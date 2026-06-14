San Fernando, Tamaulipas.– Un accidente vehicular registrado sobre la Carretera Federal 97 San Fernando-Reynosa generó un cierre parcial a la circulación durante la atención del percance, informaron autoridades.

El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 5, en el tramo correspondiente al Ejido La Carreta II, donde se reportó la presencia de personas lesionadas.

Tras el accidente, elementos de la Guardia Estatal de Apoyo Carretero, adscritos a la Estación Segura González Villarreal, acudieron al sitio para brindar seguridad perimetral y apoyar en las labores de atención.

Las autoridades exhortaron a los automovilistas a extremar precauciones, reducir la velocidad y atender las indicaciones del personal que se encuentra en la zona mientras se realizan las maniobras correspondientes.