sectores de la ciudad, “abatiendo considerablemente el rezago existente en esta materia y brindando a la población, una mejor calidad de vida”.

Del cuarto piso.- Al margen de lo que digan los funcionarios de los tres órdenes de gobierno, ya en muchas parte, zonas públicas y privadas ya no exigen el cubrebocas.

La recomendación es la prudencia y el mantener la civilidad, para sobrevivir a una pandemia que aun no termina.

Nostra Política: “Ayuda a tus semejantes a levantar su carga, pero no te consideres obligado a llevársela”. Pitágoras de Samos.