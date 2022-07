Para quienes pensaron que habíamos superado el problema del Covid les tengo malas noticias, cada día vemos un municipio más en rojo hablando de Tamaulipas, también siguen presentándose muertes, quizá no como la primera ola, o la segunda, ni la tercera, pero no paran y, para colmo de males, el número de contagios está “como en su mejores tiempos”, hasta más de ochocientos por día en la Entidad.

A nivel nacional todavía se ve peor el panorama, ayer en todo el país fueron más de 34 mil contagios confirmados y 134 muertos, con un agregado, ya una Entidad, Querétaro, reporta todas sus camas con ventiladores para urgencias, o de cuidados intensivos, llenas.

Increíble pero más de 6.5 millones de contagiados y más de 600 mil muertos (en cifras no oficiales aunque estimadas por organismos muy serios ya que las del gobierno dicen que van 358 mil) no han sido suficientes para aprender ni poquito, seguimos en la fiesta, en la calle, pensando más en el periodo de vacaciones y a dónde poder salir que en guardarnos aunque sea estos 15 días para cortar de tajo los contagios.

Es cierto, el número de muertos por Covid ha disminuido, y mucho, con las vacunas, pero no ha parado.

En Tamaulipas el problema es grave, aquí también suben los contagios, tal vez no haya camas ocupadas de enfermos de Covid o el porcentaje sea muy, muy bajo, pero la necedad nos acerca otra vez a esos niveles e incluso a que muchos piensen se tiene que regresar a las restricciones o, por lo menos, en obligar a todos los negocios cerrados y de comida a hacer los filtros efectivos y no los remedos que tienen ahora.

Quizá diga usted que no es para tanto la alarma, que ahora quien se enferma de Covid sufre como si se hubiera contagiado de una gripa o menos, el asunto no es tan simple, el virus sigue presentando mutaciones y es ahí lo peligroso, que llegue a burlar las vacunas y otra vez genere síntomas graves en quienes lo adquieran. Tiene razón, la posibilidad es remota, o eso dicen los especialistas que auguran más a que pronto este coronavirus se convertirá en un gripe común, pero nadie descarta que empeore.

¿Qué tenemos que hacer?, fácil, atender las recomendaciones que nos dieron desde marzo del 2020, lavarnos las manos, usar gel antibacterial, ponernos cubrebocas en lugares cerrados, aislarnos cuando tengamos síntomas, de otra manera nunca va a parar el problema.

Lo más peligroso, insisto, es que llegue a mutar o que regresemos a las restricciones, al encierro que ya tiene enfermos de ansiedad a casi todos los jóvenes, que quebró miles de empresas, que ha provocado la peor inflación de todos los tiempos, que nos tiene al borde de la pobreza a millones de mexicanos porque hemos visto reducirse nuestros ingresos.

Por eso es la alerta máxima, hay que cuidarnos, es decir, aunque parezca que le guiñen el ojo las playas, los paradisiacos lugares de montaña o los pueblos mágicos, no se arriesgue, de acuerdo con experiencias la gente que viaja es la que está regresando infectada, por muchas razones, porque los cubrebocas se humedecen de sudor, porque es imposible traerlos las 24 horas y no hay tantos lugares para lavarse las manos o para evitar tocarse el rostro.

Tiene razón, quizá hay familias con más de dos años encerrados y no han vacacionado con sus hijos, tal vez no tendrán otra oportunidad este año, pero créalo, no solo le hará bien cuidar el dinero sino el ahorraste la angustia de ver a sus hijos, sus papás o abuelos con temperatura de 38 o 39 grados, con fuertes dolores, con miedo de morir, la salud no tiene precio.

Son vacaciones, le entiendo, sin embargo, igual son tiempos de quedarse en casa, de cuidarse, de ser solidario con la gente cuando se tengan síntomas y aislarse, le insisto, hemos visto mutar al virus muchas veces, ya no le rasquemos las barbas al tigre porque puede reaccionar y su furia hacerse incontrolable.

