Sí fue superado el cumplimiento de las y los funcionarios del Gobierno del Estado de Tamaulipas respecto a la presentación de su declaración de situación patrimonial y de intereses correspondiente a 2026.

De conformidad con datos proporcionados por la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, a cargo de la doctora Norma Angélica Pedraza Melo, antes de las 12 de la noche del 31 de mayo del año pasado el cumplimiento fue del 82.1 por ciento; a la misma hora del mismo día, pero de 2026, el porcentaje fue del 91.45, es decir, casi 10 puntos porcentuales más entre un año y otro.

La estrategia de difusión y, al mismo tiempo, de exigencia puntual desde la dependencia encargada de vigilar el cumplimiento del deber de reportar la situación patrimonial de los funcionarios públicos dio buen resultado; no el cien por ciento deseado, pero sí muy cercano, porque todavía podrían sumarse las declaraciones de última hora que fueron presentadas y que no alcanzaron a registrarse en el sistema.

En realidad, no se entiende el hecho de que las personas que trabajan para el Gobierno de la entidad pasen por alto estar al día en sus obligaciones legales, si se considera que nada es tan satisfactorio como cumplir con la parte que a cada quien le corresponde. Siempre será mal visto que a las y los ciudadanos se les tenga que invitar o presionar para cumplir.

El trabajo realizado por la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, junto con su equipo de colaboradores, fue exitoso, y estará en todo su derecho de proceder contra quienes faltaron de actualizar su situación patrimonial y de intereses, para que se les sancione de acuerdo con las previsiones de la ley, ya que faltaron siete mil 261 empleados de los 84 mil 63 sujetos obligados.

El dato de quienes sí cumplieron es de 76 mil 802; esto quiere decir que desde la Secretaría de Anticorrupción deben salir siete mil 261 oficios en los que se establecerá, primero que nada, el incumplimiento —debido a que la fecha para la presentación de la declaración patrimonial feneció el 31 de mayo a las 23:59:59— y, después, la sanción a la que se hacen acreedores por faltar a su obligación de declarar.

Y es que hay quienes juegan con la idea de que no pasa nada si no cumplen con el requisito de actualizar su situación patrimonial; por tanto, ya es tiempo de que sí pase, incluso llegar al extremo de cancelar plazas a los incumplidos, para que en 2027 el logro sea del 100 por ciento antes del 31 de mayo.

La secretaria Pedraza Melo hizo un reconocimiento a los casi 77 mil trabajadores que cumplieron con su declaración, a nombre del gobernador, doctor Américo Villarreal Anaya, quien instruyó y estuvo atento a la estrategia de difusión y al acompañamiento para que nadie tuviera motivos para incumplir; entre otros aspectos, se destacó el funcionamiento de módulos en algunos sitios del Gobierno del Estado y el apoyo en línea para cualquier persona.

La dependencia responsable de la política de buen gobierno publicó una gráfica de araña en la cual se muestra el cumplimiento por cada área de la administración; muchas de ellas están al 100 por ciento, porque no cuentan con la gran cantidad de trabajadores que tienen aquellas que no llegaron a ese porcentaje. La estrategia y el trabajo de la SABG valieron la pena.

Los otros

En el Congreso del Estado fue inaugurada la exposición colectiva Personajes que dan nombre a nuestras escuelas, con el propósito de reconocer a quienes dejaron huella en la historia de la educación, fortalecer la identidad, la memoria y el sentido de pertenencia de las nuevas generaciones, y también para que quienes ya pasaron por ellas dimensionen la importancia de sus nombres.

Recordar que las hay como la primaria José Villarreal Tello, que, con ese nombre, rinde homenaje al impulsor de una institución que hoy en día tiene gran reconocimiento social; nos referimos al empresario del mismo nombre, cuya familia, Villarreal Caballero, ha trascendido por su visión de fortalecimiento de la economía de la capital de Tamaulipas.

Por el mismo rumbo de escuelas, el dirigente de la Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, profesor Arnulfo Rodríguez Treviño, dio posesión a la maestra Santa Esmeralda Alvarado Ramos como representante de la Técnica A, para que fortalezca el trabajo de gestión, ya que está comprometida con las causas sindicales y ha demostrado cercanía, vocación y responsabilidad para atender a los miembros de la organización sindical

Rodríguez Treviño precisó que el comité ejecutivo seccional mejora su estructura con quienes fomentan la unidad y trabajan con convicción para la defensa de los derechos de cada maestra o maestro.

Por su lado, el contador Mariano Lara Salazar estuvo en el sur de la entidad por instrucciones del dirigente de la Sección 30 para compartir con los agremiados del sindicato la respuesta salarial 2026 y los resultados de los estados financieros del SARTET, como ejercicio de transparencia y rendición de cuentas.

El también aspirante a la sucesión sindical de la Sección 30 del SNTE señaló que trabaja con transparencia, compromiso y cercanía con los maestros; por ello, agradeció a sus compañeros Rogelio Pérez Lara y Juan Antonio Garza Jiménez el apoyo para las reuniones informativas.

Por su parte, el dirigente del PRI en la entidad, Bruno Díaz Lara, acudió al Congreso del Estado para dialogar con la diputada de su partido, Mercedes Guillén Vicente. A pregunta obligada, respondió que sí se ve en una curul en 2027; dijo que no se descarta, ya que, en su calidad de dirigente, podría ocupar la diputación del PRI, tal como ocurrió con la actual legisladora, quien era dirigente del tricolor antes de llegar por la vía plurinominal.

Este 2 de junio fue el Día de la Virgen de la Salud; por ello, la encomienda fue que las personas ofrecieran una flor a la Virgen María.

En tanto, la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, maestra Tania Contreras López, recibió en la sesión del pleno de este martes a estudiantes de la carrera de Derecho de la Universidad Vizcaya de las Américas, interesados en conocer de manera directa el trabajo que llevan a cabo las y los magistrados; una experiencia que fortaleció el vínculo entre la academia y el ejercicio profesional del derecho.