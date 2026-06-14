Villagrán, Tamaulipas.– Autoridades emitieron una alerta preventiva tras registrarse un derrame de combustible provocado por un tractocamión tipo doble pipa sobre la Carretera Federal 85 Victoria-Monterrey, por lo que se pidió a los automovilistas circular con precaución en la zona.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT), el incidente ocurrió a un costado de la carretera, en el sentido de sur a norte, a la altura del kilómetro 108, en el municipio de Villagrán.

El vehículo quedó fuera de la cinta asfáltica y personal de seguridad y auxilio acudió al lugar para atender la situación y realizar las acciones correspondientes.

Hasta el momento, la circulación permanece habilitada de manera regular; sin embargo, las autoridades mantienen el llamado a los conductores para reducir la velocidad, respetar los señalamientos y extremar precauciones al transitar por este tramo carretero.

En el punto se encuentran elementos de la Guardia Estatal de Apoyo Carretero, adscritos a la Estación Segura Magueyes, así como personal de la Guardia Nacional y Protección Civil, quienes participan en las labores de atención y vigilancia.