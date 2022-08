Tamaulipas.- Con una serie de actividades artísticas, culturales, deportivas y religiosas, se celebró el 395 aniversario de la fundación del municipio de Palmillas.

Fue toda una semana de fiesta, donde la primera autoridad, la presidenta municipal María de las Nieves Ramírez Compean, en coordinación con su comité de organización y los feligreses de la Iglesia de Nuestra Señora de las Nieves, celebraron un aniversario más de este municipio.

Hubo callejoneada por las principales calles de este pintoresco pueblo, peregrinación de la parroquia, eventos culturales, quema de pólvora, cuadrangular de futbol, cabalgata y cerró por la noche con un grandioso baile popular totalmente gratis, donde amenizaron “Los Rojos”, el Ángel del corrido y Ceydi Ortiz.

También hubo coleadera y jaripeo, toda una tradición y cultura que distingue a este municipio enclavado en las faldas de la Sierra Madre Oriental y que pertenece orgullosamente a la región del altiplano tamaulipeco.

Algo que trascendió de este aniversario, fue que el domingo último día de fiesta, es que en la cabalgata que arrancó en el Ejido 6 de abril, cabalgantes de diferentes municipios, sobre todo de esta región semiárida, cabalgaron al más viejo estilo del oeste en una travesía por más de 6 kilómetros y se aprovechó para inaugurar el pozo de agua encabezado por la alcaldesa María de las Nieves Ramírez Compean e invitado especiales, donde estas instalaciones de yacimiento de agua perforado ya exitosamente, es el que abastecerá de agua a la población palmillense. Qué bueno.

Cabe destacar que en esta tradicional cabalgata, también pudimos observar participar activamente a cabalgantes de los 5 municipios de esta región, así como de otros municipios e invitados como los de Dr. Arroyo, Nuevo León, entre otros.

Vimos en sus pencos muy alegres a alcaldes, ex alcaldes, funcionarios públicos de los tres órdenes de gobierno, la diputada local de ese distrito, Liliana Álvarez Lara, así como al diputado federal Vicente Verástegui Ostos, quien llegó un poco tarde al evento por cuestiones de agenda, el mismo que fue muy ovacionado a su llegada por los presentes y hasta se dio el lujo de dar entrevistas a los medios de comunicación de su quehacer en la cámara baja.

Por cierto, vale la pena reconocer a los buenos jinetes que debutaron y bailaron a sus finos corceles en la travesía, como Juan Andrés Díaz Cruz de Tula; Matías Meléndez Cruz y Roque Sánchez Carrizal de Miquihuana, éste último luciendo su jamelgo “El Sultán”, así como toda una amazona resultó la ex alcaldesa de Bustamante, Marisela Rodríguez González, más conocida como “La Güera”, pues de cariño así le dicen sus amigos (as) y que sabe cómo se monta, la cual siempre se muestra atenta y servicial en los eventos y más cuando se trata de la región a la que pertenece orgullosamente.

También vimos a algunos alcaldes acompañados de sus respectivas comitivas que demostraron haciendo región por una sola causa: “La tradición los une”.

Por cierto, al término de la cabalgata, previo al jaripeo, barriles y otros números más, se compartieron los sagrados alimentos, cuya comida siempre distingue a los palmillenses en atender a sus invitados.

De todo ello, su servidor y mi Editor del periódico El Decidor, fuimos testigo de ello y hay que reconocer que en Palmillas, es ejemplo de la región. Pues que vengan más aniversarios más.

NOTAS CORTAS

1.- Por cierto, que todo está listo para el próximo 7 de septiembre donde amigos y familiares festejaran en grande a la presidenta municipal de Bustamante, la joven Brisa Verber Rodríguez, pues ese día es su cumpleaños, por lo que por adela, muchas felicidades a mi alcaldesa que si sabe gobernar y no se anda con grillas baratas.

Por cierto, ¿Cómo son las mujeres que nacen en septiembre?

Hasta el momento no se tenía información respecto a la inteligencia de las personas a partir de su mes de nacimiento; sin embargo, ahora es una realidad. El estudio comprobó que las personas nacidas en septiembre poseen mejores cualidades intelectuales y de destreza que las personas nacidas en otros meses del año.

2.- No me lo crea, pero por el lloriqueo de que le quitaron dos millones al municipio de Tula, podrían seguir los despidos en el Ayuntamiento y que así se iría hasta terminar la presente administración.

Bueno, será verdad o mentira, pero algo está fallando en el equipo del Presidente forastero Antonio “Laminas mentiras” Leija Villarreal, sobre todo entre los colaboradores que tienen la tarea de hacer las cosas bien y no lo hacen. Su equipo no le ayuda en nada y más bien se dedican a filtrar información de lo que está mal. Bueno, eso es lo que dicen los amigos del café.

3.- Por cierto, al que vimos muy activo en la tradicional cabalgata de Palmillas, fue a Jorge Monita Silva, nada más y nada menos que el titular del DIF Municipal. Se vio muy movido que hasta no cabalgó, pues bien le sabe de antemano a los caballos y se aguantó para atender a la gente. También es bueno en las relaciones y amarres, dicen y aseguran sus fans.

4.- Adivinanza:

A ver, a ver ¿quién es la regidora del Ayuntamiento de Tula que ha sido muy agasajada por sus amigos? Y no piense que porque haya cumplido años no, la susodicha más bien se dice es muy buena con la gente. Sí, pero para el chupe dicen, a raza como son.

5.- Con esta nos despedimos: Por cierto, ¿aquella gira de agradecimiento que prometió Cesar Augusto “El Truko” Verástegui Ostos por todo el Estado en donde quedó?… Hasta lo que se sabe nada más la hizo en Victoria y parte del sur de la entidad ¿Qué pasaría que ya no el continuó? Quién sabe.

Lo cierto, es que allá en el Pueblo Mágico de Tula y en Jaumave sobre todo, hasta vieron bien eso que ya no le siguiera, pues ya no se querían quemar más. Ufff.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.