Tamaulipas.- Con medias verdades los panistas de Tamaulipas y el propio Francisco García Cabeza de Vaca festinaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que prevalecerá su fuero hasta que concluya su mandato en el Estado.

Medias verdades porque la SCJN nunca le dio la razón de nada, los delitos por los que le acusan no han sido juzgados, simplemente los magistrados determinaron que el Congreso del Estado también debió desaforarlo y esto no ocurrió por lo que conserva su inmunidad procesal.

¿Qué significa esto?, pues que a partir del 1 de octubre cualquier juez puede liberar una orden de captura contra Francisco García Cabeza de Vaca que ya no tendrá ningún cargo, ningún fuero y ya no será solo por los delitos que le pretendían juzgar o por los cuales le quitó el fuero la Cámara de Diputados federales, para ese día la Fiscalía General de la República podría tener un expediente más amplio toda vez que el actual responsable de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, ha dicho que el caso del gobernador de Tamaulipas “es todo un escándalo”.

Resumiendo, en realidad los panistas no tienen nada que festinar sobre la resolución de la Corte porque el daño está hecho, hace un año perdieron las presidencias municipales con mayor población y presupuestos más la mayoría del Congreso (que luego agandallaron a billetazos) quizá por el ruido mediático que se hizo por este tema y el pasado 5 de junio perdieron la gubernatura por la misma razón, no solo eso, su mandamás no ha sido exonerado de nada, simplemente los magistrados dieron su real valor al Congreso de Tamaulipas y privilegiaron el federalismo, concretando, no lo declararon inocente.

Por supuesto, sobre el caso, nos guste o no, sale ganando Tamaulipas, porque habrá gobernabilidad, porque se le da calidad al órgano legislativo, y porque los ciudadanos no tenemos mucha culpa de los pleitos de los de arriba, algo más, porque si es culpable Francisco García Cabeza de Vaca de algún delito de los que le señalan, o le van a señalar en los próximos meses, quizá años, es un hecho que no va a librarse, que pagará con la cárcel o de la forma que determinen las autoridades competentes ya que parece que la voluntad es esa.

Por qué le digo esto, pues porque ya el gobernador electo Américo Villarreal Anaya declaro que a partir del primero de octubre pueden enjuiciar al gobernador en turno, porque ya su asesor en el proceso de Entrega-Recepción, Santiago Nieto, hablo en el mismo sentido, también porque los magistrados de la Corte jamás lo hicieron inocente, ni siquiera tocaron las acusaciones sino el caso de forma, nomás hablaron sobre si procedía o no el desafuero.

Entonces, la verdad es que los panistas no tienen nada que celebrar, menos el gobernador que hoy se ve muy valiente pero que es un hecho que desaparecerá desde el día que le sea posible para huir mientras sigue su proceso, sabe que las acusaciones no le permitirían seguir libre, así que no se dejará atrapar hasta en tanto no consiga amparos o pueda librar lo peor de esos temas.

¿Qué es política la acusación en contra de Cabeza de Vaca?, si lo es, muy parecida a la que él sigue en contra de Eugenio Hernández y muchos otros políticos del Estado, con un agregado, al tema político adicione que los delitos por los que se le acusa parecen muy reales, su riqueza, el dinero que presume, lo delata, vaya, ¿cómo podría tener un gobernador un departamento de 14 millones de pesos si no gana, legalmente, más de 2 millones y medio de pesos al año, con todos sus salarios no le alcanzaría y, qué se sepa, no puede tener otro trabajo, otra fuente de ingresos, por darle un tema porque todavía falta hablar de su rancho y decenas de propiedades y cuentas bancarias más.

Exacto, la frase emitida el lunes por el gobernador electo, Américo Villarreal, en el sentido de que “no entienden” parece caerles como anillo al dedo porque es incomprensible que festinen que la Corte decidió que conservará el fuero el gobernador cuando los objetivos políticos están cumplidos, los de Morena ganaron lo que querían ganar.

Y si, siguen sin entender que para fines políticos el 1 de octubre caerán como cascada las acusaciones en contra de Cabeza de Vaca y con ellas ordenes de captura que le harán efectivas al primer descuido, ya lo verá…

LE ESPERA EL PRIMERO DE OCTUBRE, AMÉRICO… El gobernador electo de Tamaulipas, doctor Américo Villarreal Anaya expresó todo su respeto a la resolución de la Suprema Corte de Justicia que deja sin efecto la orden de aprehensión contra Francisco García Cabeza de Vaca y reiteró que es un asunto que le compete únicamente al Poder Judicial.

“Soy una persona respetuosa de las leyes y de la división de poderes, por lo cual, es un tema que le compete única y exclusivamente al Poder Judicial”, expresó.

El doctor Américo Villarreal recordó que será a partir del 01 de octubre cuando el actual Gobernador del Estado tendrá que defenderse y enfrentar la ley como cualquier otro ciudadano, “común y corriente, sin fueros, y sin privilegios”, dijo.

A través de un comunicado, Villarreal Anaya reiteró que actualmente, junto con su equipo de colaboradores se han enfocado en las tareas propias del proceso entrega-recepción que por Ley inicia el primero de septiembre.

“En ese objetivo, es donde nos estamos concentrando totalmente, primero, con el proceso de entrega-recepción, durante el cual, estaremos informando puntualmente a la ciudadanía, de los hallazgos e irregularidades que pudiéramos encontrar, siempre impulsando un espíritu de transparencia y rendición de cuentas”, mencionó.

Asimismo, refrendó que su compromiso y prioridad es responder a la confianza depositada por los tamaulipecos y hacer que la Cuarta Transformación comience a palpitar en nuestro Estado.

“Estamos listos y muy enfocados en hacer las cosas bien. Nuestra única prioridad, es traer el cambio, el futuro y la esperanza a la que nos comprometimos con el pueblo de Tamaulipas, y así lo haremos. Tengan la certeza que en pocos días, la Cuarta Transformación se comenzará a palpar en nuestro querido estado”.

