La estrategia para ganar espacios y confianza en el electorado ha tomado matices que antes eran inimaginables, hace unos años ver a una persona en Estados Unidos era poco más que un motivo para acusarla de malinchista, traidora a la patria, entregada a los intereses del imperio y añadirle cualquier otro adjetivo que estuviera a la mano para descalificarla.

Hoy es completamente distinto, una visa o un acto realizado del lado americano casi te santifican, te colocan en el terreno de los elegibles para cualquier cargo de elección popular, pareciera que los gringos son los dueños de la purificadora de almas, algo parecido a lo que hacía Morena o Andrés Manuel en su mejor momento.

La semana anterior, luego de una andanada de falsedades publicadas por un periódico gringo en contra del gobernador de Tamaulipas, como primer acto de fe, llevaron a Américo Villarreal Anaya a mostrar su visa, después afirmó que solo la ha utilizado para eventos oficiales durante su mandato, posteriormente explicó que no cruza con otro documento con lo que derrumbó la narrativa de sus opositores, e incluso habló de la posibilidad de entablar una demanda para combatir esa información maliciosa.

Hay que decirlo, como por arte de magia, las acusaciones perdieron credibilidad, disminuyeron de tono e incluso el gobierno gringo tuvo que intervenir para aclarar que lo dicho por Villarreal Anaya, en el sentido de que no había cruzado con otro documento diferente a la visa, era cierto, después detalló que es ilegal difundir información sobre a quién se le otorga, se le niega o se le cancela una visa, en buen cristiano, certificó los dichos del gobernador tamaulipeco, aun sin decirlo expresamente, porque con ello desacredita tácitamente la posibilidad de que alguien ajeno al gobierno posea documentos en contrario.

Ante esos efectos positivos, la senadora Olga Sosa Ruiz, a quien señalan como aspirante al gobierno de Tamaulipas para 2028, también mostró su visa, una jugada vista difícilmente produce los mismos resultados, pero es innegable que aumentó la confianza hacia la política tamaulipeca, sobre todo entre quienes escuchan las acusaciones de sus adversarios quienes afirman que no puede cruzar a Estados Unidos debido a supuestos señalamientos relacionados con el huachicol, algo que nadie ha probado ni sustentado con evidencias qué, sin embargo, se ha repetido tanto que para una parte del pueblo se ha convertido en una verdad.

El caso es que la jugada ya no podía repetirse, Olga, como en el viejo oeste, fue más rápida de manos y ganó esa estrategia, la de mostrar la visa.

Entonces, los genios, los estrategas, los expertos en mover la percepción ciudadana, le ofrecieron una mejor idea a la presidenta municipal de Nuevo Laredo, otra de las fuertes aspirantes a la candidatura de Morena para el gobierno estatal en 2028, una que sería un mejor golpe mediático, le propusieron una selfie en un icónico lugar gringo, una foto que no solo comprobara que tiene visa, sino que la utiliza hasta para darse sus gustos, para saciar esos placeres culposos como el de una hamburguesa.

“Cerrando el dominguito con mis amores, y como es fin de semana hoy no hay dieta, así que mi notario favorito se pagó las burgers. 🥰🍔

Espero que estén teniendo bonita tarde. Agarren pila porque mañana vamos con todo de nuevo. ¡Abrazo!”, escribió en sus redes sociales el domingo pasado”, escribió en sus redes sociales.

Dirá usted que es un acto que repite la presidenta municipal de Nuevo Laredo muy a menudo, quizá tenga razón, en menos de un mes, su marido, a quien identifica como “mi notario favorito”, la ha llevado un par de veces a ese mismo negocio ubicado en Laredo, Texas, pero el caso es que, en la última ocasión, nada parecía casual, aun cuando la foto, la selfie, era bastante familiar y muy dominguera.

La misma siempre dio la apariencia de un acto más que simbólico, la de confirmarle al pueblo que tiene la confianza de los gringos, que tiene la conciencia tranquila como para cruzar hasta cuando tenga uno de esos antojos.

