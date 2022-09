Como en los primeros años de la década de los treintas, siglo pasado, en que Tamaulipas registró dos legislaturas al mismo tiempo, hoy tenemos dos Comisiones Permanentes.

Se deriva lo anterior de la rebeldía panista representada por Félix García Aguiar, pastor legislativo, de acatar la instrucción del Tribunal Electoral doméstico ¿se manda solo? Claro que no, recibe línea de la esquina del poder. Son los últimos coletazos del dragón moribundo.

Desafiar la resolución de un tribunal son decisiones que no puede tomar la servidumbre. El riesgo del descrédito es muy alto. Los ojos de Tamaulipas están puestos sobre lo que hacen o dejan de hacer los panistas y su jefe.

Lo controversial. Por un lado, desde la General de Gobierno saludan a la contraparte del comité de transición, y por el otro muestran el desacato para tomar ventaja a la hora de emprender la huida.

La bancada de Morena se quejó ante los magistrados por el desacato de Aguiar y compañía. Viene el procedimiento legal contra los azules ¿con qué sanciones? Apercibimiento, amonestación y multa de hasta cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, y el doble si hay reincidencia.

Estamos hablando de una multa inicial de 491 mil varos y de 962 mil si hay resistencia ¿en contra de quiénes?.

Evidente que quien porta el cencerro es el propio coordinador del legislativo, asimismo coordinador panista y autonombrado Jefe de la Permanente, y en segundo lugar al secretario General del Congreso, Raúl Cárdenas Thomae.

La pregunta es ¿le alcanzará el tiempo al TRIELTAM para obligar cumplir su resolución? La Permanente deja de fungir el último de septiembre, lo que no quiere decir que se acabe la responsabilidad de sus integrantes sobre el expediente.

Una desventaja para Morena es que al frente del tribunal sigue Blanca Eladia, al servicio del cabecismo que hará todo lo posible por entorpecer la ejecutoria.

Ahora bien, en lo coercitivo ¿cómo hacer cumplir el resolutivo? Los magistrados pueden solicitar el auxilio de la fuerza pública e imponer arrestos hasta por 36 horas ¿también a los diputados que gozan de fuero?.

En lo administrativo las multas pueden ser trasladadas a la autoridad hacendaria para que la haga efectivas, que bien podría ser por embargos ¿cierto?.

Imaginamos que Aguiar y jefes de Palacio evaluaron efectos y consecuencias de su actitud. Mas papistas que el Papa decidieron correr el riesgo para proteger a su jefe.

Tienen un mes para hacer malabarismos, tapar hoyos y proteger la retirada con los últimos centavitos que les quedan del presupuesto. La canastas se sube con la llegada de la 4T.

Por otro lado, no fue noticia porque ya votaba por ellos en su autodefinición como “independiente”, pero le legisladora Nancy Ruiz Martínez ahora sí se fue hasta las cocina celeste. Se suma sin pena alguna a su bancada y hasta podría ya ser militante, aunque llegó al Congreso con los guindas.

Situación parecida, de “libre”, es la que tiene Consuelo Lara Monroy, votando ya varios temas con el grupo azul. No sorprendería que siga el camino de su colega.

Los acontecimientos del Congreso contrastan con lo sucedido en el primer encuentro del comité transición, que el mismo Morena describió que se realizó “en los mejores términos”, con civilidad y concordia, tanto que se pusieron de acuerdo para ir a territorio la semana próxima.

Pero tal civilidad no alcanzará para que el pronto ex Gobernador se entreviste con el que llega el uno de octubre. Pareciera que es mucho el orgullo y amor propio perdido. No digiere la derrota. Pensó dejar como sucesor a su hermano, que luego cambió por “Truco” Verástegui, y perdió.

El equipo americanista para el cambio de gobierno es encabezado por Jesús Lavín Verástegui con la participación de Vicente Hernández Navarro, Norma Angélica Pedraza Melo, Lucía Aimé Castillo Pastor, Francisco Cruz Vela, Verónica Adriana Aguirre de los Santos, Dámaso Leonardo Anaya Alvarado, Raúl Hernández Chavarría, Luis Gerardo Illoldi Reyes y Héctor Iván Reyes Herrera.

De todas maneras, aunque la contraparte los reciba en cordialidad y con sonrisas, deben tener la precaución de dejar su cartera en casa ¡se las pueden robar!. De ese calibre es la mala fama de los panistas.

Sobre esa lista de diez cabe el comentario ¿son los que se integrarán al gabinete? La experiencia con Tomás Yarrington y Eugenio Hernández nos dice que no. Veremos.

Y hablando de celestes, Pepe Sacramento y Miguel Angel Pérez presentaron recurso ciudadano ante el Tribunal Electoral, con el fin de “tumbar” a René “Cachorro” Cantú en el dedazo que le dio continuidad al frente del PAN estatal.

Combaten en concreto el dictamen de la Comisión Estatal Organizadora Electoral, en que le dan luz verde a Cachorro y simultáneamente lo hacen ganador. A ellos les negaron el registro.

Difícil pero no imposible que ganen “el tiro”. Todo puede suceder con esa levantada de cabeza que dieron los magistrados del Tribunal, al romper el cordón umbilical del cabecismo.