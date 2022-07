Ciertamente el liderazgo ejercido en Gómez Farías, Tamaulipas por el alcalde FRAN K DE LEÓN ÁVILA ante las necesidades de su gente por salir adelante y las respuestas solidarias que se le dan a las más sentidas demandas y peticiones, son los mejores indicios de que en ese municipio de la Biósfera del Cielo va por buen camino a casi de que se cumpla el primer año de gobierno municipal.



FRANK DE LEÓN AVILA llegó a la alcaldía sí con el apoyo mayoritario de la sociedad, pero cargado con un portafolio cargado de problemas a resolver, tratando de cicatrizar heridas dado a una herencia plagada de irregularidades y corrupción de administraciones municipales del pasado que nada hicieron para llevar a Gómez Farías por el verdadero rumbo del desarrollo como ahora sí sucede.



Con su arduo trabajo diario, el alcalde FRANK intenta labrarse un lugar en la historia del Municipio en el menor tiempo posible, donde junto a su esposa ALEJANDRA GARZA PACHECO presidenta del Sistema DIF se pusieron a trabajar a marcha redoblada, con el respaldo del gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, quien ha estado apoyando fuertemente para realizar obras y acciones de gran impacto.



Se ha realizado mucha obra que tiene que ver con el mejoramiento vial, pavimentación de calles y caminos, se han construido Casas de Salud, donde se apoya con consultas médicas y medicinas a la gente que así lo requiere.



Otras cosa; el lado amable de la política social se encuentra en los programas de apoyo a quienes menos tienen y más lo necesitan por parte del Sistema DIF que encabeza la señora ALEJANDRA GARZA PACHECHO.



Hoy, como nunca se ha apoyado en salud, en educación, en deporte, en cultura, pero también se registra un importante crecimiento y desarrollo en lo económico y turístico. Gómez Farías, pronto contará con un importante paradero turístico, además de más inversiones en este rubro que darán más desarrollo.



Y es que desde su toma de protesta como alcalde, FRANK DE LEÓN ÁVILA ha sido bien respaldado por el gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA. En este tipo de situaciones es cuando se refleja, en efecto, la relación y política de los gobernantes.



Obviamente, que en Gómez Farías falta mucho por hacer, pero el alcalde lo está haciendo junto a su equipo de trabajo y viene lo mejor para ese municipio.



FRANK DE LEÓN ÁVILA se ha comportado a la altura de las circunstancias y por ello, la gente ha visto en él, a un hombre honesto y amable, siempre atento y preocupado por los problemas de sus conciudadanos, por lo que se ha ganado el apelativo del buen alcalde.

DEL ARCHIVERO…



Tanto la directiva como la administración del Hospital General del Mante resultan ser un verdadero cochinero.



Al Dr. ABRAHAM BENAVIDES, quien presume de padrinazgos políticos que lo protegen dentro del sector salud, le ha importado más andar de grillo, impulsando sueños guajiros que en atender a los ciudadanos que a diario por necesidad caen al hospital general.



Si en lo político no da resultados, en lo administrativo menos.



Hace algunos días, personal del Hospital General en el Mante denunció que reciben comida podrida que incluso ha provocado serias enfermedades, pero eso parece no haberle importado al director ABRAHAM BENAVIDES, mucho menos a su madrina política Dr. GLORIA MOLINA GAMBOA



Tanto en la Jurisdicción Sanitaria como en la COEPRIS y en el Hospital General, así como en la administración del mismo nosocomio, sus titulares llegaron por recomendaciones de sus padrinos y madrinas, pero la verdad es que no han dado buenos resultados. Las denuncias, irregularidades y malos manejos ya han sido evidenciados en diversos medios informativos, pero seguirán protegidos y lo bueno, es que ya se van.