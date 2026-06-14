¿Cómo están? Las constantes lluvias y aguaceros que en estos días se han dejado caer en Cd. Victoria han provocado la reaparición del nefasto mosquito Aedes aegypti , transmisor del dengue.

El dengue ataca a las personas con fiebre alta, dolores musculares, vómitos y sarpullido (que en la piel provoca enrojecimiento, picazón e irritación).

Desde mi experiencia personal bien que recuerdo que desde el sexenio del Dr. Emilio Martínez Manautou (constructor de los hospitales Infantil y General) en tiempo de lluvias camionetas, trocas de la Secretaría de Salud pasaban a poca velocidad, fumigando por todas las colonias y fraccionamientos de Victoria.

En mi transitar o visita a barrios populares, colonias de clase media y fraccionamientos veíamos en diversas horas de la tarde y de la noche pasar estas trocas de la Secretaria de Salud fumigando directamente hacia las casas, viviendas y residencias. Eso era parte del paisaje urbano. He de señalar, consignar que en mis recorridos por los ejidos de Victoria, jamás me tocó ver una camioneta fumigadora.

Estas fumigaciones contra el mosco transmisor del dengue siguieron en los sexenios del ingeniero Américo, Cavazos, Tomás, Geño y Egidio. Ya cuando llegó a la gubernatura el reynosense panista Francisco García Cabeza de Vaca estos recorridos de trocas fumigando absolutamente desaparecieron, se acabaron. Radio Pasillo dice que las trocas fumigadoras fueron puestas a la venta por los cabecistas. El año pasado vi declaraciones de funcionarios americanistas diciendo que andaban fumigando anti-dengue. En lo personal no me ha tocado ver.

De todas formas hay que cuidarse del dengue. Y esperar la llegada masiva de trocas fumigadoras de la Secretaría de Salud, a cargo a ahora de la Dra. Adriana Marcela Hernández Campos.

EXITOSA JORNADA DE VACACUNACION

Y siguiendo en temas de salud nos comparten que en trabajo coordinado del sector salud se superó la meta de la Jornada Nacional de Vacunación, realizada del 25 de abril al 31 de mayo, al alcanzar un avance sectorial del 106.4 por ciento, dijo la secretaria de Salud, Dra. Adriana Marcela Hernández Campos.

Comenta la Dra. Adriana que durante esta estrategia nacional, Tamaulipas tenía como meta la aplicación de 217 mil 027 dosis de vacunas. Sin embargo, se logró inmunizar a la población con un total de 231 mil 004 dosis, superando la meta programada en más de 13 mil vacunas.

En materia de prevención del sarampión, Tamaulipas fortaleció de manera histórica sus acciones de vacunación, al aplicar más de 850 mil dosis contra esta enfermedad durante 2025 y lo que va de 2026.

Gracias a esta intensa campaña Tamaulipas se mantiene durante 2026 sin registrar casos de sarampión. En esta estrategia de vacunación, destaca la amplia aceptación de la vacuna contra el virus sincitial respiratorio (VSR), biológico de reciente incorporación al esquema preventivo.

LLEVAN LUCY Y LALO PROGRAMA ALIMENTARIO A EJIDOS

En una jornada de apoyos a las familias de los ejidos, el alcalde de Victoria Eduardo Gattás Báez y la presidenta del DIF Victoria, Lucy de Gattás encabezaron la entrega de más de 750 despensas del programa Voluntad de Ayudar a las Familias.

En la plaza principal del Ejido La Misión congregados cientos de beneficiarios de Aquiles Serdán, Laborcitas, Libertad y La Presa, recibieron el apoyo alimentario que brinda bienestar a sus familias resultando del trabajo solidario del DIF Tamaulipas, DIF Victoria y la presidencia municipal.

En el arranque del evento la presidenta del DIF Victoria, Lucy de Gattás expresó su agradecimiento a la Dra. María de Villarreal, presidenta del DIF Tamaulipas, comentando “gracias por hacer posible que esto suceda”. NOS VEMOS.

Azahel Jaramillo Hernández

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