El uno de diciembre de hace ya muchos años… 45 años para ser exactos… era 1976… un abogado llamado José López Portillo tomó posesión de un gran poder… la Presidencia de la República… y dio un discurso memorable… donde pasó revista a la nación y pidió el apoyo a todos… a las mujeres, a la juventud, a los pesimistas, a los que reclaman seguridad, a los intelectuales, a los soldados de la nación, a los desnacionalizados… y también se atrevió a pedirles a… los que nada tienen… López Portillo se dirigió a "los desposeídos y marginados"… Y les dijo: "si algo pudiera pedirles es perdón por no haber acertado todavía a sacarlos de su postración; pero les expresó que todo el país tiene conciencia y vergüenza del rezago y que precisamente por eso nos aliamos para conquistar por el Derecho, la Justicia".

Ese mismo día escribió en su diario… “por primera vez estoy solo en Palacio. En la mañana hubo un momento que sentí intensamente y en el que me conmoví. No pude vencer la emoción al hablar de los desposeídos y marginados. Esa es mi misión. No quiero otra. Estoy dispuesto a todo”.

Seis años después, López Portillo al hacer un balance de sus seis años como Gran Jefe, en cadena nacional de radio y televisión, se dirige a la nación… con la nación en vilo… con una gran crisis económica y exclama: “¡Soy responsable del timón, pero no de la tormenta!” Y al hablar del tema de los pobres dice… “A los desposeídos y marginados a los que hace seis años pedí un perdón que he venido arrastrando como responsabilidad…! (Y en ese momento se le quiebra la voz, da un puñetazo en el atril, llora y procede así –parece– a quitarse una lágrima de uno y otro ojo.

De eso han pasado ya muchos años… entonces vale la pregunta… ¿Y en Tamaulipas cómo andamos de pobreza? Hay en Victoria niñas y niños, ya de 11, 12 años que no saben leer porque nunca han ido a la escuela. Y ahora mismo este escenario nefasto de la pandemia del Covid-19 ha ocurrido que la pobreza se ha incrementado. Y tenemos 2 millones, 400 mil personas en pobreza, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval. Y en Tamaulipas por tener servicios turísticos eso del Covid-19 le pegó más al igual que a los estados que viven del turismo, como Guanajuato, Veracruz, Sinaloa, Jalisco y Guerrero.

Tiene sus grandes ventajas Tamaulipas, el Tamaulipas que recibirá en aproximadamente 43 días el Gobernador electo Américo Villarreal Anaya, y también tiene el estado sus problematicas como es la pobreza, como es la millonada de dinero que se adeuda y los aproximandante 14 mil casos de demandas laborales que los tribunales de Cabeza de Vaca nomás no resolvieron por la sencilla razón de que son en su gran mayoria contra abusos de GobTam.

Y el Dr. Américo prometió bienestar para los tamaulipecos, y con su equipo deberá trabajar intenso para sacar adelante a sus mujeres, hombres, jóvenes y niños. Tiene a su favor estar en la misma línea que el jefe de la nación Andrés Manuel López Obrador: la Cuarta Transformación, y de haber ganado la gubernatura con el mayor número de votos que ha obtenido un ganador de la gubernatura de Tamaulipas.

Vale decir que al celebrar su victoria en la Plaza de la Constitución el licenciado Andrés Manuel López Obrador, según la prensa española se dio baño de masas… en la enorme plaza del centro de Ciudad de México, donde fue recibido por miles de sus fervientes seguidores que festejaban el giro a la izquierda que pegó el país después de más de ocho décadas gobernado por la derecha. “Por el bien de todos, primero los pobres”, dijo durante su discurso, en el que también quiso tranquilizar a aquellos que le ven con cierta desconfianza. “Este es un día histórico”, que marcará el comienzo de un mandato para “erradicar” la corrupción, uno de los principales problemas del país. “Llamo a todos los mexicanos a la reconciliación y a poner por encima de los intereses personales, por legítimos que sean, el interés superior”.

Y señaló la prensa española: Las primeras palabras del ganador de los comicios fueron dedicadas a los 53,4 millones de personas que viven bajo el umbral de la pobreza en este país –el 43.6 por ciento de la población–, que ven en el líder del partido Morena un político que por fin dará prioridad a sus problemas. Será la primera vez en décadas que México tendrá un gobierno de corte socialista, después de que diversos mandatarios de centro derecha, siempre militantes del PRI o del PAN, los dos partidos tradicionales, hayan gobernado durante décadas.

La pobreza, ha dicho López Obrador, obliga a muchos jovenenes a tomar el camino de la delincuencia, por ello creo las becas del Bienestar.

A decir del periodista Sergio Sarmiento la pobreza es el principal problema que tiene nuestro país. Y recuerdo que en un foro en el Gimnasio de nuestra UAT dijo que… "pobreza es cuando en la noche un obrero sabe que sus hijos se van a dormir con hambre".