Resumiendo, la guerra por la confianza y el respaldo en las encuestas está tomando un matiz bastante sui géneris, porque ha de saber que la fotografía que subió la presidenta municipal hasta fue sometida por sus adversarios a una serie de análisis para determinar si estaba alterada o construida mediante inteligencia artificial, y se toparon con que era más real y santificante que Andrés Manuel y Morena en su mejor momento, incluso más que la presentación de la visa que hizo la senadora Olga Sosa.

Y hay algo todavía más sorprendente, la presidenta municipal de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Cantú Rosas, durante la última semana participó en reuniones de la Mesa de Seguridad, anunció la entrega de 15 viviendas y también informó sobre el crecimiento de los cruces entre Estados Unidos y México a través de los puentes y vías internacionales en su municipio y, sin embargo, para su poca fortuna, esas acciones tuvieron mucho menos impacto que el placer culposo de una hamburguesa.

Conclusión, en el caos que se observa en la política nacional pareciera que la aprobación gringa es ahora más importante para el ciudadano que el trabajo realizado, así es, una Whataburger parece haberle otorgado muchos puntos en el atractivo popular a Carmen Lilia Cantú Rosas, incluso más de los que se gana en cosas serias como estar chambeando…

TAMAULIPAS SUPERA META NACIONAL DE VACUNACIÓN Y SE MANTIENE LIBRE DE CASOS DE SARAMPIÓN… Gracias a la amplia participación de la población y al trabajo coordinado del sector salud, Tamaulipas superó la meta establecida durante la Jornada Nacional de Vacunación realizada del 25 de abril al 31 de mayo, al alcanzar un avance sectorial del 106.4 por ciento, dijo Adriana Marcela Hernández Campos.

La secretaria de Salud preciso que durante esta estrategia nacional, el estado tenía como meta la aplicación de 217 mil 027 dosis de vacunas; sin embargo, se logró inmunizar a la población con un total de 231 mil 004 dosis, superando la meta programada en más de 13 mil vacunas.

La jornada contempló la aplicación de 16 biológicos que integran el esquema básico de vacunación, los cuales brindan protección contra 17 enfermedades prevenibles. Además, en 11 de las vacunas consideradas dentro de la estrategia se alcanzó una cobertura superior al 100 por ciento de la meta establecida.

En materia de prevención del sarampión, Tamaulipas fortaleció de manera histórica sus acciones de vacunación, al aplicar más de 850 mil dosis contra esta enfermedad durante 2025 y lo que va de 2026. Gracias a esta intensa estrategia de inmunización, vigilancia epidemiológica y búsqueda activa de casos, la entidad se mantiene durante 2026 sin registrar casos de sarampión, consolidándose además en el acumulado 2025-2026 como el estado con la menor incidencia de esta enfermedad a nivel nacional.

En esta estrategia de vacunación destaca la amplia aceptación de la vacuna contra el virus sincitial respiratorio (VSR), biológico de reciente incorporación al esquema preventivo y cuya aplicación superó ampliamente la meta programada. Esta vacuna representa un avance significativo en la protección de la salud infantil, ya que el VSR es la principal causa de neumonías y bronquiolitis de origen viral en menores de dos años. La inmunización se aplica a mujeres embarazadas entre las semanas 32 y 36 de gestación, permitiendo transferir anticuerpos al bebé y brindarle protección desde el primer día de vida, reduciendo de manera importante el riesgo de complicaciones graves durante los primeros meses de su desarrollo.

La titular de Salud expresó que estos resultados reflejan el compromiso del personal de salud y la confianza de las familias tamaulipecas en las acciones preventivas que fortalecen la salud pública y contribuyen a mantener protegida a la población, especialmente a niñas, niños, adolescentes, mujeres embarazadas y adultos mayores.

Hernández Campos reiteró el llamado a la población para completar y actualizar sus esquemas de vacunación, recordando que las vacunas son una de las herramientas más eficaces para prevenir enfermedades y proteger la salud de toda la comunidad.