Hay alerta máxima por Covid, ya un Estado de la República está con todas las camas con ventiladores ocupadas como es Querétaro, quizá no con esa gravedad, pero igual Nuevo León, Aguascalientes y el propio Tamaulipas ven todos los días incrementarse la cifras de contagios y de muertos, entonces, ya no le busque y ahora sí, quédese en casa, aunque sea por dos semanas, arréglela, diviértase con sus hijos, aprenda a convivir con ellos, a conocerlos, saber de sus sueños, de sus afanes, en pocas palabras, estamos en crisis sanitaria , sí, pero también ante la enorme oportunidad de ser mejores sin el riesgo de morir en el intento…

ENTREGA UAT BECAS A ESTUDIANTES DE LA ZONA NORTE… En un significativo acto académico celebrado en el Gimnasio Multidisciplinario de Reynosa, el C. P. Guillermo Mendoza Cavazos, Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), presidió la ceremonia de entrega de becas de excelencia a sus estudiantes más sobresalientes de los planteles universitarios de Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros.

Fueron 251 estudiantes de la UAT Zona Norte quienes recibieron los estímulos económicos que la máxima casa de estudios de Tamaulipas les otorga en reconocimiento a su desempeño académico sobresaliente, y que corresponde al ciclo escolar 2021-3.

Al encabezar el evento, el Rector Guillermo Mendoza resaltó lo importante que es para la Universidad otorgar esta beca, la cual se entrega a más de 700 alumnos en todo el estado con el fin de promover la equidad educativa y de alentarlos a que continúen su educación superior por su mérito.

“Creemos importante hacer este acto, en el cual reconocemos a nuestros estudiantes y hacemos esta entrega formal para distinguir el esfuerzo que imprimen todos los días para obtener esta beca”, dijo el Rector, y subrayó el empeño de la Universidad por seguir otorgando dicho estímulo.

El evento contó con la presencia de la Dra. Cinthya Patricia Ibarra González, Secretaria de Gestión Escolar; la Dra. Rosa Issel Acosta González, Secretaria Académica; la Dra. Mariana Zerón Félix, Secretaria de Investigación y Posgrado; y el Mtro. Jeancarlo Recalde Montemayor, Director de Becas y Estímulos Educativos.

Estuvieron también los directivos de los planteles universitarios de la Zona Norte: el Dr. Efrén Garza Cano, de la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Aztlán; el Dr. Manuel Zúñiga Alanís, de la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Rodhe; la C. P. Rita Miranda Olaya, de la Unidad Académica Multidisciplinaria Río Bravo; el Mtro. Fernando Villanueva Pineda, de la Unidad Académica Multidisciplinaria Valle Hermoso; el Mtro. Pedro Luis Mendoza Múzquiz, de la Facultad de Medicina e Ingeniería en Sistemas Computacionales de Matamoros; y la Mtra. Yolanda Castillo Muraira, de la Unidad Académica Multidisciplinaria Matamoros UAT.

En el uso de la palabra, la Dra. Cinthya Patricia Ibarra González, Secretaria de Gestión Escolar, resaltó que este mérito académico es fruto del buen desempeño de la juventud estudiantil y del esfuerzo que sus familiares realizan al impulsarlos en su educación. A nombre de la comunidad estudiantil, la alumna Giovanna Durán Barroso agradeció al Rector Guillermo Mendoza por el apoyo que la UAT les brinda mediante este estimulo financiero, y resaltó también el compromiso que tienen como estudiantes para aprovecharlo al máximo y encontrar la mejor manera de solventar sus pagos escolares, material de apoyo y equipo tecnológico.

“La beca de excelencia no es un simple estímulo monetario; en ella se ve reflejado el esfuerzo y la dedicación puestos en los estudios”, dijo la estudiante de la UAM Río Bravo, y agregó: “Saber que como estudiante eres valorado y recompensado hace que seas constante y que otros alumnos quieran mejorar y sobresalir”.

