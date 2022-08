TAMAULIPAS.- Hace cosa de un año, por estos días— poquito más, poquito menos la presunta liberación del ex gobernador Eugenio Hernández Flores corrió como reguero de pólvora en las «benditas redes sociales». Eso en razón de que un Juez penal de apellido De la Cruz Bocanegra lo declaró inocente de los delitos de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita, lo cual desató la versión de que saldría libre en cosa de días.

No hubo tal lamentablemente, en razón que los que detuvieron y llevaron a Geño Hernández a prisión le sumaron,»le colgaron» más acusaciones al año de estar presión como… ¿para que no la librará fácil? Es factible. Y es que el 6 de octubre de 2017 al ser arrestado al pie del Monumento ecuestre El Cuerudo se le fincaron dos delitos… y al año, en septiembre del 2018 le agregó la Fiscalía en Combate a la Corrupción le agregó los delitos de enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita, como cita en detalle Wikipedia en la pagina donde habla de la vida de este muy estimado y aprecido ex gobernador. Wikipedia detalla que se encuentra recluido en el penal de San Mateo Atenco en el estado de México.

El que el ex gobernador Geño Hernández haya sido trasladado del Penal de Cd. Victoria a una penitenciaria fuera de Tamaulipas parece ser el único gran favor que le hizo el Presidente Enrique Peña Nieto al ex gobernador como paras dejarlo fuera del alcance físico de gobierno acusador. Cuando Hernández Flores fue apresado tenía ya 7 años de haber dejado la Gubernatura y andaba tan confiado en su natal Ciudad Victoria que hasta andaba manejando una motocicleta con un grupo de amigos también motoclistas que iban a tomar carretera con rumbo a San Luis Potosí.

Vale decir que el ex gobernador Geño estaba a escasos 10 días de celebrar su cumpleaños el 17 de octubre siguiente de ese 2017. Su detención fue al más puro estilo de Tomás Yarrigton Ruvalcaba cuyo gobierno –ca-su-al-men-te le había fincado delitos al líder universitario Alfonso Pérez Vázquez y metido en predicamentos judiciales al ex gobernador Manuel Cavazos en el entorno de sus cumpleaños. .

A Pérez Vázquez se le acorraló en su casa a escasos días cumpleaños que el 4 de agosto. Y a Cavazos Lerma lo preocupó al hacerle su gobierno acusaciones a su secretario de Obras Públicas, Pedro Hernández Carrizales el día preciso del cumple de Cavazos que es el 12 de marzo.

Días después de eso, convocado yo a Casa de Gobierno por el gobernador Yarrington le hice notar ese detalle sobre el cumple de Manuel Cavazos y simplemente me respondió con un seco «No me di cuenta».

Coinciden diversa gente de Cd. Victoria que «Geño, era raza y ayudó a mucha gente». Tras ser recluido en el Penal de Victoria, decenas de mujeres de colonias de la ciudad fueron a hacer guardia fuera de la penitenciaría, externando su aprecio por el ex alcalde y ex gobernador. En lo personal y por lo que externa la gente victorense también en el devenir hay otro ex gobernador muy apreciado: Don Enrique Cárdenas González.

El caso y la petición de libertad queha hecho la familia Hernández lo conoce perfecto el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

El que Eugenio Hernández Flores se apersone el primero de octubre en Cd. Victoria sin duda dará gran alegría a su familia, y a sus miles de gentes de colonias, fraccionamientos, barrios y ejidos que lo tienen en muy alta estima. ¿Qué no? NOS VEMOS.