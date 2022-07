*- Inaugura Mario López Centro Integrador del Migrante

*- Carlos Peña Oertíz da posesión a Oralia Cantú en DIF

*- Carmen Lilia otorga facilidades a usuarios de COMAPA

*- Chucho Nader amplía beneficios en Impuesto Predial

Al asistir a la inauguración del Centro Integrador para el Migrante “Valentina Ramírez Avitia” que se apertura en Matamoros, el alcalde MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ agradeció al Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, su voluntad de hacer frente a la migración con sensibilidad política y mano solidaria.

En presencia de ARIADNA MONTIEL REYES, secretaria de Bienestar y MARATH BOLAÑOS LÓPEZ, Subsecretario de Empleo y Productividad Laboral del Gobierno de México, el Presidente Municipal se refirió a que Matamoros es un municipio de gente buena, de gente noble, hospitalaria y trabajadora que todos los días se esfuerza para sacar adelante a sus familias.

Aquí en la frontera agregó, los matamorenses todos los días reafirmamos nuestro nacionalismo, nuestro amor por México, por nuestra cultura y tradiciones propias.

En su mensaje LÓPEZ HERNÁNDEZ manifestó que la migración como fenómeno social ha existido siempre y debe tratarse con solidaridad, respeto y fraternidad; “sabemos que los migrantes por diversas causas deciden dejar su lugar de origen, afrontan peligros y recorren grandes trayectos en busca de mejores oportunidades de vida”, añadió.

Mencionó que por razones humanitarias y propias de la agenda 2030, el Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR ha dispuesto la apertura de los Centros Integradores para el Migrante, los cuales forman parte de la estrategia nacional para atender a la población en contexto de movilidad que se encuentran en espera de asilo en Estados Unidos.

Enseguida, agradeció al Presidente de México por su sensibilidad política y mano solidaria. Matamoros agregó, se suma al apoyo de los migrantes y les brinda con afecto y vocación de servicio humanitario, pues el Centro Integrador para Migrantes, representa un oasis en medio del camino.

ENTREGA GOBIERNO DE

REYNOSA BECAS MUNICIPALES

En Reynosa, por cierto, como parte del compromiso del Alcalde CARLOS PEÑA ORTIZ bajo las medidas sanitarias y las normas restrictivas que marca el protocolo contra la pandemia COVID19, el Ayuntamiento de Reynosa dio inicio con la entrega de las becas municipales este martes 5 de julio.

En este arranque la respuesta de los ciudadanos fue positiva, al respetar las instrucciones para pasar a recibir sus tarjetas bancarias, señaló la Secretaria de Desarrollo Social HIDILBERTHA VELÁZQUEZ MENDOZA.

Las becas de preescolar y medio superior, habrán de continuar entregándose considerando la inicial del apellido el resto de la semana y hasta el día sábado 9 de julio.

En el caso de las estudiantes registrados para las becas de primaria y secundaria, recibirán las tarjetas en sus domicilios para que estén en los mismos el día en que reciban la visita.

Es así como el Gobierno Municipal que encabeza el Alcalde CARLOS PEÑA ORTIZ, a través de SEDESOL, dio inicio con la dispersión de las becas municipales a partir de este 5 de julio.

ORALIA CANTÚ, DIRECTORA

DEL SISTEMA DIF REYNOSA

Durante la XXXIX (trigésima novena) Sesión Ordinaria de Cabildo en Reynosa, encabezada por el Alcalde CARLOS PEÑA ORTIZ, se votó por unanimidad el nombramiento de la Directora del Sistema DIF.

Durante la sesión de este martes 5 de julio, realizada vía zoom por medidas protocolarias de la pandemia, se presentó a los Regidores la trayectoria y experiencia de la Lic. ORALIA CANTÚ CANTÚ, como propuesta a Directora General del Sistema DIF.

Luego de recibir el respaldo de Regidores y Síndicos, la propuesta fue aprobada por unanimidad, razón por la que se le rindió protesta ante el pleno.

De esta forma y tras de rendir protesta como Directora General del DIF ORALIA CANTÚ CANTÚ, el Alcalde CARLOS PEÑA ORTIZ, le encomendó las actividades y servicios del DIF, para continuar con la atención a los ciudadanos que requieren de esta institución municipal.

