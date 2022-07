México.- En un momento en que Europa se encuentra viviendo una ola de calor que ha llevado a varios países del continente a alcanzar temperaturas máximas por arriba del récord histórico, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) reveló si este tipo de fenómenos también los veremos en nuestro país y si México podría llegar a registra temperatUras de hasta 50 grados centígrados.

La «Máxima Casa de Estudios» aclaró en un reporte que en nuestro país las olas de calor sí se han vuelto más frecuentes, y es un fenómeno que puede estar influenciado por el incremento de las temperaturas medias globales. Estos efectos climáticos extremos, conformado por episodios de temperaturas anormalmente altas que se mantienen durante varios días o incluso semanas, suelen afectar regiones o incluso países completos.

Algo que ha quedado palpable con las altas temperaturas que se encuentran experimentando diversos países de Europa Occidental. La UNAM aclaró que para que una ola de calor ocurra, la tropósfera (capa de la atmósfera terrestre que está en contacto con la superficie de la Tierra), debe registrar una alta presión. Una vez que las olas de calor interactúan con la superficie de la atmósfera pueden intensificarse o durar más días.

Las olas de calor son un fenómeno predecible



Cuando ocurre una ola de calor se supera un umbral durante cinco días o una semana, aproximadamente, aclaró la UNAM, y dependerá de la temperatura máxima de una región. Por ejemplo, en la Ciudad de México, una ola de calor puede ser de 30 grados, mientras que en Sonora podría ser de 50 grados.

Es en el hemisferio norte en donde se presentan más olas de calor en las latitudes medias, indicó Paulina Ordóñez, investigadora del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. Este tipo de fenómenos son predecibles a largo plazo, lo que permite «vislumbrar las oscilaciones climáticas y los modos de variabilidad climática que podrían propiciarlas».

Las olas de calor son un fenómeno climático que puede presentarse todos los años y en cualquier época, y también es posible que pase mucho tiempo sin que ocurran. La investigadora destacó que si bien los patrones del clima están cambiando, aún no se sabe si esto se le atribuye al cambio climático. No obstante, destacó que «en latitudes muy altas, casi polares de Europa, se han presentado olas de calor en los últimos veranos,» algo que no era usual en esa región.

¿Qué hacer ante una ola de calor?

La investigadora Paulina Ordoñez alerta a la población que, ante la presencia de una ola de calor, se exponga lo menos posible a los rayos de sol. Además de seguir otras indicaciones como hidratarse, utilizar bloqueadores solares, sombreros y extremar precauciones para evitar golpes de calor.

“Las personas de la tercera edad y los niños, son el segmento de la población más vulnerable ante este fenómeno. Sus efectos negativos pueden derivar en deshidratación y problemas cardiovasculares, debido a los cambios bruscos de temperatura y las temperaturas extremas”, concluyó.

A nivel global se observa que los fenómenos de temperaturas extremas se están incrementado en cuanto a su frecuencia, duración y magnitud. Tan solo entre 2000 y 2016, el número de personas expuestas a olas de calor aumentó en aproximadamente 125 millones.