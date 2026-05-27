Por fin, pronto dejará de funcionar el viejo Hospital Civil de Ciudad Madero, ya que el inmueble que habrá de sustituirlo está terminado y en espera de que la presidenta de la República, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, acuda al sur de Tamaulipas para ponerlo en marcha.

El reemplazo fue considerado desde la administración federal del licenciado Enrique Peña Nieto y, tras concluir su gestión, el gobierno panista de Tamaulipas se encargó de satanizar la obra y no llevar a cabo las acciones necesarias para su reactivación.

El tiempo siguió su curso de forma paulatina, pero a paso seguro, con el respaldo del gobernador de la entidad, doctor Américo Villarreal Anaya, quien sabe de hospitales porque fue director general del de Ciudad Victoria hace algunos ayeres. De esta manera, una inversión de muchos millones de pesos pudo ser salvada mediante la gestión ante la Federación para retomar la obra, corregir los daños estructurales detectados y, bajo la lógica del “cómo sí”, permitir que Ciudad Madero cuente con un nuevo Hospital General.

Esta semana se dio a conocer, en las redes sociales del titular del Poder Ejecutivo, que el sur de Tamaulipas está por inaugurar el nuevo Hospital General IMSS-Bienestar de Ciudad Madero, una obra histórica que contará con 32 especialidades para otorgar atención digna y humana a las familias tamaulipecas y del norte de Veracruz.

La publicación señala que lo que antes era una obra detenida hoy representa un compromiso cumplido con la salud, y detalla que, durante mucho tiempo, fue un edificio vacío que ahora comienza a transformarse en bienestar para las familias de Ciudad Madero.

Este hospital representa el trabajo en unidad con la presidenta Sheinbaum Pardo para garantizar salud y bienestar a la población, con una inversión en infraestructura de mil 647 millones de pesos.

Porque cuenta con un área oncológica, será referente regional para Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz e Hidalgo, entidades ubicadas en la Huasteca mexicana. Beneficiará a más de medio millón de personas que no cuentan con seguridad social. Es una unidad de 90 camas censables, 21 consultorios, cinco quirófanos y dos salas de expulsión.

El Hospital General de Ciudad Madero será el tercero de la entidad que se renueva con aportaciones presupuestales de la Federación y con la dirección de obra por parte de la Secretaría de Obras Públicas, que en esta administración estatal tiene a su cargo el ingeniero Pedro Cepeda Anaya.

Los otros dos hospitales reemplazados con edificios nuevos fueron el General de Tampico y el General de Matamoros. Por ello, ya solo falta que, entre los proyectos prioritarios para los siguientes años, se sustituyan por nuevas edificaciones los hospitales de El Mante y de Ciudad Victoria, tanto el Civil como el General, pero en especial el Civil, que está por cumplir 120 años, si no es que ya los tiene.

Además, está el de San Fernando, para el cual ya existe el compromiso de Petróleos Mexicanos de apalancar con recursos la construcción del nuevo edificio que sustituya al vetusto hospital, que tiene más de 25 años en condiciones de deterioro. También se contempla el de Nuevo Laredo, que se encuentra en proceso de gestión.

Por demás está decir que este es el momento para que la infraestructura hospitalaria quede lista para un cuarto de siglo, si se toma en cuenta que la condición de profesional de la salud del gobernador Villarreal Anaya permitirá insistir ante el Gobierno de la República para dejar una gran herencia hospitalaria que atienda las necesidades de las próximas generaciones.

Otros proyectos de infraestructura en salud que están en proceso, y a punto de entrar en operación, incluyen el moderno equipo para el tratamiento de cáncer en el Centro Oncológico de Tamaulipas, ubicado en esta capital, consistente en un acelerador de alta tecnología, así como el anuncio realizado el año pasado sobre la construcción de una torre de consultorios de medicina especializada en el Hospital Infantil.

La secretaria de Salud del Gobierno de Tamaulipas, doctora Adriana Hernández Campos, realiza visitas continuas y revisa los reportes de avance, ya no de la terminación de la obra, sino de los detalles finales, a fin de que todo quede listo para la inauguración por parte de la presidenta Sheinbaum Pardo en los próximos días.

Por cierto, como se trata de un hospital general, este de Ciudad Madero, con más especialidades que el anterior, falta que se lleve a cabo la contratación de médicos y enfermeras especialistas, tarea que corresponde a quienes operan la atención hospitalaria: el IMSS-Bienestar.