ARRANCAN LOS TRABAJOS PARA LA PROTECCIÓN LEGAL Y CERTIFICACIÓN DE LA MIEL DE AZAHAR DE TAMAULIPAS… Con el objetivo de proteger la autenticidad de la Miel de Azahar de la Región Citrícola, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), en coordinación con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), el Gobierno del Estado y representantes del sector apícola instalaron la mesa de trabajo para impulsar la obtención de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) de este producto agroalimentario tan representativo de la entidad.

La iniciativa busca otorgar protección jurídica al producto, combatir la competencia desleal y la comercialización de imitaciones, además de generar mayores oportunidades de acceso a mercados nacionales e internacionales, particularmente en Estados Unidos y Europa, donde los productos con distintivos de origen cuentan con un alto reconocimiento y valor agregado.

La reunión celebrada en las instalaciones del Centro de Innovación y Transferencia del Conocimiento (CINOTAM) de la UAT, contó con la participación de la coordinadora divisional de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen del IMPI, Roxana Aguirre Elizondo.

La funcionaria federal destacó que la Indicación Geográfica constituye un instrumento estratégico para preservar el patrimonio productivo regional, al reconocer oficialmente las características y cualidades que vinculan a un producto con su territorio de origen.

Asimismo, señaló que esta figura de propiedad industrial permitirá contar con un sello que brindará certeza a consumidores y mercados, fortaleciendo la reputación y diferenciación de la miel producida en la región.

Como parte de los trabajos iniciales, se planteó una delimitación geográfica preliminar que comprende los municipios de Victoria, Güémez, Padilla, Hidalgo, Llera y González, territorios que concentran importantes zonas de floración de cítricos y que, históricamente, han desarrollado una actividad apícola vinculada a la producción de miel de azahar.

En este contexto, investigadores del CINOTAM, de la Facultad de Comercio y Administración Victoria, de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ) y de la Facultad de Ingeniería y Ciencias (FIC) de la UAT, en coordinación con extensionistas de la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, iniciarán el levantamiento de información de campo y la aplicación de cuestionarios de rescate de saberes tradicionales para documentar más de cinco décadas de conocimiento y experiencia apícola transmitida entre generaciones.

La información recabada permitirá integrar el estudio técnico que sustente la solicitud de protección ante el IMPI, demostrando la relación histórica, cultural, productiva y territorial existente entre la miel de azahar y la región citrícola de Tamaulipas.

LLÉVAN LUCY Y LALO PROGRAMA ALIMENTARIO A SECTOR RURAL… En una jornada de apoyos al sector rural de Victoria, el alcalde Eduardo Gattás Báez y la presidenta del Sistema DIF Victoria Lucy de Gattás encabezaron la entrega de más de 750 despensas del programa Voluntad de Ayudar a las familias.

En la plaza principal del ejido La Misión congregados cientos de beneficiarios de Aquiles Serdán, Laborcitas, Libertad y La Presa, recibieron el apoyo alimentario que brinda bienestar a sus familias resultando del trabajo solidario del Sistema DIF Tamaulipas, DIF Victoria y la presidencia municipal.

Son acciones que marcan la diferencia para las familias que realmente lo necesitamos; aseguró la Sra. Angélica Dimas beneficiaria del ejido La Presa, quien reconoció a Lucy de Gattás y al presidente municipal Eduardo Gattás Báez por ser ejemplo de liderazgo y humanismo.

Por su respaldo, su sensibilidad y su compromiso con los sectores más vulnerables, la Sra. Lucy de Gattás expresó su agradecimiento a la Dra. María de Villarreal, presidenta del DIF Tamaulipas; gracias por hacer posible que esto suceda.

Voluntad de Ayudar a las familias es un proyecto que ayuda a quien más lo necesita, principalmente al último de la fila; manifestó el alcalde Eduardo Gattás en esta segunda entrega a los adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres embarazadas y en período de lactancia, niñas y niños de 6 a 2 años de edad.