ENTREGA DE BECAS MUNICIPALES

A propósito de Reynosa, el Presidente Municipal, CARLOS PEÑA ORTIZ, informó que este miércoles 6 de julio serán entregadas las tarjetas de Becas municipales para estudiantes de educación Preescolar y Medio Superior, continuando con el histórico apoyo del Gobierno de Reynosa a la educación.

Los requisitos a presentar, del padre, madre o tutor que inscribió al alumno, para recibir la tarjeta de depósito son: el Folio original firmado, copia de la credencial del INE, CURP y comprobante reciente de domicilio, siendo entregada esta en orden por las iniciales de su primer apellido.

PREESCOLAR

H-J de 8:00 AM a 12:00 PM, BIBLIOTECA

L, de 1:00 PM a 4:00 PM, BIBLIOTECA

M, de 8:00 AM a 4:00 PM, CEDIF.

N-Q, de 8:00 AM a 4:00 PM, PANNARTI.

MEDIO SUPERIOR

D-F, 8:00 AM a 12:00 PM, CD. FAM. FELICES.

G, 1:00 PM a 4:00 PM, CD. FAM FELICES.

Únicamente debe acudir la persona que realizó el trámite, utilizando cubrebocas y respetando la sana distancia.

Para las becas de Primaria y Secundaria se hará en el domicilio del Becario y no en las sedes anunciadas durante estos días.

USUARIOS DE COMAPA SE SUMAN

AL PROGRAMA DE DESCUENTOS

Mientras que en Nuevo Laredo, como un apoyo a la economía de los usuarios que presentan atrasos en sus cuentas, la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA), seguirá aplicando el programa de descuentos al 100 por ciento en recargos durante todo el mes de julio.

Con este programa los usuarios logran reestructurar sus cuentas y solicitar un convenio de pago, únicamente con acercarse a las oficinas a solicitarlo.

La señora MARÍA LUISA GALLEGOS RUIZ, es una de las beneficiadas en conseguir un acuerdo de pago, luego de que la persona a quien le rentó su domicilio le dejará un adeudo de más de 6 mil pesos.

“Es un apoyo muy grande por parte del Gobierno, el agua es un servicio vital y es necesario tener nuestra cuenta en orden; reestructuraron mi cuenta y me aplicaron la quita de recargos con el cual puedo pagar menos y liquidar en un par de meses”, comentó la usuaria.

Por su parte el señor JUAN MARTÍN DE LA FUENTE, aseguró conseguir ponerse al corriente al liquidar su adeudo de 3 mil 400 pesos al solicitar un convenio de pago.

“Nada más vine a checar mi adeudo y luego me preguntaron si quería hacer un convenio o vendría a liquidar, después me aplicaron el programa de descuento; recomiendo que vengan a solicitar este programa, a mí me quitaron mil doscientos pesos de puros recargos; te dan facilidades con las que puedes pagar de contado o en abonos”, concluyó el usuario.

OLIVER GURRIÓN, Gerente Comercial de COMAPA, mencionó que la vigencia de este programa se debe a indicaciones de la presidenta municipal CARMEN LILIA CANTUROSAS y la Gerente General de COMAPA, SILVIA FERNÁNDEZ GALLARDO BOONE, para llegar a todos los usuarios con rezagos.

Los interesados en estos beneficios, deben presentarse en las oficinas de COMAPA ubicadas en Victoria 4610, frente al Parque Mendoza; Luis Caballero 2002, entre Perú y Venezuela y en González S/N entre Camargo y Dr. Mier, en un horario de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, con una identificación oficial con foto.

EXTIENDE TAMPICO DESCUENTOS

EN RECARGOS DEL PREDIAL

En otro tema, el Gobierno municipal de Tampico a través de la Secretaría de Finanzas extenderá el descuento en recargos, gastos de ejecución y cobranza del impuesto predial durante los meses de julio y agosto.

