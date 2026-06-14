Padilla, Tamaulipas.– Elementos de la Guardia Estatal de Apoyo Carretero brindaron apoyo a dos viajeros que presentaron una falla en su vehículo mientras circulaban por una carretera de Tamaulipas, como parte del operativo Carretera Segura.

El auxilio fue realizado por personal comisionado a la Estación Segura Vicente Norte, quienes localizaron un automóvil detenido a la altura del kilómetro 64, luego de que el conductor sufriera una ponchadura de neumático cuando se trasladaba junto con su acompañante de Reynosa hacia Ciudad Victoria.

La unidad permanecía sobre la carpeta asfáltica sin afectar la circulación, por lo que los elementos brindaron apoyo para realizar el cambio de la llanta, debido a que el conductor contaba con neumático de refacción.

Gracias a la intervención del personal de seguridad, los ciudadanos pudieron continuar con su trayecto de manera segura.

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas destacó que estas acciones forman parte de los programas de proximidad social y asistencia a usuarios de las carreteras del estado.