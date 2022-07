Ante la advertencia del gobierno entrante encabezado por Américo Villarreal, de que deberán responder quienes hayan cometido irregularidades en la administración de Cabeza de Vaca, es que este le está apretando al cierre de su sexenio, pero no para bien de los tamaulipecos, utilizando a los inútiles diputados panistas y priistas, que de paso están destrozando la poca dignidad que aún les queda.

El ilegal blindaje que se está formando en torno a un personaje, que a todas luces demostró tener todo menos interés por el bienestar de los tamaulipecos, y cuyo único objetivo en sus últimos días de mandato, es obstruir y dejar problemas, pero que los diputados locales sean sus aliados, quienes tienen el compromiso con la ciudadanía de velar por sus intereses, no tiene nombre.

Pero la presencia de Santiago Nieto en el proceso de entrega recepción causara mucho ruido, que podría echarles abajo a Cabeza de Vaca y compañía, su plan malévolo para darle un súper poder a la Fiscalía y el dejar incrustados en la nómina a fuerzas al basificar a 4 mil a panistas y priistas, que más bien estarían encargados de poner piedritas en los proyectos del nuevo gobierno morenista.

Buscando con ello extender su control a través de las reformas promovidas por los diputados panistas y priistas, cediéndole el control en el tema de seguridad pública a la misma Fiscalía, que contaría con autonomía para hacer lo que le plazca, y que mermaría el poder de la nueva administración estatal.

Claro que lenguas venenosas ya estaban dejando correr la voz de que Américo Villarreal estaba amenazando con dejar sin trabajo a miles de cumplidos burócratas, ante lo que el mismo gobernador electo ya respondió a la clase trabajadora, esa que si va y cumple con su jornada laboral, esa que tiene años pidiendo una basificacion, que pueden estar tranquilos ya que se respetara su trayectoria, pero que además el gobernante entrado está comprometido a brindarles seguridad laboral y mejores salarios, pero que todo aquel que nada mas este adornando la nómina, pues puede darse por corrido ya que esas serán de las primeras acciones de su gobierno.

El gobernador electo ha enfatizado esto no deberá ser tomado como una cacería de brujas, pero todo aquel funcionario deberá hacerse responsable de toda aquella irregularidad cometida durante el desempeño de sus funciones, por lo que sin lugar será sancionado conforme a la ley.

Por el momento aún no se da un encuentro entre ambos gobernadores, por lo que está en duda si en algún momento se dará, ante la actitud que ha tomado Cabeza de Vaca, y es que al parecer al aun mandatario no le gustara que los contratos transexenales serán revisados minuciosamente, y en caso de no tener vialidad financiera o técnica beneficio social pues serán cancelados, así de simple.

En tanto en Matamoros el alcalde Mario López, acompañado de los integrantes de su cabildo reconocieron la labor y lucha como defensor de los derechos humanos de los migrantes al Dr. Honoris Causa José Alejandro Solalinde Guerra, quien acudió al palacio municipal para firmar el libro de visitantes distinguidos, para después recibir de manos del edil un reconocimiento por su invaluable labor.

Ya en horas de la noche Solalinde Guerra ofreció una conferencia denominada Migración en el Nuevo Contexto Regional Geopolítico, ante representantes de diferentes organizaciones no gubernamentales, en la que el presbítero narro sus inicios como defensor de los derechos delos migrantes y las experiencias a lo largo de estos años.