En la sesión ordinaria de cabildo Número 18, encabezada por el Presidente municipal CHUCHO NADER, fue el secretario del Ayuntamiento ARTURO BALZADÚA GUARDIOLA, quien mencionó que la Secretaría de Finanzas de Tampico solicitó que el descuento de 100 por ciento en el pago de multas, recargos y gastos de ejecución y cobranza derivados del pago del impuesto predial 2022 y anteriores, se extendieran durante todo el mes de agosto.

El Presidente municipal CHUCHO NADER dio a conocer que síndicos y regidores aprobaron por unanimidad que se extendieran los descuentos en recargos con el fin de contribuir a la economía de las familias tampiqueñas, así como mejorar la recaudación de impuestos municipales.

NUEVA COORDINADORA DE

SÍNDICOS Y REGIDORES PRIISTAS

Vuelvo a la “polaca” para compartirle que Síndicos y regidores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), sostuvieron una reunión estatal para trazar una agenda de trabajo que permita atender las necesidades de los habitantes de cada municipio.

El encuentro fue presidido por el presidente del Comité Directivo Estatal (CDE), EDGAR MELHEM SALINAS, quien entregó nombramiento a la regidora de Matamoros, CLAUDIA ASTRID JIMÉNEZ LEDEZMA, como nueva coordinadora estatal de Síndicos y Regidores del PRI.

‘Vienen meses de mucho trabajo y en el que los síndicos y regidores tenemos que seguir siendo muy rigurosos en el cumplimiento de nuestro compromiso con la sociedad que nos eligió’, dijo MELHEM SALINAS.

Asimismo, llamó a los síndicos y regidores a fortalecer, mediante su trabajo, la presencia del Partido en territorio manteniendo una estrecha comunicación con la sociedad.

Por su parte CLAUDIA JIMÉNEZ aseguró que hoy más que nunca los síndicos y regidores del PRI representan un importante puente entre la sociedad y las instituciones para gestionar la solución a las principales demandas.

En la reunión de trabajo participaron los secretarios del Comité Directivo Estatal; el delegado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), FELIPE GONZÁLEZ ALANÍS y la diputada local ALEJANDRA CÁRDENAS CASTILLEJOS.

EVALÚA RECTOR AVANCES

ACADÉMICOS DE LA UAT

Por último, el Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), C.P. GUILLERMO MENDOZA CAVAZOS, presidió la séptima reunión del Colegio de Directores que tuvo como sede a la Unidad Académica Multidisciplinaria Mante Centro (UAM-Mante), en cuyo marco dio a conocer los avances del cumplimiento a los proyectos estratégicos de la máxima casa de estudios en el estado.

Ante la presencia de titulares de las secretarias de la administración central y directivos de las 26 dependencias académicas de la UAT, el Rector GUILLERMO MENDOZA destacó la importancia de abordar diversos tópicos relacionados con el desarrollo de acciones dentro de la universidad y su vinculación con la sociedad en general.

Durante la reunión, la Dra. ROSA ISSEL ACOSTA GONZÁLEZ, Secretaria Académica de la Universidad, dio a conocer la calendarización de la capacitación en torno a la reforma curricular, misma que se impartirá a las distintas dependencias durante los meses de julio y agosto con el fin de divulgar la nueva perspectiva de misión y visión de la UAT, así como el origen y operación del modelo de sustentabilidad, los modelos educativo y académico y los elementos clave de la reforma curricular.

En otra parte de la agenda, la Dra. MARIANA ZERÓN FÉLIX, Secretaria de Investigación y Posgrado, abordó el tema del uso de los signos distintivos y la marca UAT, en donde además de destacar el posicionamiento de la marca registrada y su uso efectivo, mencionó que se está trabajando en el registro de las identidades de las escuelas, facultades y unidades académicas de la casa de estudios.

De igual manera, y en seguimiento a la vinculación que mantiene la universidad con cámaras empresariales, organismos de la sociedad civil, asociaciones de productores, así como organismos públicos y sociales, el Dr. EDUARDO ARVIZU SÁNCHEZ, Secretario General, dio un informe de las reuniones del Encuentro Conecta que se han llevado a cabo en Victoria y Tampico; así como una calendarización de los próximos eventos.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.