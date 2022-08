Tamaulipas.- Aunque muchos dicen que no y otros afirman que sí, el ex alcalde neolaredense Carlos Enrique Cantúrosas Villarreal, se perfila fuertemente para Secretario General de Gobierno o bien iría a la Fiscalía General del Estado de Tamaulipas en lugar de Irving Barrios Mujica, al que por cierto le preguntamos a inicio de esta administración cabecista que como veía a Tamaulipas y nos dijo que hacía mucha calor quitándose el saco que traía una vez que fue ratificado y avalado por el Congreso Local aquel 3 de octubre del 2016.

Y de acuerdo con fuentes bien informadas, afirman que el ex alcalde de Nuevo Laredo reúne el perfil y se dice que es el hombre de confianza del gobernador electo Américo Villarreal Anaya, por lo que se comenta será parte importante del gabinete ya sea como ya lo dijimos, insisto, a la General de Gobierno o bien pudiera desempeñar y apegado a derecho a la protección de los tamaulipecos como titular de la Fiscalía General de Justicia en la Entidad.

También se afirma que para la Secretaría de Educación en Tamaulipas, mencionan insistentemente a 3 prospectos; por un lado a la ex titular del Instituto Tamaulipeco para la Educación de los Adultos (ITEA), María Esther Camargo de Luebbert, es mencionada para esa importante posición. Igualmente se afirma que busca ser titular de esa misma dependencia la tampiqueña Olga Sosa Ruiz, si en caso de que no llegue a la dirigencia estatal de MORENA.

También algunos aseguran que pudiera ser una sorpresa y propuesta del dirigente nacional del SNTE Alfonso Cepeda Salas, llegue el actual dirigente de la Sección 30 del SNTE en Tamaulipas, Profr. Rigoberto Guevara Vázquez, quien en breve dejará ese cargo, o bien antes de la toma de protesta del nuevo gobernador para estar listo y presto para asumir ese importantísimo puesto en la entidad.

Que en la Secretaría de Salud hay muchos tiradores y con buen perfil todos y con toda la confianza del futuro gobernador Américo Villarreal Anaya, ellos son: en primer lugar anote al Dr. Vicente Joel Hernández Navarro, Juan Manzur Arzola, Salvador Mojarro Sánchez, Eduardo Martínez Bermea, Gabriel de la Garza Garza y Alberto Moctezuma Castillo, aunque aquí se dice que de este grupo de galenos saldría el titular y los que queden se podrían ir a las Subsecretarías de la misma dependencia.

Asimismo se afirma que para la Secretaría de Finanzas está más puesta la matamorense y actual diputada federal Adriana Lozano Rodríguez, aunque también se dice que pudiera llegar el Dr. Jesús Lavín Verástegui, y si no va éste último, es más que seguro que se convertiría en el próximo rector de la UAT; pero también se afirma que qué pero le ponen a Fernando Arizpe García, para llegar a ese puesto de la rectoría.

Y que para la Secretaria de Administración anote el nombre del atento Lic. José Pablo Mancilla Barrón; y para la Consejería jurídica del Gobierno es cincho que va la abogada Tania Contreras López o bien el Lic. Luis Enrique García Portales, con mucha experiencia en el ramo de la jurisprudencia.

Lo que muchos se preguntan: ¿a quién le tocará la papa caliente de ser titular de la Contraloría ya que se asegura que esa dependencia tendrá mucha carga de trabajo y lo ejercerá con mucha responsabilidad al frente de los tamaulipecos?

Independientemente de quien vaya o no al próximo gabinete del Dr. Américo Villarreal Anaya, de entrada conoceremos en breve quien formará parte de la Comisión entrega-recepción para recibir el estado que guarda el actual gobierno y seguramente desde ahí partiremos quien va pintando más para formar parte de la próxima administración pública estatal, que es un hecho llegará con toda la bendición presidencial y por ende del número uno de México, Andrés Manuel López Obrador.

NOTAS CORTAS

1.- Que en el 2023 viene la última estocada de lo que queda del PRI a nivel nacional y por ende será el «entierro» del tricolor. Y «El Tal Alito» se aferra y no quiere renunciar a pesar del pobre papel que ha tenido como Presidente del CEN del PRI. Si tuviera vergüenza y dignidad ya hubiera presentado su renuncia.

2.- Que el que anda más que contento y feliz como una lombriz, es el ex diputado federal cenecista Librado Treviño Gutiérrez, pues se acaba de enterar que su madrina del alma, la senadora tlaxcalteca Beatriz Paredes Rangel, ya se destapó como aspirante a la Presidencia de la República por el PRI y muy optimista en una entrevista dijo que esta lista si la llama su partido y para cerrar filas en torno a ese proyecto político, por lo que si así es, seguramente que veremos a Librado en otro escenario a nivel nacional.

3.- No que no sonabas pistolita. Ahora el PAN y su bancada en el Congreso del Estado que lidera el diputado Felix García Aguilar más conocido como “El Moyo”, dice que su partido no podría faltar a la toma de protesta del Dr. Américo Villarreal Anaya el próximo 1 de octubre. Ah, y que respeta lo que dictamine los tribunales ya que la elección de Tamaulipas, ya fue juzgada en esta entidad. Dirás misa, pero este arroz ya se coció desde aquel 5 de junio del presente año y no se puede jugar con la voluntad de los tamaulipecos.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.

Dialogando / Roberto Olvera Pérez